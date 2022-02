Tausende von Aktivisten schließen sich Jeremy Corbyn an. In Solidarität mit linken Bewegungen in Lateinamerika

„Der Widerstand gegen den Neoliberalismus, das von den Vereinigten Staaten unterstützte Wirtschaftsmodell, nimmt in ganz Lateinamerika zu. In Chile erfolgte die Wahl von Gabriel Boric zum Präsidenten nach einer Welle von Protesten gegen die Privatisierung und die steigenden Lebenshaltungskosten.“

Von Tim Young, Labour Friends of Progressive Latin America.

Diese Woche schalteten sich Tausende von Aktivisten zu einer „Lateinamerikas 2. Pink Tide“ ein, einer Online-Kundgebung zur Unterstützung fortschrittlicher Bewegungen in ganz Lateinamerika – mit Rednern aus Bolivien, Ecuador und Chile sowie Beiträgen von Jeremy Corbyn und der Young-Labour-Vorsitzenden Jess Barnard . Hier können Sie den Bericht lesen oder die Sitzung in voller Länge ansehen:

Sam Browse von Labour Friends of Progressive Latin America eröffnete das Treffen, das sich darauf konzentrierte, wie die fortschrittlichen sozialen Bewegungen und Regierungen Lateinamerikas zeigen, dass eine bessere Welt möglich ist, in der soziale Bedürfnisse der Gier der Unternehmen vorausgehen.

Der Widerstand gegen den Neoliberalismus, das von den Vereinigten Staaten unterstützte Wirtschaftsmodell, verstärkt sich in ganz Lateinamerika. In Chile erfolgte die Wahl von Gabriel Boric zum Präsidenten nach einer Welle von Protesten gegen die Privatisierung und die steigenden Lebenshaltungskosten, gefolgt vom Verfassungskonvent, der die Verfassung des Putsches von 1973 ersetzen sollte. Zwölf Jahre nach der Absetzung von Präsident Manuel Zelaya durch einen Staatsstreich in Honduras hat Xiomara Castro kürzlich bei den Präsidentschaftswahlen gewonnen (mit 51 % der Stimmen, weit vor ihrer Hauptkonkurrentin, die nur 36,9 % gewann), und in Bolivien, entschlossener Widerstand gegen das repressive Putschregime von Jeanine Añez führte zu einem Erdrutschsieg von Präsident Arce und der MAS-Partei.

Sam merkte an, dass dieses Jahr hoffentlich weitere Gewinne für die progressive Linke bringen würde, insbesondere in Brasilien, wo Lula Bolsonaro um die Präsidentschaft herausfordert. Er forderte die Anwesenden auf, die Erklärung der LFPLA zu Honduras zu unterzeichnen und an die LFPLA zu spenden, um die Organisation von Veranstaltungen wie dieser zu ermöglichen.

Guillaume Long, ehemaliger Außenminister, Ecuador

Guillaume erzählte, wie die letzten drei oder vier Jahre in Lateinamerika besonders schwierig gewesen seien, mit zunehmender Ungleichheit und Armut. Während in den Jahren 2000-2013 100 Millionen aus der Armut befreit wurden (bei einer Gesamtbevölkerung von 600 Millionen), waren in den letzten Jahren 30 bis 40 Millionen Menschen in die Armut getrieben worden.

Begleitet wurde dies von Putschen (sei es militärisch oder durch „Lawfare“), da die Stärke der Rechten zu einem Niedergang der Linken führte. Aber er äußerte vorsichtigen Optimismus über die aktuelle Situation, da eine jüngste Welle von Erfolgen an den Wahlurnen diese linken Niederlagen umkehrte und den Neoliberalismus bestraft. Unter Berufung auf die Beispiele Mexiko, Argentinien und Bolivien (wo das Putschregime verzweifelt versuchte, eine Wahl zu vermeiden) stellte er eine neue Psychologie fest, da der Schneeballeffekt dieser Siege andere ermutigte.

Honduras ist ein Beispiel für diese wachsende Stärke. Der Sieg von Xiomara Castro in einem höchst autoritären und repressiven Land, in dem in den zwölf Jahren seit dem Putsch von 2009 außergerichtliche Hinrichtungen und Verfolgungen der Linken sowie sozialer und ökologischer Bewegungen stattgefunden haben, ist ein wirklich wichtiges Zeichen. Aber er warnte davor, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, wie dieser Gewinn rückgängig gemacht werden könnte, angesichts der Anfälligkeit Honduras für den Einfluss der USA und rechtsgerichtete Staatsstreiche. Der Freikauf einer Gruppe von Castros Kongressabgeordneten ist ein Hinweis auf Verwundbarkeit und damit eine klare Botschaft über die Notwendigkeit internationaler Solidarität.

In Chile, dem Aushängeschild des Neoliberalismus, ist Borics Sieg auf einer Anti-Neoliberalismus-Plattform von hoher Symbolkraft, während es ein großer Wendepunkt wäre, wenn Gustavo Petro bei den diesjährigen Wahlen die kolumbianische Präsidentschaft als progressiver Kandidat von Colombia Humana gewinnen würde , angesichts der Größe Kolumbiens, der wirtschaftlichen Bedeutung und der engen Beziehung zu den Vereinigten Staaten.

Aber die wichtigste Wahl im Jahr 2022 ist die in Brasilien, wo Lula kurz davor steht, gegen Bolsonaro zu gewinnen, was die Dinge wirklich dramatisch verändern würde. Guillaume sah voraus, dass Lula innenpolitisch einige Kompromisse eingehen musste. Aber auf regionaler und internationaler Ebene will Lula ganz klar, dass Brasilien seine frühere Position als einflussreicher blockfreier Staat wiedererlangt und die lateinamerikanische Integration wiederbelebt, indem er den regionalen Block CELAC und die zwischenstaatliche Organisation UNASUR stärker unterstützt.

Als Projekt ist dies nicht ohne Schwierigkeiten, denn die Linke in Lateinamerika ist heterogen – aber es gibt Gemeinsamkeiten wie die Verteidigung der Souveränität, die Ablehnung von Putschen und das Eintreten für Nichteinmischung, die Gemeinsamkeiten darstellen. Diese sind von entscheidender Bedeutung, da wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie Staatsstreiche linke Regierungen beispielsweise in Brasilien, Honduras, Paraguay und Bolivien ersetzten, wobei Lawfare und aggressive Medienerzählungen oft eine Rolle spielten.

Guillaume betonte abschließend, dass wir unter diesen Umständen bereit sein müssen, zur Verteidigung von Souveränität und Demokratie zu handeln.

Claudia Turbet-Delof, Wiphalas Across the World, Bolivien, konzentrierte sich auf die Geschehnisse in Bolivien in den letzten zwei Jahren, wo der heldenhafte Widerstand gegen das repressive Putschregime von Añez, das 2019 Präsident Evo Morales absetzte, seine Führer zum Durchhalten zwang Wahlen. Diese führten zu einem klaren Sieg von Präsident Luis Arce und der MAS-Partei.

Seitdem hat die Regierung von Arce die Erholung der Wirtschaft vorangetrieben, soziale und politische Rechte wiederhergestellt, sich auf die Schwächsten konzentriert und begonnen, Gerechtigkeit für die Getöteten, Verwundeten, Inhaftierten und Gefolterten zu fordern.

Zu den wichtigsten Initiativen gehörten der Bonus gegen den Hunger, der über 4 Millionen Menschen im Land hilft, die Reaktivierung öffentlicher Arbeitsprogramme und die Priorisierung von Gesundheits- und Bildungsdiensten in den Staatshaushalten. Infolgedessen wurde die Arbeitslosigkeit von 12 % auf 5 % gesenkt und das Wirtschaftswachstum wird für 2022 auf 5 % geschätzt. Die Wirtschaft wird durch die neue Politik der Importsubstitutionsindustrialisierung und des Exports von halbverarbeitetem statt rohem Lithium weiter unterstützt.

Im Gesundheitsbereich hat die Arce-Regierung fast 6 Millionen Menschen geimpft und mit Impfungen für Kinder begonnen, im Gegensatz zum Añez-Regime, dessen Vernachlässigung dazu geführt hatte, dass Menschen auf der Straße starben.

Aber die extreme Rechte mobilisiert weiterhin und wendet Gewalt an, um die gewählte Regierung zu stürzen. Als Reaktion darauf erreichte in einer Mobilisierung zur Verteidigung der Demokratie durch die MAS, Gewerkschaften und soziale Bewegungen ein von Morales angeführter Marsch für das Heimatland, dem sich der Präsident und der Vizepräsident anschlossen, am 29. November La Paz und legte in sieben Tagen mehr als 180 km zurück , beginnend mit 5.000 Menschen, aber am Ende auf 1,5 Millionen anschwellend.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit für diejenigen, die während des Putsches brutal unterdrückt wurden, verfolgt die Arce-Regierung die Täter, einschließlich paramilitärischer Gruppen, der vielen Menschenrechtsverletzungen, die stattgefunden haben, einschließlich der Massaker in Sacaba und Sengata. Der Fall von Añez kommt bald vor Gericht.

Claudia schloss mit der Bestätigung, dass Bolivien niemals zum Kolonialismus zurückkehren würde.

Jeremy Corbyn begrüßte den erstaunlichen Wahlsieg der MAS in Bolivien und den Beitrag, den Bolivien zu Themen wie Inklusion, COP26 und dem Nichtverbreitungsvertrag geleistet hat. Auf einer Konferenz über Steuergerechtigkeit sagte er, dass das Streben nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit für das Wachstum der Linken in Lateinamerika von grundlegender Bedeutung sei, und dass die jüngste Wahl von Gabriel Boric dem viel zu verdanken habe, da er eine breite Koalition einschließlich der indigenen Bevölkerung mobilisiert habe.

Boric hat ein riesiges Wahlmandat, steht aber immer noch vor einer großen Herausforderung, und es liegt an uns, sagte Jeremy, jede linke Regierung bei ihrer Wahl zu unterstützen und zu solidarisieren.

Die Herausforderung für linke Regierungen besteht darin, Ungleichheit und Armut zu verringern, und Jeremy reflektierte die politische Strategie des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO), um dies zu tun, und widersetzte sich dem Narrativ, das vom IWF und anderen „Führungskräften“, deren Theorien und Vorschriften verwendet werden bereit sind, Armut und Ungleichheit zu tolerieren. Als er AMLO kürzlich traf, war Jeremy beeindruckt von seiner Einberufung einer Konferenz lateinamerikanischer und karibischer Länder, um über Handel und Zusammenarbeit zu diskutieren, was dazu beitragen könnte, den Strom von Flüchtlingen umzukehren, die der Armut entfliehen wollen, sowie von seinem Schritt, eine Staatsunternehmen zum Abbau und Verkauf von Lithium.

Aber um Reichtum umzuverteilen, muss die „Steueroasenökonomie“ in Frage gestellt werden: Transparenz bei wirtschaftlichen Transaktionen ist erforderlich, was ein gemeinsames Bemühen auf der ganzen Welt erfordert.

Jeremy bemerkte, wie das von ihm gegründete Peace and Justice Project sich dafür einsetzt, sich für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Macht und Reichtum geteilt werden, und die schiefe Verteilung von Reichtum und Macht im In- und Ausland und die Art und Weise, wie sie sich manifestiert, einschließlich Steuerhinterziehung, herausfordert. Privatisierung, niedrige Löhne und Einschränkungen der Arbeitnehmerrechte.

In Großbritannien müssen staatliche Handelsabkommen jetzt genau geprüft werden, um festzustellen, ob sie fairen Handel fördern und umweltverträgliche Praktiken befolgen.

Dies alles ist Teil der Kampagne für eine bessere Welt, in der Nationen und internationale Institutionen Systeme der Ausbeutung beenden, nicht aufrechterhalten, und Menschen nicht ihre Heimat entwurzeln müssen, um Armut und Unterdrückung zu entkommen. Unsere Denkweise muss inklusiv sein. Er sagte, dies sei eine aufregende Zeit, an der man teilhaben könne, um Solidarität mit Lateinamerika zu leisten, aber auch die britische Regierung zur Rechenschaft zu ziehen.

Er hoffe, dass es Lula gelingen werde, die öffentliche Meinung in der gleichen Weise zu mobilisieren, wie es in Chile, Argentinien, Bolivien und anderswo gelungen sei.

Sue Grey, Labour Friends of Progressive Latin America , erklärte für diejenigen, die mit der Organisation nicht vertraut sind, wofür LFPLA steht. Sie wurde gegründet, um Solidarität mit fortschrittlichen Bewegungen in Lateinamerika aufzubauen und sich gegen externe Interventionen zu stellen, die die nationale Souveränität bedrohen. Diese Arbeit umfasst die Förderung von Petitionen, Erklärungen und Versammlungen als Wahlkampfinstrumente.

Gegenwärtig unterstützt die LFPLA: eine öffentliche Erklärung zu Honduras – die zu einer massiven Solidaritätsbekundung mit Präsident Xiomara Castro aufruft ; die Erklärung der Brasilianischen Solidaritätsinitiative , die zur internationalen Wachsamkeit gegen Bolsonaros Angriffe auf die Demokratie aufruft und ihre Unterstützung für Lula bekundet ; ein bevorstehendes Online-Treffen von Labour Outlook „ Warum Sozialisten von Kubas Revolution und Lateinamerikas Kampf lernen “ am 28. Februar.

Jess berichtete von einem Kongress der Young Workers‘ Party, an dem sie im Dezember 2021 in Brasilien teilgenommen hatte. Sie erinnerte sich, wie Lula 2003 zum Präsidenten gewählt worden war und Richtlinien wie kostenlose Bildung, erweiterte Universitäten und Sozialwohnungen eingeführt hatte, die das Leben in Brasilien verändert hatten und hatten wurde von der Workers‘ Party enthusiastisch unterstützt und beworben.

Lula hätte die Präsidentschaftswahlen 2018 gewonnen, wäre er nicht 2017 wegen falscher Anschuldigungen zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Young Labour National Committee hatte für Lula zu ihrem Präsidenten gestimmt, und er hatte aus dem Gefängnis einen Brief an die YL geschmuggelt Anerkennung.

Lulas Inhaftierung hatte Bolsonaro ermöglicht, die Präsidentschaft zu gewinnen. Sein Einfluss war enorm schädlich und führte zu zunehmender Armut, Arbeitsplatzunsicherheit, bis auf die Knochen geschwächten öffentlichen Dienstleistungen, schlechter Gesundheitsversorgung, zunehmender Entwaldung und rassistischer Polizeibrutalität gegenüber indigenen Jugendlichen.

Die Antwort der Young Workers‘ Party bestand darin, sich für den Aufbau einer ernsthaften Bewegung unter jungen Menschen einzusetzen. Auf dem Jugendkongress hatte Lula auf einer Kundgebung eine inspirierende Botschaft gehalten, die sich auf die Notwendigkeit aktiver radikaler Aktionen konzentrierte und nicht auf Rebellion vor einem Computerbildschirm.

Jess sprach darüber, was sie vom Kongress mitgenommen hatte: ein Bekenntnis zum Internationalismus, das Streben nach Autonomie und Freiheit vom Imperialismus und die Notwendigkeit, über vergangene Praktiken nachzudenken und die Lektionen zu lernen. Die Bewegung der Labour-Rechten gegen die Linke in Großbritannien zeigt, wie man bereit sein muss, durch den Aufbau von Stärke durch intersektionale Organisierung gegen äußere Kräfte zurückzuschlagen. Bildung ist eine Waffe im Kampf und sich zu wehren ist der Weg zum Sieg.

Sie endete mit einem Zitat von Lula, die im Gefängnis sagte, dass „eines Tages Gerechtigkeit geschehen wird und ich das Gefängnis verlassen werde“. Diese Zeit ist gekommen und er hat jetzt 17 Punkte Vorsprung auf Bolsonaro. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um seine Kampagne zur Wiedererlangung der Präsidentschaft zu unterstützen.

Manuel Riesco, chilenischer Ökonom

Manuel dankte der LFPLA für die Gelegenheit zum Gespräch und insbesondere Jeremy Corbyn, den er als „einen wahren Freund, den wir nie vergessen werden“ bezeichnete.

Manuel reflektierte die Bewegung der Kräfte in der Geschichte und den Kampf (ähnlich einem Tanz) zwischen denen, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten, und denen, die über ihnen stehen und einen Teil der Produktion für sich behalten. Aber von Zeit zu Zeit brechen die arbeitenden Massen aus und stören den Tanz.

Die politische Ökonomie des 19. Jahrhunderts lehrte uns, dass diese Eruptionen Geschichte machen, nicht nach ihren Wünschen, sondern nach materiellen Umständen, während die Politologie des frühen 20. Jahrhunderts entdeckte, dass sie sich nicht willkürlich bewegen, sondern dem folgen, was Manuel „Gezeiten“ nannte.

Im Fall von Chile gab es drei Hauptphasen im Kampf oder in der Bewegung der Gezeiten. In den 1960er und frühen 1970er Jahren (vor dem Putsch von 1973) „zogen“ die Arbeiter und Bauern um. Es folgten die Konterrevolution der Rechten und die Errichtung der Pinochet-Diktatur. Dann wurde die Diktatur gestürzt. Am 18. Oktober 2019 begann eine neue Phase, die eine Welle von Protesten auslöste, die von Santiago ausging und sich auf alle Regionen Chiles ausbreitete, was im Laufe der Zeit zum Verfassungskonvent und der Wahl von Gabriel Boric führte.

Manuel drückte seine Zuversicht aus, dass die Flut lange genug anhalten würde, um die dringend benötigte progressive Veränderung zu erreichen.

