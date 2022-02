Die großen Pläne des Weißen Hauses hinter dem „russischen Invasions“ Schwindel (moonofalabama.org)

https://www.moonofalabama.org/2022/02/the-big-white-house-plans-behind-its-russian-invasion-scam.html

Da der Betrug mit der „russischen Invasion“ einen neuen Höhepunkt erreicht, ist es an der Zeit, die Motive dahinter zu untersuchen.

Der Lärm ist ohrenbetäubend geworden.

Die USA warnen vor einem drohenden Krieg in der Ukraine – Politico, Feb 11, 2022

> Das Briefing des US-Geheimdienstes enthielt einen konkreten Hinweis auf den nächsten Mittwoch, den 16. Februar, als Starttermin für die Bodeninvasion, sagten drei Beamte in Washington, London und der Ukraine gegenüber POLITICO. <

Russische Invasion könnte jederzeit beginnen, sagt das Weiße Haus – Reuters, Feb 14, 2022

Das Wort „könnte“ macht in diesen Schlagzeilen eine Menge Arbeit.

Geht es auch ein bisschen präziser?

DAWN RAID: Russland will morgen um 1 Uhr morgens mit einem massiven Raketenangriff und 200.000 Soldaten in die Ukraine einmarschieren, behauptet der US-Geheimdienst – The Sun, 15. Februar 2022

Russland will morgen um 3 Uhr morgens in die Ukraine einmarschieren, sagen Quellen – Coventry Telegraph, 15. Februar 2022

1 Uhr oder 3 Uhr morgens?

Was ist es?

Und in welcher Zeitzone?

Und 200.000 Soldaten? Gestern waren es nur 100.000. Wie können sich diese über Nacht verdoppelt haben?

Es stellt sich auch die Frage nach dem Warum.

Warum hat die Regierung Biden eine künstliche „Krise“ im Zusammenhang mit einer russischen Invasion in der Ukraine heraufbeschworen, obwohl eine solche Invasion weder geplant ist noch wahrscheinlich stattfinden wird? Warum behauptet sie, ein russischer Einmarsch in die Ukraine stehe „unmittelbar bevor“, obwohl sowohl Russland als auch die Ukraine bestreiten, dass ein solcher bevorsteht?

Warum verbreitet sie irreführende Satellitenbilder von angeblich stationierten Panzern, obwohl diese direkt neben den Kasernen stehen, in die sie gehören? Warum wird ein „russischer Aufmarsch“ propagiert, obwohl dies jedes Jahr behauptet wird?

Jack Matlock, der letzte US-Botschafter in der UdSSR, hat eine Antwort:

Vielleicht liege ich falsch – tragisch falsch -, aber ich kann den Verdacht nicht von der Hand weisen, dass wir Zeugen einer ausgeklügelten Scharade sind, die von prominenten Elementen der amerikanischen Medien stark aufgebauscht wird, um einem innenpolitischen Ziel zu dienen. Angesichts der steigenden Inflation, der Verwüstungen durch Omicron, der (größtenteils ungerechtfertigten) Schuldzuweisungen für den Rückzug aus Afghanistan und der Tatsache, dass es nicht gelungen ist, die volle Unterstützung seiner eigenen Partei für das Gesetz „Build Back Better“ zu erhalten, taumelt die Biden-Regierung unter sinkenden Zustimmungswerten, während sie sich auf die diesjährigen Kongresswahlen vorbereitet.

Da eindeutige „Siege“ bei den innenpolitischen Problemen immer unwahrscheinlicher werden, warum nicht einen fabrizieren, indem er so tut, als habe er die Invasion in der Ukraine verhindert, indem er „Wladimir Putin die Stirn geboten hat“?

Tatsächlich scheint es sehr wahrscheinlich, dass Präsident Putin die Ziele verfolgt, die er vorgibt – und die er seit seiner Rede in München im Jahr 2007 immer wieder genannt hat. Vereinfacht und paraphrasiert würde ich sie wie folgt zusammenfassen: „Behandelt uns zumindest mit einem Mindestmaß an Respekt. Wir bedrohen weder Sie noch Ihre Verbündeten, warum verweigern Sie uns die Sicherheit, die Sie für sich selbst einfordern?“

Alastair Crooke weist auf ein anderes Motiv hin:

Die maßgebliche Zeitung Global Times warnt in einem Leitartikel, dass die USA den Konflikt in der Ukraine anheizen, um die Blockdisziplin zu verschärfen – um die europäischen Staaten wieder in den Schoß der USA einzubinden. Zweifellos sieht China in der Ukraine den perfekten Dreh- und Angelpunkt, um Europa auf die nächste Stufe der amerikanischen Politik zu führen, die eine Einheitsfront mit den USA erfordert, um China hinter seinen Grenzen zu verbarrikadieren.

Es geht also um wichtige Entscheidungen, die Europa für die Zukunft bestimmen werden. Einerseits (wie Pepe Escobar vor etwa zwei Jahren feststellte) „besteht das Ziel der russischen und chinesischen Politik darin, Deutschland in ein Dreierbündnis einzubinden, das die eurasische Landmasse à la Mackinder zum größten geopolitischen Bündnis der Geschichte zusammenschließt und die Weltmacht zugunsten dieser drei Großmächte und gegen die angelsächsische Seemacht verschiebt“.

Andererseits war die NATO von Anfang an als Mittel zur anglo-amerikanischen Kontrolle über Europa gedacht, genauer gesagt, um Deutschland „unten“ und Russland „draußen“ zu halten (nach dem alten Axiom der westlichen Strategen). Lord Hastings (Lionel Ismay), der erste Generalsekretär der NATO, sagte bekanntermaßen, die NATO sei gegründet worden, um „die Sowjetunion draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“.

Diese Denkweise besteht nach wie vor, aber die Formel hat heute eine größere Bedeutung und eine neue Wendung erhalten: Deutschland soll „unterlegen und preislich nicht wettbewerbsfähig“ gegenüber den USA sein, Russland soll davon abgehalten werden, Europas Quelle für billige Energie zu sein, und China soll vom Handel zwischen der EU und den USA „abgehalten“ werden. Das Ziel ist es, Europa fest in Amerikas eng definierter wirtschaftlicher Umlaufbahn zu halten und auf die Vorteile chinesischer und russischer Technologie, Finanzen und Handel zu verzichten – und so dazu beizutragen, das Ziel der Verbarrikadierung Chinas innerhalb seiner Grenzen zu erreichen.

Ich halte beide Erklärungen, die innenpolitische und die außenpolitische, für sehr plausibel, und eine Kombination aus beiden ist das wahrscheinlichste Motiv für den Plan in dieser Angelegenheit.

Die Washington Post erklärt, wie die Kampagne ausgearbeitet und vom Weißen Haus aus gesteuert wurde. Die Schlagzeile ist allerdings irreführend:

Die Vorbereitungen im Weißen Haus für eine russische Invasion

Ein „Tiger-Team“ aus Regierungsbeamten hat die letzten Monate damit verbracht, eine Reihe von Reaktionen vorzubereiten und Szenarien durchzuspielen, die von Cyberangriffen über begrenzte Interventionen bis hin zu einer Invasion in der Ukraine reichen.

Die korrektere Überschrift wäre „Einblicke in die Vorbereitungen des Weißen Hauses für den ‚russischen Invasion‘-Betrug“ gewesen.

Sehen wir uns das mal an:

Während die Furcht vor einer möglichen russischen Aggression gegen die Ukraine wächst, spielt ein vom Weißen Haus geleitetes „Tiger-Team“ im Stillen durch, wie die Vereinigten Staaten auf eine Reihe von erschreckenden Szenarien reagieren würden, von einer begrenzten Machtdemonstration bis hin zu einer Invasion in großem Maßstab mit vielen Opfern.

Das Team des Weißen Hauses hat zwei mehrstündige Tischübungen veranstaltet – darunter eine mit Kabinettsmitgliedern -, um die Szenarien zum Leben zu erwecken, und ein Spielbuch zusammengestellt, das eine Reihe von schnellen potenziellen Reaktionen skizziert, beginnend mit dem ersten Tag und über die ersten zwei Wochen einer geplanten russischen Invasion hinaus.

Laut hochrangigen Verwaltungsbeamten haben diese Bemühungen nicht nur dazu beigetragen, mögliche Komplikationen zu antizipieren, sondern sie auch dazu veranlasst, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Entlarvung der russischen Informationskriegsführung, bevor sie durchgeführt wird, um ihre Propagandamacht zu schwächen.

Das Team plante seine täglichen Propagandaveröffentlichungen Schritt für Schritt:

Das „Tiger Team“ – ein Begriff, der sich auf eine Gruppe von Experten bezieht, die sich mit einem bestimmten Problem befassen, und der Wachsamkeit und Schlagfertigkeit suggeriert – wurde gebildet, nachdem Beamte des Nationalen Sicherheitsrats im vergangenen Oktober beunruhigende Anzeichen für eine massive russische Truppenaufstockung an der ukrainischen Grenze entdeckt hatten.

Beamte des Nationalen Sicherheitsrats geben bereitwillig zu, dass sie nicht in der Lage sind, die Schritte des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner militärischen Führung genau vorherzusehen. Aber die Übung und die solide Planung lohnen sich trotzdem, sagten sie.

„Die Realität ist, dass das, was die Russen am Ende tun werden, wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent mit einem dieser Szenarien übereinstimmt“, sagte [Jonathan Finer, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater von Präsident Biden,]. „Aber das Ziel ist es, dass sie dem, was sie am Ende tun, so nahe kommen, dass die Pläne nützlich sind, um die Zeit zu verkürzen, die wir brauchen, um effektiv zu reagieren. Das ist eigentlich das ganze Ziel.“

Die „massive russische Truppenaufstockung an der ukrainischen Grenze“ hat es in der Realität nie gegeben. Die meisten russischen Truppen sind Hunderte von Meilen von der Ukraine entfernt.

Es war die Washington Post, die am 30. Oktober 2021 als erste die Behauptungen „anonymer Beamter“ über einen „russischen Aufmarsch“ veröffentlichte.

(Randbemerkung: Der Name „Tiger-Team“ oder „Tiger Squad“ wurde auch für die saudische Gruppe verwendet, die den Meinungsautor der Washington Post, Jamal Khashoggi, ermordet und zerhackt hat. Komisch, dass der Artikel der Washington Post diese Tatsache nicht erwähnt).

Zurück zum ‚tic toc‘, den die WaPo liefert:

Das Tiger Team wurde offiziell im November ins Leben gerufen, als der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan Alex Bick, den NSC-Direktor für strategische Planung, bat, die Planungsbemühungen über mehrere Behörden hinweg zu leiten. Bick hat das Verteidigungs-, das Außen-, das Energie-, das Finanz- und das Heimatschutzministerium sowie die US-Agentur für internationale Entwicklung hinzugezogen, um eine mögliche humanitäre Krise zu untersuchen.

Auch die Nachrichtendienste sind involviert, um die verschiedenen Handlungsoptionen der Russen sowie die Risiken und Vorteile jeder dieser Optionen zu untersuchen, so die Beamten.

Der offizielle Start des „Tiger-Teams“ mag zwar im November erfolgt sein, doch die ganze Operation begann eindeutig früher, als die Ukrainer gebeten wurden, sich an dem Schwindel zu beteiligen:

Eine Zelensky nahestehende Quelle sagte mir, dass die USA sein Team erstmals im letzten Herbst vor einer russischen Invasion gewarnt und die Wahrscheinlichkeit auf 80 % geschätzt hätten. Die Ukrainer haben das nicht geglaubt, aber sie sahen eine Chance – „mehr Hilfe, mehr Aufmerksamkeit“ – und spielten mit. Jetzt bedauern sie es. Zu viel Aufmerksamkeit.

Die CIA hat paramilitärische ukrainische Nazigruppen in die USA eingeflogen, um sie zu trainieren:

Während das verdeckte Programm, das von Paramilitärs betrieben wird, die für die CIA-Abteilung „Ground Branch“ – jetzt offiziell als „Ground Department“ bekannt – arbeiten, von der Obama-Administration nach der russischen Invasion und Annexion der Krim im Jahr 2014 eingerichtet und unter der Trump-Administration ausgeweitet wurde, hat die Biden-Administration es weiter ausgebaut, sagte ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der in Kontakt mit Kollegen in der Regierung steht.

Im Jahr 2015 begannen im Rahmen dieser erweiterten Anti-Russland-Bemühungen auch paramilitärische Mitarbeiter der CIA-Ground Branch an die Front in der Ostukraine zu reisen, um ihre Kollegen dort zu beraten, so ein halbes Dutzend ehemaliger Beamter.

Das mehrwöchige, in den USA angesiedelte CIA-Programm umfasste nach Angaben ehemaliger Beamter Schulungen in den Bereichen Schusswaffen, Tarntechniken, Landnavigation, Taktiken wie „Deckung und Bewegung“, Nachrichtendienst und anderen Bereichen.

Diese Gruppen werden die Kräfte sein, die eingesetzt werden, wenn die USA beschließen, unter falscher Flagge „russische Angriffe“ auf die ukrainische Zivilbevölkerung durchzuführen.

Bedenken Sie, dass jeder Schritt in dieser Angelegenheit im Voraus geplant ist:

Das Handbuch selbst geht weit über Schlachtfeldszenarien hinaus und befasst sich mit Fragen wie dem Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen, die nach Polen und Rumänien strömen könnten, der Sicherung der US-Botschaft in Kiew, der Frage, welche Sanktionen gegen Moskau verhängt werden sollen, und der Frage, wie man sich gegen einen ausgeklügelten Cyberangriff wehren kann.

Das Handbuch, das fast drei Dutzend Papiere und nachrichtendienstliche Einschätzungen zusammenfasst, die das Team bei verschiedenen Behörden in Auftrag gegeben hat, wurde an verschiedene Beamte verteilt, darunter militärische und zivile Führungskräfte im Pentagon.

Das Playbook berücksichtigt auch Konsequenzen „zweiter Ordnung“, wie etwa russische Vergeltungsmaßnahmen für etwaige Sanktionen.

Diese „ausgeklügelten Cyberangriffe“ werden höchstwahrscheinlich von der National Security Agency ausgehen, die Teil des Pentagon ist. Wenn das Weiße Haus behauptet, es habe Beweise für einen „russischen Cyberangriff“ auf die Ukraine, was es wahrscheinlich tun wird, sollten Sie daran denken, dass jeder, der behauptet, die wahre Quelle eines solchen Angriffs finden zu können, Schlangenöl verkauft.

Das Weiße Haus hat auch Desinformationen veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass Russland einen solchen Angriff durchführen wird:

Zu den größten Sorgen des Tiger-Teams gehört der Versuch Russlands, das falsche Narrativ zu verbreiten, dass die Ukraine mit Unterstützung des Westens eine Offensive in der Ostukraine vorbereite und Russland das Opfer sei.

In den letzten Wochen hat die US-Regierung nachrichtendienstliche Informationen über derartige Bestrebungen freigegeben, einschließlich eines möglichen Komplotts unter „falscher Flagge“, bei dem Moskau eine Explosion inszenieren würde, bei der ethnische Russen in der Ukraine oder in Russland selbst ums Leben kämen, und dies dann Kiew als möglichen Vorwand für eine Invasion anlasten würde.

Das Weiße Haus hat nichts freigegeben, was irgendjemand hätte sehen dürfen. Wie die NYT richtig bemerkt hat:

Trotz aller Enthüllungen hat die Biden-Administration keine Beweise für die Desinformationspläne vorgelegt, die sie angeblich aufgedeckt hat.

Die „russische Invasion“ wurde von ganz oben genehmigt:

Im Dezember hielt das Tiger Team zwei virtuelle Übungen ab, um verschiedene Szenarien und Reaktionen zu testen. An der ersten Übung nahmen stellvertretende Sekretäre teil, an der zweiten Kabinettsmitglieder. Biden hat das Übungsbuch geprüft und wurde über die Ergebnisse informiert, so die Beamten.

„Es ist eine Sache, jedes dieser Probleme – Energie, Sanktionen, militärische Haltung – isoliert zu betrachten. Eine ganz andere Sache ist es, sie alle zusammen zu betrachten und einen Plan für alle auszuführen“, sagte der NSC-Beamte. „Was ich im Laufe dieser Planungsübung gesehen habe, war, dass auch auf den höchsten Ebenen die Glühbirnen aufleuchteten, wenn es darum ging, wie die Teile zusammenpassen.

Der Plan ist umfassend genug, um Ziele und Erfolge in mehreren Bereichen zu ermöglichen.

Deshalb glaube ich, dass sowohl Matlock als auch Crooke mit ihren Vermutungen über die Motive hinter dem Betrug der „russischen Invasion“ richtig liegen.

Es gibt innenpolitische Ziele und es gibt außenpolitische Ziele, und die Teile des Plans passen zusammen.

Aber das gilt nur, wenn die ganze Sache nicht auffliegt. Im wirklichen Leben überlebt kein Schlachtplan den ersten Kontakt mit dem Feind.

Zelenskys viel kritisierte mangelnde Bereitschaft, seine Rolle in der Show zu spielen, könnte nur eines der Elemente sein, die das Ganze zum Scheitern bringen werden.

Und dann ist da noch Russland, das immer für echte Überraschungen gut ist. Ich wette, dass seine Sicherheitsforderungen und die von ihm vorgelegten Vertragsentwürfe im Drehbuch nicht vorgesehen waren. Es ist ihnen bereits gelungen, Biden zu Zugeständnissen zu drängen, zu denen die USA zuvor nicht bereit waren. Weitere Überraschungen in verschiedenen Bereichen werden folgen. Sobald die Olympischen Spiele vorbei sind, könnte auch China eine Rolle in diesem Zusammenhang spielen.

Große Pläne führen zu großen Misserfolgen.

