Aufruf zu Sofortmaßnahmen: Kein Krieg gegen Russland und Donbass!

Die neuesten Nachrichten von heute bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen, dass die USA und die NATO sich darauf vorbereiten, die eskalierenden Angriffe der Ukraine auf die Menschen in der Donbass-Region zu nutzen, um eine „russische Operation unter falscher Flagge“ und eine „russische Invasion“ zu beanspruchen.

Wir appellieren an Antikriegsorganisationen, am Tag, am Tag danach oder so bald wie möglich nach einem ukrainischen Angriff auf die Donbass-Republiken oder einer anderen US/NATO-Provokation, um Russland in einen Krieg zu ziehen, auf die Straße zu gehen.

Am 11. Februar befahlen die USA, Großbritannien und die Länder der Europäischen Union ihren Bürgern und Diplomaten, die Ukraine zu verlassen, und behaupteten, es bestehe die „unmittelbare“ Gefahr einer russischen Invasion. Biden entsandte weitere 3.000 US-Soldaten nach Polen. Selbst der ukrainische Präsident Selenskyj, kein Freund Russlands, sagte, es gebe keine Hinweise auf eine bevorstehende Invasion, und forderte die USA auf, Beweise für seine Behauptung vorzulegen.

Das wahrscheinlichste Szenario für eine US/NATO-Kriegsprovokation gegen Russland besteht darin, auf einen militärischen Angriff auf die unabhängigen Donbass-Republiken – die Volksrepublik Donezk und die Volksrepublik Lugansk – zu drängen. Während die USA Alarm wegen über 100.000 russischen Truppen schlagen, die stationiert sind, um die Westgrenze dieses Landes zu schützen, sind über 150.000 ukrainische Truppen entlang der etwa 200 Meilen langen „Kontaktlinie“ des Waffenstillstands zwischen der Ukraine und den Donbass-Republiken stationiert. Die NATO selbst hat mehr als 175.000 Soldaten an der Westgrenze Russlands stationiert.

Die Ukraine befindet sich seit fast acht Jahren im Krieg gegen die Donbass-Republiken. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bei dem Konflikt mehr als 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Trotz eines langfristigen Waffenstillstandsabkommens im Rahmen des Abkommens von Minsk 2 hat die Ukraine routinemäßig gegen das Abkommen verstoßen, zivile Gebiete bombardiert, bewaffnete Drohnen eingesetzt, Mitglieder der Volksmilizen von Donezk und Lugansk erschossen und entführt und Terroranschläge auf Donbass-Territorium verübt.

Seit 2014, als die Bevölkerung von Donezk und Lugansk in einem demokratischen Referendum für die Unabhängigkeit von der Ukraine stimmte, behaupten die USA, Russland sei in die Region „einmarschiert“. Die aus Donbass-Bewohnern und internationalistischen Freiwilligen bestehende Volksmiliz wurde fälschlicherweise als „russische Besatzungstruppen“ dargestellt. Daher wäre eine ukrainische Invasion oder eine verstärkte Bombenkampagne, die die Volksmilizen von Donezk und Lugansk zu einer defensiven Reaktion zwingt, mit ziemlicher Sicherheit das Signal für westliche Behauptungen, dass eine „russische Invasion in der Ukraine“ begonnen habe.

Die Antikriegsbewegung in den USA schenkt der Notlage der Menschen im Donbass ernsthafte Aufmerksamkeit. Menschen, die in Dörfern an der Front leben, sind seit Jahren Ziel tödlicher Angriffe der Ukraine. Senioren und Kinder müssen sich regelmäßig in Kellern zusammenkauern. Eine fast vollständige Blockade durch die Ukraine und ihre Verbündeten hat versucht, die Bevölkerung auszuhungern. Ukrainische Neonazi-Bataillone, die den Völkermord an der Donbass-Bevölkerung befürworten, sind an der Front stationiert und würden die Speerspitze einer ukrainischen Invasion bilden.

Andere Provokationen sind möglich, darunter ein Überfall der Ukraine und Polens auf Russlands Verbündeten Weißrussland oder ein Angriff unter falscher Flagge innerhalb der Ukraine, der Russland angelastet würde. Die Antikriegsbewegung muss bereit sein, sofort gegen einen neuen US/NATO-Krieg auf die Straße zu gehen, der schnell zu einem globalen Konflikt zwischen den Atommächten der Welt eskalieren könnte.

US/NATO raus aus der Ukraine und Osteuropa! Hände weg von Russland und Donbass! Bring alle Truppen nach Hause!

