Overextending and Unbalancing Russia – Assessing the Impact of Cost-Imposing Options (Rand Coperation)

https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html

Die RAND Corporation ist eine gemeinnützige globale politische Denkfabrik, derzeit von der US-Regierung, einer privaten Stiftung, Unternehmen einschließlich der Gesundheitsbranche, Universitäten und Privatpersonen finanziert. Die Organisation hat sich seit langem auf die Zusammenarbeit mit anderen Regierungen, privaten Stiftungen, internationalen Organisationen und kommerziellen Organisationen in einer Vielzahl von Nichtverteidigungsfragen ausgeweitet.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related