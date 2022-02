Notdemonstration gegen einen US/NATO-Krieg mit Russland in der Ukraine – SAMSTAG, 19. Februar 2022 NYC (International Action Center)

Notfallaktion mit Aktivisten aus Gruppen wie: International Action Center, UNAC – United National Antiwar Coalition, ANSWER, Black Agenda Report, Black Is Back Coalition, Ban Killer Drones, Brooklyn For Peace, CODEPINK, Extinction Rebellion, Granny Peace Brigade, Green Party , Manhattan Project for a Nuclear Free World, Mumia Coalition, NYC Free Assange, NYS Peace Action Committee, Peace & Planet News, Raging Grannies, Rise & Resist, Rising Together!, Roses To Missions, Say Their Names, Socialist Action, Stand With Assange NY, Struggle La Lucha, The Peoples Forum, Veterans For Peace, Workers World Party, World Beyond War, World Can’t Wait, Yemen Vigil und mehr

Stoppt den Krieg mit Russland

Jeder US-Krieg in unserem Leben basiert auf Lügen, Provokationen und Operationen unter falscher Flagge. Wir brauchen Gesundheitsversorgung und Bildung, nicht endlose US-Kriege.

Stoppt die NATO-Erweiterung!

Hören Sie auf, US-Waffen in die Ukraine, nach Polen, Rumänien und in die gesamte EU zu schicken.

SAMSTAG, 19. Februar 2022, um 15:00 Uhr

Im GRAND CENTRAL TERMINAL, At the Clock, Park Avenue & East 42nd Street, NYC

Rassismus bekämpfen! Nicht Russland

