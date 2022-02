Selbsterklärte Volksrepublik Lugansk dementiert Ausstieg aus Minsker Abkommen

Der Außenminister der international nicht anerkannten Volksrepublik Lugansk hat Berichte dementiert, wonach die selbsterklärten Donbass-Republiken aus dem Minsker Verhandlungsprozess ausgestiegen seien.



Wladislaw Deinego bestätigte die Bereitschaft der ostukrainischen Gebiete, an einer außerordentlichen Sitzung der Kontaktgruppe teilzunehmen. „Die einzige Bedingung, die wir stellten, war, dass solche außerordentlichen Sitzungen ein konkretes praktisches Ergebnis haben sollten.“



Die Situation rund um den Verhandlungsprozess bezeichnete Deinego als absurd: Vor dem Hintergrund ihrer Provokationen beantrage die Regierung in Kiew die Durchführung einer gegenstandslosen Sitzung der Kontaktgruppe und verzichte darauf, sobald man sie nach konkreten Vorschlägen frage. Lugansk und Donezk würden keine außerordentlichen Sitzungen nur um eines medialen Effekts willen unterstützen.



Im selben Statement betonte der Außenminister der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk, dass die Volksmiliz ausschließlich auf die Angriffe der ukrainischen Seite reagiere.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related