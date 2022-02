Die heutige Krise um die Ukraine war vorhersehbar und vermeidbar. – von Jack F. Matlock, Jr. (antiwar.com)

Eine vermeidbare Krise die vorhersehbar war, eigentlich vorhergesagt, mutwillig herbeigeführt, aber mit gesundem Menschenverstand leicht zu lösen



von Jack F. Matlock, Jr. Eingestellt am 15. Februar 2022

Jeden Tag wird uns gesagt, dass ein Krieg in der Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte. Russische Truppen, so wird uns gesagt, sammeln sich an den Grenzen der Ukraine und könnten jederzeit angreifen. Amerikanischen Staatsbürgern wird geraten, die Ukraine zu verlassen, und die Angehörigen des amerikanischen Botschaftspersonals werden evakuiert. Unterdessen hat der ukrainische Präsident vor Panik gewarnt und deutlich gemacht, dass er eine russische Invasion nicht für unmittelbar bevorstehend hält. Der russische Präsident Wladimir Putin hat bestritten, dass er die Absicht hat, in die Ukraine einzumarschieren. Er fordert, dass der Prozess der Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO gestoppt wird und dass insbesondere Russland die Zusicherung erhält, dass die Ukraine und Georgien niemals Mitglied werden. Präsident Biden hat sich geweigert, eine solche Zusicherung zu geben, hat aber seine Bereitschaft bekundet, Fragen der strategischen Stabilität in Europa weiter zu erörtern. In der Zwischenzeit hat die ukrainische Regierung deutlich gemacht, dass sie nicht die Absicht hat, die 2015 getroffene Vereinbarung über die Wiedervereinigung der Donbass-Provinzen mit der Ukraine mit einem hohen Maß an lokaler Autonomie umzusetzen – eine Vereinbarung mit Russland, Frankreich und Deutschland, der die Vereinigten Staaten zugestimmt haben.

Vielleicht liege ich falsch – tragisch falsch -, aber ich kann den Verdacht nicht von der Hand weisen, dass wir Zeugen einer ausgeklügelten Scharade sind, die von prominenten Elementen der amerikanischen Medien stark vergrößert wird, um einem innenpolitischen Ziel zu dienen. Angesichts der steigenden Inflation, der Verwüstungen durch Omicron, der (größtenteils ungerechtfertigten) Schuldzuweisungen für den Rückzug aus Afghanistan und der Tatsache, dass es der Regierung Biden nicht gelungen ist, die volle Unterstützung seiner eigenen Partei für das „Build Back Better“-Gesetz zu erhalten, taumelt sie unter sinkenden Zustimmungswerten, während sie sich gerade auf die diesjährigen Kongresswahlen vorbereitet. Da eindeutige „Siege“ bei den innenpolitischen Problemen immer unwahrscheinlicher werden, warum nicht einen fabrizieren, indem er so tut, als habe er die Invasion in der Ukraine verhindert, indem er „Wladimir Putin die Stirn geboten hat“? Tatsächlich scheint es sehr wahrscheinlich, dass Präsident Putin die Ziele verfolgt, die er vorgibt – und die er seit seiner Rede in München im Jahr 2007 immer wieder betont hat. Vereinfacht und paraphrasiert würde ich sie wie folgt zusammenfassen: „Behandelt uns zumindest mit einem Mindestmaß an Respekt. Wir bedrohen weder Sie noch Ihre Verbündeten, warum verweigern Sie uns die Sicherheit, die Sie für sich selbst einfordern?“

Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, hielten viele Beobachter dies für das Ende des Kalten Krieges und ignorierten die sich rasch entwickelnden Ereignisse, die das Ende der 1980er und den Beginn der 1990er Jahre markierten. Sie irrten sich. Der Kalte Krieg war schon mindestens zwei Jahre zuvor zu Ende gegangen. Er wurde auf dem Verhandlungswege beendet und lag im Interesse aller Parteien. Präsident George H.W. Bush hoffte, dass es Gorbatschow gelingen würde, die meisten der zwölf nichtbaltischen Republiken in einer freiwilligen Föderation zu halten. Am 1. August 1991 hielt er eine Rede vor dem ukrainischen Parlament (der Werchowna Rada), in der er Gorbatschows Pläne für eine freiwillige Föderation befürwortete und vor „selbstmörderischem Nationalismus“ warnte. Der letztgenannte Satz war inspiriert von den Angriffen des georgischen Führers Swiad Gamsakurdia auf Minderheiten im sowjetischen Georgien. Aus Gründen, die ich an anderer Stelle erläutern werde, treffen sie heute auf die Ukraine zu. Unterm Strich: Entgegen der weit verbreiteten Meinung sowohl der „Blob“ in den Vereinigten Staaten als auch des größten Teils der russischen Öffentlichkeit haben die Vereinigten Staaten den Zerfall der Sowjetunion nicht unterstützt, geschweige denn verursacht. Wir haben die Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens durchweg unterstützt, und eine der letzten Amtshandlungen des sowjetischen Parlaments bestand darin, ihren Anspruch auf Unabhängigkeit zu legalisieren. Übrigens hat Wladimir Putin trotz häufig geäußerter Befürchtungen nie damit gedroht, sich die baltischen Länder wieder einzuverleiben oder eines ihrer Gebiete für sich zu beanspruchen, obwohl er einige Länder kritisiert hat, die ethnischen Russen die vollen Staatsbürgerschaftsrechte verweigerten – ein Grundsatz, zu dessen Durchsetzung sich die Europäische Union verpflichtet hat.

Doch kommen wir zur ersten Behauptung des Untertitels:

War die Krise vermeidbar?

Nun, da die Hauptforderung von Präsident Putin die Zusicherung ist, dass die NATO keine weiteren Mitglieder aufnehmen wird, insbesondere nicht die Ukraine oder Georgien, hätte es offensichtlich keine Grundlage für die gegenwärtige Krise gegeben, wenn es nach dem Ende des Kalten Krieges keine Erweiterung des Bündnisses gegeben hätte oder wenn die Erweiterung im Einklang mit dem Aufbau einer Sicherheitsstruktur in Europa erfolgt wäre, die Russland einschließt.

Vielleicht sollten wir diese Frage etwas breiter angehen. Wie reagieren andere Länder auf fremde Militärbündnisse in der Nähe ihrer Grenzen? Da wir über die amerikanische Politik sprechen, sollten wir vielleicht ein wenig darauf achten, wie die Vereinigten Staaten auf Versuche von Außenstehenden reagiert haben, Bündnisse mit Ländern in ihrer Nähe zu schließen. Erinnert sich noch jemand an die Monroe-Doktrin, eine Erklärung über eine Einflusssphäre, die eine ganze Hemisphäre umfasste? Und wir meinten es ernst! Als wir erfuhren, dass das kaiserliche Deutschland während des Ersten Weltkriegs versuchte, Mexiko als Verbündeten zu gewinnen, war das ein starker Anreiz für die anschließende Kriegserklärung an Deutschland. Dann gab es natürlich zu meinen Lebzeiten die Kubakrise – ein Ereignis, an das ich mich lebhaft erinnere, da ich in der amerikanischen Botschaft in Moskau war und einige von Chruschtschows Botschaften an Kennedy übersetzt habe.

Sollten wir Ereignisse wie die Kubakrise unter dem Gesichtspunkt einiger Grundsätze des Völkerrechts betrachten oder unter dem Gesichtspunkt des wahrscheinlichen Verhaltens der Führer eines Landes, wenn sie sich bedroht fühlen? Was sagte das Völkerrecht damals über den Einsatz von Atomraketen in Kuba? Kuba war ein souveräner Staat und hatte das Recht, von jedem Ort seiner Wahl Unterstützung für seine Unabhängigkeit zu erhalten. Es war von den Vereinigten Staaten bedroht worden, sogar mit einem Einmarschversuch, bei dem Anti-Castro-Kubaner eingesetzt wurden. Sie bat die Sowjetunion um Unterstützung. Da Nikita Chruschtschow wusste, dass die Vereinigten Staaten Atomwaffen in der Türkei, einem Verbündeten der USA, der eigentlich an die Sowjetunion grenzt, stationiert hatten, beschloss der sowjetische Führer, Atomraketen auf Kuba zu stationieren. Wie konnten die USA legitimerweise Einwände erheben, wenn die Sowjetunion ähnliche Waffen wie gegen sie einsetzte?

Offensichtlich war das ein Fehler. Ein großer Fehler! (Man fühlt sich an Talleyrands Bemerkung erinnert: „Schlimmer als ein Verbrechen …“) Die internationalen Beziehungen werden, ob man will oder nicht, nicht dadurch bestimmt, dass man über die Feinheiten des „Völkerrechts“ debattiert, es auslegt und anwendet – was auf jeden Fall nicht dasselbe ist wie das Kommunalrecht, das Recht innerhalb der Länder. Kennedy musste reagieren, um die Bedrohung zu beseitigen. Die Generalstabschefs empfahlen, die Raketen durch Bombardierung auszuschalten. Glücklicherweise sah Kennedy davon ab, verhängte eine Blockade und verlangte den Abzug der Raketen.

Am Ende der Woche, in der Nachrichten hin und her gingen – ich übersetzte Chruschtschows längste -, wurde vereinbart, dass Chruschtschow die Atomraketen aus Kuba abziehen würde. Was nicht bekannt gegeben wurde, war, dass Kennedy auch zustimmte, die US-Raketen aus der Türkei zu entfernen, dass diese Zusage aber nicht öffentlich gemacht werden durfte.

Wir amerikanischen Diplomaten in der Moskauer Botschaft waren natürlich hocherfreut über dieses Ergebnis. Wir wurden nicht einmal über die Vereinbarung bezüglich der Raketen in der Türkei informiert. Wir hatten keine Ahnung, dass wir einem nuklearen Austausch nahe gekommen waren. Wir wussten, dass die USA in der Karibik militärisch überlegen waren, und wir hätten gejubelt, wenn die US-Luftwaffe die Anlagen bombardiert hätte. Wir haben uns geirrt. Bei späteren Treffen mit sowjetischen Diplomaten und Militärs erfuhren wir, dass die Offiziere vor Ort die Raketen auch ohne Befehl aus Moskau hätten starten können, wenn die Anlagen bombardiert worden wären. Wir hätten Miami verlieren können, und was dann? Wir wussten auch nicht, dass ein sowjetisches U-Boot kurz davor stand, einen nuklear bewaffneten Torpedo gegen den Zerstörer abzuschießen, der ihn daran hinderte, aufzusteigen.

Das war eine knappe Sache. Es ist ziemlich gefährlich, sich auf militärische Konfrontationen mit Ländern einzulassen, die über Atomwaffen verfügen. Um das zu verstehen, braucht man keinen Hochschulabschluss in Völkerrecht. Man braucht nur gesunden Menschenverstand.

OK – Es war vorhersehbar. War es vorhersehbar?

„Der größte strategische Fehler seit dem Ende des Kalten Krieges“

Das waren meine Worte, und ich war nicht der Einzige, der sie ausgesprochen hat. 1997, als es um die Frage der Aufnahme weiterer Mitglieder in die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) ging, wurde ich gebeten, vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats auszusagen. In meinen einleitenden Bemerkungen gab ich die folgende Erklärung ab: „Ich halte die Empfehlung der Regierung, zum jetzigen Zeitpunkt neue Mitglieder in die NATO aufzunehmen, für verfehlt. Sollte sie vom Senat der Vereinigten Staaten gebilligt werden, so könnte sie als der größte strategische Fehler seit dem Ende des Kalten Krieges in die Geschichte eingehen. Weit davon entfernt, die Sicherheit der Vereinigten Staaten, ihrer Verbündeten und der Nationen, die dem Bündnis beitreten wollen, zu verbessern, könnte es eine Kette von Ereignissen fördern, die zur größten Sicherheitsbedrohung für diese Nation seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion führen könnte.“

Der Grund, den ich anführte, war das Vorhandensein eines Atomwaffenarsenals in der Russischen Föderation, das in seiner Gesamtwirksamkeit dem der Vereinigten Staaten entsprach, wenn nicht sogar übertraf. Jedes unserer beiden Arsenale wäre, wenn es tatsächlich in einem heißen Krieg eingesetzt würde, in der Lage, die Zivilisation auf der Erde zu beenden und möglicherweise sogar das Aussterben der Menschheit und vieler anderer Lebewesen auf dem Planeten zu verursachen. Obwohl die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion im Rahmen der von der Reagan- und der ersten Bush-Regierung abgeschlossenen Rüstungskontrollvereinbarungen weitere Reduzierungen vereinbart hatten, kamen die Verhandlungen während der Clinton-Regierung zum Stillstand. Es gab nicht einmal Bemühungen, über den Abzug von Kurzstrecken-Atomwaffen aus Europa zu verhandeln.

Das war nicht der einzige Grund, den ich dafür anführte, Russland in die europäische Sicherheit einzubeziehen, anstatt es auszuschließen. Ich habe dies wie folgt begründet: „Der Plan, die Mitgliederzahl der NATO zu erhöhen, trägt der realen internationalen Situation nach dem Ende des Kalten Krieges nicht Rechnung und folgt einer Logik, die nur während des Kalten Krieges sinnvoll war. Die Teilung Europas wurde beendet, bevor man daran dachte, neue Mitglieder in die NATO aufzunehmen. Niemand droht mit einer erneuten Teilung Europas. Es ist daher absurd zu behaupten, dass die Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO notwendig sei, um eine künftige Teilung Europas zu verhindern; wenn die NATO das wichtigste Instrument zur Einigung des Kontinents sein soll, dann kann sie dies logischerweise nur durch eine Erweiterung auf alle europäischen Staaten erreichen. Aber das scheint nicht das Ziel der Regierung zu sein, und selbst wenn es so wäre, könnte man es nicht durch die stückweise Aufnahme neuer Mitglieder erreichen.“

Dann fügte ich hinzu: „Alle angeblichen Ziele der NATO-Erweiterung sind lobenswert. Natürlich sind die mittel- und osteuropäischen Staaten kulturell Teil Europas und sollten einen Platz in den europäischen Institutionen erhalten. Natürlich haben wir ein Interesse an der Entwicklung von Demokratie und stabilen Volkswirtschaften dort. Aber die Mitgliedschaft in der NATO ist nicht der einzige Weg, diese Ziele zu erreichen. Sie ist nicht einmal der beste Weg, wenn es keine klare und erkennbare Sicherheitsbedrohung gibt.“

In der Tat war die Entscheidung, die NATO stückweise zu erweitern, eine Umkehrung der amerikanischen Politik, die zum Ende des Kalten Krieges und zur Befreiung Osteuropas geführt hatte. Präsident George H.W. Bush hatte das Ziel eines „vollständigen und freien Europas“ proklamiert. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hatte von „unserem gemeinsamen europäischen Haus“ gesprochen, Vertreter osteuropäischer Regierungen, die sich von ihren kommunistischen Herrschern losgesagt hatten, willkommen geheißen und eine radikale Reduzierung der sowjetischen Streitkräfte angeordnet, indem er erklärte, dass die Sicherheit eines Landes nur dann gegeben sei, wenn sie für alle gelte. Auch der erste Präsident Bush versicherte Gorbatschow bei ihrem Treffen auf Malta im Dezember 1989, dass die Vereinigten Staaten diesen Prozess nicht „ausnutzen“ würden, wenn die osteuropäischen Länder ihre künftige Ausrichtung in einem demokratischen Prozess selbst bestimmen könnten. (Die Aufnahme von Ländern in die NATO, die damals dem Warschauer Pakt angehörten, wäre natürlich ein „Ausnutzen“). Im darauffolgenden Jahr wurde Gorbatschow, wenn auch nicht in einem förmlichen Vertrag, zugesichert, dass es im Falle eines Verbleibs des vereinigten Deutschlands in der NATO keine Verschiebung der NATO-Zuständigkeit nach Osten geben würde, „nicht einen Zoll“.

Diese Äußerungen wurden gegenüber Präsident Gorbatschow gemacht, bevor die Sowjetunion auseinanderbrach. Nach ihrem Zusammenbruch hatte die Russische Föderation weniger als die Hälfte der Bevölkerung der Sowjetunion und einen demoralisierten und völlig zerstörten militärischen Apparat. Zwar gab es keinen Grund, die NATO zu erweitern, nachdem die Sowjetunion die Unabhängigkeit der osteuropäischen Staaten anerkannt und respektiert hatte, aber es gab noch weniger Grund, die Russische Föderation als Bedrohung zu fürchten.

Vorsätzlich herbeigeführt?

Die Aufnahme osteuropäischer Staaten in die NATO wurde unter der Regierung von George W. Bush (2001-2009) fortgesetzt, aber das war nicht das Einzige, was den russischen Einspruch hervorrief. Gleichzeitig begannen die Vereinigten Staaten, sich aus den Rüstungskontrollverträgen zurückzuziehen, die eine Zeit lang ein irrationales und gefährliches Wettrüsten gebremst hatten und die die Grundlage für die Beendigung des Kalten Krieges bildeten. Die wichtigste Entscheidung war der Ausstieg aus dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty), der den Grundstein für eine Reihe von Abkommen gelegt hatte, die das nukleare Wettrüsten für eine gewisse Zeit stoppten.

Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Nordvirginia war Präsident Putin der erste ausländische Staatschef, der Präsident Bush anrief und seine Unterstützung anbot. Er hielt sein Wort und erleichterte den Angriff auf das Taliban-Regime in Afghanistan, das Osama bin Laden, den Anführer von Al Qaida, der die Anschläge inspiriert hatte, beherbergt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Putin eine Sicherheitspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten anstrebte. Die dschihadistischen Terroristen, die es auf die Vereinigten Staaten abgesehen hatten, hatten es auch auf Russland abgesehen. Dennoch setzten die USA ihren Kurs fort, russische – und auch verbündete – Interessen zu ignorieren, indem sie in den Irak einmarschierten, ein Akt der Aggression, der nicht nur von Russland, sondern auch von Frankreich und Deutschland abgelehnt wurde.

Während Präsident Putin Russland aus dem Bankrott der späten 1990er Jahre herausholte, die Wirtschaft stabilisierte, Russlands Auslandsschulden abzahlte, die Aktivitäten des organisierten Verbrechens eindämmte und sogar begann, einen finanziellen Notgroschen anzulegen, um künftigen finanziellen Stürmen zu trotzen, musste er eine Beleidigung nach der anderen hinnehmen, die seiner Meinung nach die Würde und Sicherheit Russlands beeinträchtigte. Er zählte sie in einer Rede in München im Jahr 2007 auf. US-Verteidigungsminister Robert Gates entgegnete, dass wir keinen neuen Kalten Krieg bräuchten. Das stimmt natürlich, aber weder er, noch seine Vorgesetzten, noch seine Nachfolger schienen Putins Warnung ernst zu nehmen. Dann versprach Senator Joseph Biden während seiner Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2008, „Wladimir Putin die Stirn zu bieten!“ Hm? Was um alles in der Welt hatte Putin ihm oder den Vereinigten Staaten angetan?

Obwohl Präsident Barack Obama zunächst einen Politikwechsel versprach, ignorierte seine Regierung in Wirklichkeit weiterhin die schwerwiegendsten russischen Bedenken und verdoppelte frühere amerikanische Bemühungen, ehemalige Sowjetrepubliken vom russischen Einfluss zu lösen und sogar einen „Regimewechsel“ in Russland selbst zu fördern. Der russische Präsident und die meisten Russen betrachteten die amerikanischen Aktionen in Syrien und der Ukraine als indirekte Angriffe auf sie.

Der syrische Präsident Assad war ein brutaler Diktator, aber das einzige wirksame Bollwerk gegen den Islamischen Staat, eine Bewegung, die nach der US-Invasion im Irak aufgeblüht war und sich in Syrien ausbreitete. Die Militärhilfe für eine vermeintlich „demokratische Opposition“ fiel schnell in die Hände von Dschihadisten, die mit der Al-Qaida verbündet waren, die die Anschläge vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten organisiert hatte! Die Bedrohung für das nahe gelegene Russland war jedoch viel größer, da viele der Dschihadisten aus Gebieten der ehemaligen Sowjetunion stammten, einschließlich Russland selbst. Auch Syrien ist ein enger Nachbar Russlands; die USA haben mit ihrem fehlgeleiteten Versuch, die syrische Regierung zu entmachten, Feinde sowohl der Vereinigten Staaten als auch Russlands gestärkt.

Was die Ukraine betrifft, so haben sich die USA tief in die Innenpolitik des Landes eingemischt – bis hin zur Auswahl des Premierministers. Außerdem unterstützten sie faktisch einen illegalen Staatsstreich, durch den die ukrainische Regierung 2014 ausgetauscht wurde – ein Verfahren, das normalerweise nicht mit Rechtsstaatlichkeit oder demokratischer Regierungsführung vereinbar ist. Die Gewalt, die immer noch in der Ukraine brodelt, begann im „prowestlichen“ Westen und nicht im Donbass, wo sie eine Reaktion auf das war, was als Bedrohung der Gewalt gegen russischstämmige Ukrainer angesehen wurde.

Während der zweiten Amtszeit von Präsident Obama wurde seine Rhetorik persönlicher und schloss sich einem immer lauter werdenden Chor in den amerikanischen und britischen Medien an, der den russischen Präsidenten verunglimpfte. Obama sprach von Wirtschaftssanktionen gegen Russen als „Kosten“ für Putins „Fehlverhalten“ in der Ukraine und vergaß dabei, dass Putins Vorgehen in Russland populär war und dass Obamas eigener Vorgänger glaubhaft als Kriegsverbrecher bezeichnet werden konnte. Obama begann dann, die russische Nation als Ganzes zu beleidigen, mit Behauptungen wie „Russland stellt nichts her, was irgendjemand haben will“, wobei er bequemerweise die Tatsache ignorierte, dass die einzige Möglichkeit, amerikanische Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen, damals russische Raketen waren und dass seine Regierung ihr Bestes tat, um den Iran und die Türkei vom Kauf russischer Flugabwehrraketen abzuhalten.

Ich bin sicher, einige werden sagen: „Was ist schon dabei? Reagan nannte die Sowjetunion ein böses Imperium, handelte dann aber ein Ende des Kalten Krieges aus.“ Richtig! Reagan verurteilte das sowjetische Imperium von einst – und zollte Gorbatschow später Anerkennung dafür, dass er es verändert hat -, aber er hat die sowjetischen Führer nie öffentlich persönlich angegriffen. Er behandelte sie mit persönlichem Respekt und als Gleichberechtigte, lud sogar Außenminister Gromyko zu formellen Abendessen ein, die normalerweise Staats- oder Regierungschefs vorbehalten sind. Seine ersten Worte bei privaten Treffen lauteten in der Regel: „Wir halten den Frieden in der Welt in unseren Händen. Wir müssen verantwortungsbewusst handeln, damit die Welt in Frieden leben kann.“

In den vier Jahren der Amtszeit von Donald Trump wurde die Lage noch schlimmer. Trump, der ohne Beweise beschuldigt wurde, ein russischer Dummkopf zu sein, stellte sicher, dass er jede antirussische Maßnahme ergriff, die ihm in den Sinn kam, während er gleichzeitig Putin als großem Führer schmeichelte. Die gegenseitigen Ausweisungen von Diplomaten, die die Vereinigten Staaten in den letzten Tagen von Obamas Amtszeit begonnen hatten, setzten sich in einem düsteren Teufelskreis fort, der zu einer so ausgezehrten diplomatischen Präsenz geführt hat, dass die Vereinigten Staaten monatelang nicht genug Personal in Moskau hatten, um Russen Visa für Besuche in den Vereinigten Staaten auszustellen.

Wie so viele andere Entwicklungen der letzten Zeit macht auch die gegenseitige Strangulierung der diplomatischen Vertretungen eine der stolzesten Errungenschaften der amerikanischen Diplomatie in den letzten Jahren des Kalten Krieges zunichte, als wir fleißig und erfolgreich daran arbeiteten, die geschlossene Gesellschaft der Sowjetunion zu öffnen und den eisernen Vorhang, der „Ost“ und „West“ trennte, niederzureißen. Dies gelang uns in Zusammenarbeit mit einem sowjetischen Führer, der verstand, dass sein Land dringend der Welt beitreten musste.

Nun gut, ich behaupte, dass die heutige Krise „absichtlich herbeigeführt“ wurde. Aber wenn das so ist, wie kann ich dann sagen, dass sie mit gesundem Menschenverstand leicht gelöst werden kann?

Die kurze Antwort lautet: Weil sie gelöst werden kann. Was Präsident Putin fordert, nämlich ein Ende der NATO-Erweiterung und die Schaffung einer Sicherheitsstruktur in Europa, die die Sicherheit Russlands ebenso wie die anderer Länder gewährleistet, ist äußerst vernünftig. Er fordert nicht den Austritt eines NATO-Mitglieds, und er droht auch keinem. Nach den Maßstäben des pragmatischen, gesunden Menschenverstands liegt es im Interesse der Vereinigten Staaten, den Frieden zu fördern, nicht den Konflikt. Der Versuch, die Ukraine vom russischen Einfluss abzukoppeln – das erklärte Ziel derjenigen, die die „farbigen Revolutionen“ angezettelt haben – war ein törichtes Unterfangen, und ein gefährliches dazu. Haben wir die Lektion der Kuba-Krise so schnell vergessen?

Nun, zu sagen, dass die Zustimmung zu Putins Forderungen im objektiven Interesse der Vereinigten Staaten liegt, bedeutet nicht, dass sie leicht zu bewerkstelligen sein wird. Die Führer sowohl der demokratischen als auch der republikanischen Partei haben eine derartig russophobe Haltung entwickelt (eine Geschichte, die eine gesonderte Untersuchung erfordert), dass es großes politisches Geschick erfordern wird, die tückischen politischen Gewässer zu durchschiffen und ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.

Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten nicht mit eigenen Truppen eingreifen werden, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert. Warum also sollten sie nach Osteuropa verlegt werden? Nur um den Falken im Kongress zu zeigen, dass er standhaft bleibt? Und wozu? Niemand bedroht Polen oder Bulgarien, abgesehen von den Flüchtlingswellen, die aus Syrien, Afghanistan und den ausgetrockneten Gebieten der afrikanischen Savanne fliehen. Was also soll die 82. Airborne tun?

Nun, wie ich bereits angedeutet habe, ist dies vielleicht nur eine teure Scharade. Vielleicht werden die nachfolgenden Verhandlungen zwischen den Regierungen Biden und Putin einen Weg finden, den russischen Bedenken Rechnung zu tragen. Wenn ja, dann hat die Scharade vielleicht ihren Zweck erfüllt. Und vielleicht fangen unsere Kongressabgeordneten dann an, sich mit den wachsenden Problemen zu beschäftigen, die wir zu Hause haben, anstatt sie zu verschlimmern.

Man darf doch träumen, oder?

Jack F. Matlock diente als US-Botschafter in der UdSSR (1987-1991). Er ist Mitglied des Vorstands des American Committee for US-Russia Accord und schreibt von Singer Island, Florida aus.

Ursprünglich erschienen beim American Committee for US-Russia Accord, Nachdruck mit Genehmigung des Autors.

