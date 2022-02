Erklärung zur Ukrainekrise (stopwar.org.uk)

https://www.stopwar.org.uk



Stop the War lehnt jeden Krieg um die Ukraine ab und ist der Ansicht, dass die Krise auf einer Grundlage beigelegt werden sollte, die das Recht des ukrainischen Volkes auf Selbstbestimmung anerkennt und Russlands Sicherheitsbedenken berücksichtigt.

Unser Fokus liegt auf der Politik der britischen Regierung, die in dieser Episode Öl ins Feuer gegossen hat. Indem wir diese Position einnehmen, billigen wir weder die Art noch das Verhalten des russischen oder des ukrainischen Regimes. (Wir unterstützen die Erklärung, aber distanzieren uns hiermit ausdrücklich von der Formulierung „billigen wir weder die Art noch das Verhalten des russischen …….Regimes.“ )

Die britische Regierung hat die Kriegsdrohung ständig hochgespielt, bis zu dem Punkt, an dem die ukrainische Regierung sie aufgefordert hat, damit aufzuhören.

Anders als die französische und die deutsche Regierung hat sie keine Vorschläge für eine diplomatische Lösung der Krise vorgebracht, sondern nur Säbelrasseln beigesteuert.

Tatsächlich hat Verteidigungsminister Ben Wallace denjenigen, die eine friedliche Lösung anstreben, sogar vorgeworfen, „ein weiteres München“ vorzubereiten.

Stattdessen hat die britische Regierung Waffen in die Ukraine geschickt und weitere Truppen nach Osteuropa entsandt, Schritte, die keinem anderen Zweck dienen, als die Spannungen anzuheizen und die Geringschätzung russischer Anliegen zum Ausdruck zu bringen.

Es hat auch erklärt, dass die Ukraine ein „souveränes Recht“ hat, der NATO beizutreten, wenn kein solches Recht besteht, ihr oder einem anderen Militärbündnis beizutreten.

Großbritannien muss seine Politik ändern und anfangen, für Frieden zu arbeiten, nicht für Konfrontation.

Stop the War ist der Ansicht, dass Russland und die Ukraine eine diplomatische Beilegung der Spannungen zwischen ihnen auf der Grundlage des bereits von beiden Staaten unterzeichneten Minsk-2-Abkommens erreichen sollten.

Sie ist der Ansicht, dass die NATO ihre Osterweiterung stoppen und sich zu einem neuen Sicherheitsabkommen für Europa verpflichten sollte, das den Bedürfnissen aller Staaten und Völker gerecht wird.

Wir widerlegen die Idee, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, und glauben, dass ihre Bilanz in Afghanistan, Jugoslawien und Libyen in der letzten Generation, ganz zu schweigen von dem amerikanisch-britischen Angriff auf den Irak, eindeutig das Gegenteil beweist.

Wir unterstützen alle Bemühungen, neue Rüstungskontrollvereinbarungen in Europa abzuschließen und auf dem gesamten Kontinent zur nuklearen Abrüstung überzugehen.

Wir fordern die gesamte Antikriegsbewegung auf, sich zusammenzuschließen, um das aggressive Gehabe der britischen Regierung herauszufordern und ihre Kampagnen vor allem auf dieses Ziel auszurichten.

Jeremy Corbyn MP

Diane Abbott MP

John McDonnell MP

Richard Burgon MP

Ian Lavery MP

Beth Winter MP

Zarah Sultana MP

Bell Ribeiro-Addy MP

Apsana Begum MP

Mick Whitley MP

Tahir Ali MP

Claudia Webbe MP

Ian Mearns MP

Pauline Bryan House of Lords

Christine Blower House of Lords

Lord John Hendy QC

Mick Whelan, ASLEF General Secretary

Sarah Woolley, BFAWU General Secretary

Eddie Dempsey, RMT Assistant General Secretary

Daniel Kebede, NEU President

Lindsey German, Stop the War Coalition Convenor

Shelly Asquith, Stop the War Coalition Chair

Kate Hudson, CND General Secretary

Brian Eno

Sir Mark Rylance

Tariq Ali

Michael Rosen

Richard Norton-Taylor

John Pilger

Miriam Margolyes

Kika Markham

Lowkey

Victoria Brittain

Alexei Sayle

Joe Glenton, Veterans for Peace

Vijay Prashad, Director, Tricontinental: Institute for Social Research

Andrew Feinstein, Executive Director: Shadow World Investigations

Prof Richard Sakwa, Kent University

Prof Alpa Shah, LSE

Prof Natalie Fenton, Goldsmith’s University

Prof Des Freedman, Goldsmiths University

Dr Feyzi Ismail, Goldsmith’s University

Dr Deepa Govindarajan Driver, Reading University

Dr Kalpana Wilson, Birkbeck University

Andrew Murray, Stop the War Coalition Deputy President

John Rees, Officer, Stop the War Coalition

Steve Bell Treasurer, Stop the War Coalition

Chris Nineham Vice chair, Stop the War Coalition

Jess Barnard, Young Labour

Chloe Schlosberg, Peace & Justice Project

Amrit Wilson, South Asia Solidarity

Roger McKenzie, Liberation General Secretary

Jenny Clegg Officer, Stop the War Coalition

Fiona Edwards, Officer, Stop the War Coalition

Fraser Amos, Young Labour Student Rep

Nabeela Mowlana, Young Labour Student Rep

Hasan Patel, Young Labour Under 18s Rep

Mo Suhail, Young Labour North West Rep16 Feb 2022

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related