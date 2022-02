Sevim Dagdelen: Nein zum Krieg! Frieden mit Russland

So langsam komme ich mir vor wie Bill Murray in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ – morgens wenn der Wecker klingelt, verbreiten US-Präsident Joe Biden und das Weiße seine CIA-Lügengeschichten über angebliche Kriegspläne Russlands. Leider ist es keine Komödie. Die Lage ist bitterernst und brandgefährlich. Der Frieden in Europa steht auf dem Spiel und die Waffenindustrie und Frackinggas-Konzerne in den USA wollen von Entspannung mit Moskau und Sicherheit in Europa unter Einschluss Russlands nichts wissen. Konflikt und Krise sind ihr Profit. Es ist gut und wichtig, dass wir Washingtons Kriegspropaganda nicht auf den Leim gehen.

Wir wollen Frieden und Sicherheit in Europa – das gibt es nur mit und nicht gegen oder ohne Russland!

Ich bin bei den Kundgebungen der Friedensbewegung dabei, heute in Berlin (17 Uhr, Brandenburger Tor) und am Samstag in München (15 Uhr, Marienplatz) beim Protest gegen die vom Militärisch-Industriellen Komplex gesponserte „Münchner Sicherheitskonferenz“. Ich hoffe, wir sehen uns!

Gestern am 18. Februar in Berlin:

https://www.youtube.com/watch?v=eTg8wYqV1RI







Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related