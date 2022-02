Äquidistanz der LINKEN-Spitze: »Wir müssen genau benennen, wer der Kriegstreiber ist« Basis von Die Linke fordert klare Worte der Spitze ein. Ein Gespräch mit Regina Silbermann (junge Welt)

Regina Silbermann ist Sprecherin der Landesarbeitsgruppe (LAG) Deutsch-Russische Freundschaft von Die Linke in Sachsen

Sie haben in einem offenen Brief an den Parteivorsitz und die Fraktionsspitze von Die Linke deren Stellungnahme zum NATO-Russland-Konflikt als »irreführend« und »unwürdig« bezeichnet. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Problem?

Die Erklärung der Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler sowie der Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch war nicht konkret. Wer das liest und nicht in der Materie drinsteckt, wird nicht schlauer, sondern denkt genau das, was auch in den bürgerlichen Medien von sich gegeben wird. Es war im Sinne unseres Parteiprogramms irreführend.

Es gibt schon länger die Tendenz, außenpolitische Grundsätze der Partei zu schleifen. Wie überraschend kam diese Erklärung für Sie wirklich?

Das kam nicht überraschend. Man muss nicht immer gleich Kommunist sein, aber zumindest sollte man sich aktiv und konkret für den Frieden einsetzen. Man sollte auch erkennen, woran es liegt, dass es immer weiter zur Kriegstreiberei kommt. Wir haben viele Parteiaustritte wegen der Haltung zum Thema Frieden. Aber unsere Parteiführung hat nicht erkannt oder will nicht erkennen, woran der Mitgliederschwund oder das Wahldebakel im September lag. Wir haben uns mehr Unterstützung vom Parteivorstand und auch von unseren Landesverbänden gewünscht.

Was ist aus Ihrer Sicht jetzt notwendig?

Wir müssen endlich dazu kommen, auf die Straße zu gehen. Wir müssen zeigen, dass wir als Linke wirklich für den Frieden einstehen, die NATO ablehnen und für den Austritt Deutschlands aus der Kriegsallianz eintreten. Wir müssen genau benennen, wer der Kriegstreiber ist. Russland ist militärisch eingekreist worden durch die NATO, etwa durch den Beitritt der ehemaligen Sowjetrepubliken. Jetzt soll die Ukraine aufgenommen und aufgerüstet werden. Damit nimmt die Bedrohung des russischen Volkes ein nicht mehr hinnehmbares Ausmaß an. Die USA nutzt die Kriegsallianz, um ihre hegemonialen Ansprüche durchzusetzen. Das war in der Erklärung von Partei- und Fraktionsspitze nicht klar benannt. Die normalen Parteimitglieder warten auf klare Worte der Spitze. Und die müssen sie jetzt finden, sonst gibt es noch mehr Parteiaustritte.

Er hat da einen guten Vorschlag gemacht. Wenn ich mich nicht irre, war es Frau Merkel, die die Initiative ergriffen und das Minsker Abkommen ins Leben gerufen hat. Minsk II kam dann auch, aber: Da hat sich niemand auch nur einen Tag darum bemüht, dass vertraglich Festgelegtes auch umgesetzt wird. Die Ukraine trieb die Eskalation weiter und wurde dabei von den USA mit militärischen Ausbildern, Waffenlieferungen und Geld unterstützt. Jetzt laufen wieder Waffentransporte.

Haben Sie mittlerweile eine Reaktion auf Ihren Brief vom 2. Februar bekommen?

Nein.

Rechnen Sie noch damit?

Daran glaube ich nicht. Es ist schon zu viel Zeit vergangen. Aber Zuspruch habe ich bekommen, nicht nur aus der LAG. Verschiedene Leute meinten, es sei richtig, was ich schreibe, und es treffe den Kern der Sache. Insofern bin ich erst einmal zufrieden.

Wie sieht es in Sachsen mit Friedensaktionen aus?

Hier in Chemnitz soll es am 5. März zum Friedenstag eine Aktion geben. Wenn möglich, machen wir einen Infostand, wie schon am 5. Februar. Der kam sehr gut an. Die meisten Passanten waren erstaunt und begeistert, dass wir uns so konsequent gegen die Kriegstreiberei einsetzten. Für eine Demons­tration fehlen uns noch die notwendigen Ressourcen. Da müssen wir erst noch die entsprechenden Verbindungen herstellen.

Rechnen Sie damit, dass Die Linke die Kurve noch kriegen wird?

Ich hoffe es, denn das ist das Potential der Linken. Das sind die, die Frieden in Europa wollen und mit der Welt. Wenn die Parteispitze erkennt, dass wir dieses internationalistische Denken mobilisieren müssen, dann klappt es. Dann gewinnen wir auch wieder Mitglieder.

