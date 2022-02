VIDEOS:

Rede Sevim Dagdelen – Kundgebung /Sicherheit für Russland ist Sicherheit für unser Land! Berlin 18.2.

https://www.youtube.com/watch?v=eTg8wYqV1RI

Eindrücke von der Kundgebung /Sicherheit für #Russland ist Sicherheit für uns – Friko #Berlin

https://youtu.be/rtuaVYYxGrU

Rede Jochen Scholz – Kundgebung /Sicherheit für Russland ist Sicherheit für unser Land! Berlin 18.2.

https://youtu.be/z26geyQ6ffo

Redeausschnitt Sevim Dagdelen; Sicherheit für Russland ist Sicherheit für unser Land! – Friko 18.2.

https://www.youtube.com/watch?v=wTsEeYTDNGY

