Veranstalter: Friko Berlin

Wir fordern: Schluss mit der medialen Kriegshetze und der Aggressionspolitik der NATO! Abrüstung und Frieden mit Russland!

Redner:

00:12 Jutta Kausch-Henken – Friedenskoordination Berlin

04:04 Jochen Scholz – Oberstleutnant der Bundeswehr a.D. und Friedensaktivist

26:44 Sevim Dağdelen – Mitglied des Deutschen Bundestages für die Partei DIE LINKE

47:50 Gert-Ewen Ungar – Autor, Publizist und Pädagoge

