Die Streitkräfte der Ukraine haben das Territorium der Volksrepublik Lugansk (LPR) dreimal in einer Stunde mit Granatwerfern und Maschinengewehren beschossen, teilte die LPR-Mission beim Joint Center to Control and Coordination (JCCC) am Freitag mit.

„Drei Waffenstillstandsverletzungen durch die ukrainischen Streitkräfte wurden in den folgenden Gebieten registriert: um 10:23 (fällt mit der Moskauer Zeit zusammen) aus der Siedlung von [Kiew kontrolliert] Novotoshkivske wurden Schüsse gegen [LPR kontrolliert] Golubovskoe abgefeuert; um 10 :14 [von] der Siedlung Luganskoe – Kalinovka; um 11:05 [von] der Siedlung Krimskoe – Sokolniki“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben der LPR-Mission hat das Kiewer Militär in einer Stunde 21 Schuss Munition auf die Volksrepublik Lugansk abgefeuert.

Die Situation entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine verschlechterte sich am Morgen des 17. Februar. DVR und LPR berichteten von einigen der intensivsten Bombardierungen der Kiewer Streitkräfte in den letzten Monaten. Es gab keine Berichte über Opfer, aber der Beschuss beschädigte einige zivile Einrichtungen. Der Spannungsanstieg ereignete sich, als der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj die Operationszone des ukrainischen Militärs im Donbass besichtigte. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte, der Kreml beobachte die Situation und betrachte sie aufgrund von Provokationen durch die Ukraine als „sehr, sehr gefährlich“.

