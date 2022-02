Hands off Russia! Hände weg von Russland ! Coop Anti-War Café Berlin

Kein Krieg gegen den Donbass und gegen Russland!

Schluss mit der Dämonisierung Russlands!

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/kein-krieg-gegen-russland

Die Dämonisierung Russlands wird vor dem Hintergrund der Krise um die Ukraine immer weiter verschärft und droht sich jetzt zu einer offenen Eskalation auszuweiten.



Noch härtere Sanktionen gegen Russland, die Unterbrechung von Handelsbeziehungen mit Gas und Öl, und sogar des Zahlungsverkehrs, werden angedroht – Auch ein militärischer Konflikt ist in den Bereich der Möglichkeiten gerückt.

Der Westen bedient sich des Narrativs, Russland der Kriegsvorbereitung und des Plans einer Invasion der Ukraine zu bezichtigen. Man argumentiert Russland bedrohe die Ukraine wenn es seine Truppen auf eigenem Staatsgebiet bewegt. Dies wird in den westlichen Medien ununterbrochen als Zeichen der Aggressivität Russlands interpretiert. Nur wenige warnende Stimmen sind zu vernehmen.



Tatsächlich befinden sich aber immer mehr Militärverbände aus den USA, aus Kanada, aus Großbritannien und der EU in der Ukraine und entlang der gesamten russischen Westgrenze. Deshalb verlangt Moskau jetzt konkrete militärische und rechtliche Sicherheitsgarantien von den USA und der NATO.



Ein Teil der Krise manifestiert sich an der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage der Ukraine. Russland verlangt die Etablierung einer substanziellen Neutralität des Landes. Das völkerrechtlich anerkannte Minsk-II-Abkommen ermöglicht eine gewaltfreie und dauerhafte Lösung des innerukrainischen Konflikts.

Die westlichen Garantie-Nationen von Minsk-II, Deutschland und Frankreich, müssen endlich auch von der Ukraine fordern, mit Vertretern der Donbass-Republiken zu verhandeln mit dem Ziel durch die Gewährung einer innerstaatlichen Autonomie den Konflikt dauerhaft zu lösen.

Die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten müssen ihre Provokationen unverzüglich einstellen, einschließlich des Trainings des ukrainischen Militärs, sowie Waffenverkäufe und Waffenlieferungen an das Land.

Wir rufen zur sofortigen Deeskalation der von USA, EU und NATO verursachten Krise auf, bevor es zu spät ist. Die Bedrohung des Weltfriedens an der russischen Westgrenze muss von den Vereinten Nationen diskutiert und verurteilt werden, um der UN-Charta zum Recht zu verhelfen.

Wir appellieren an die deutsche Regierung, weiter bei ihrer Weigerung zu bleiben, der Ukraine Waffen zur Verfügung zu stellen. Wir appellieren an die Bundesregierung bei den Gesprächen im Normandie-Format endlich dafür einzutreten, dass die innerukrainischen Konfliktparteien miteinander Verhandlungen aufnehmen.

Wir fordern die USA und die NATO auf, den Sicherheitsbedürfnissen Russlands gemäß der NATO-Russland-Akte von 1997 Rechnung zu tragen, wonach die Selbstbestimmungsrechte der beteiligten Staaten nicht zulasten anderer Beteiligter gehen dürfen.

Wir fordern dazu auf, diesen Appell zu unterstützen und weiterzuverbreiten. Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist internationale Solidarität von allergrößter Bedeutung.

No War against the Donbass and against Russia!

Stop demonizing Russia!

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/no-war-against-russia

Against the background of the Ukraine crisis, the demonization of Russia is intensifying and is now threatening to openly escalate.



Russia is being threatened with ever-tougher sanctions, including the disruption of trade relations concerning gas and oil. Payment transactions are being threatened. Further, actual military conflict has become a possibility.



The West uses the narrative of accusing Russia of preparing for war and planning to invade Ukraine. It argues that Russia threatens Ukraine if it moves its troops on its own territory, something that is constantly promoted in the Western media as a sign of Russia’s aggressiveness. Only a few warning voices can be heard.

In fact, the United States, Canada, Great Britain and the EU are sending more and more military units to Ukraine and along the entire western border of Russia. That is why Moscow is now demanding concrete military and legal security guarantees from the USA and NATO.

Part of the crisis manifests itself in the difficult economic and political situation in Ukraine. Russia is demanding the establishment of substantial neutrality in the country. The Minsk II Agreement, which is recognized under international law, provides a pathway to a nonviolent and lasting solution to the intra-Ukrainian conflict.

The Western guarantor nations of Minsk-II, Germany and France, must finally demand that Ukraine negotiate with representatives of the Donbass republics with the aim of permanently resolving the conflict there by granting them domestic autonomy.

The USA, Britain and their allies must immediately end their provocations, including the training of Ukraine’s military, as well as halting arms sales and shipments to the country.

We call for an immediate de-escalation of the USA-EU-NATO crisis before it is too late. The threat to world peace on Russia’s western border must be addressed by the United Nations and subjected to the provisions of the UN Charter and other elements of international law.

We appeal to the German government to stand by its refusal to provide arms to Ukraine. We appeal to Germany to finally advocate at the Minsk negotiations that the intra-Ukrainian conflict parties should begin serious negotiations with each other.

We call on the USA and NATO to address Russia’s security needs under the 1997 NATO-Russia Act, which states that the right of self-determination of the participating states must not be at the expense of other participants.

We urge you to support and distribute this appeal. International solidarity is of the utmost importance, especially against the background of the coronavirus crisis.

