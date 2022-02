Oskar Lafontaine: Krieg in Europa? Frank-Walter Steinmeier: „Russland trägt die Verantwortung“ Wirklich?

Seit Monaten erleben wir, wie die westliche „Werte- (sprich Lügen-)Gemeinschaft“ in Politik und Medien Kriegshetze betreibt.

„Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa. Dafür trägt Russland die Verantwortung.“ So schloss sich der alte und neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den monatelangen einseitigen Schuldzuweisungen und Lügenerzählungen im Ukraine-Konflikt an. Die Wahrheit ist: Nicht russische Truppen stehen an der US-Grenze in Kanada oder Mexiko, sondern US-Truppen stehen an der russischen Grenze in Europa. Nicht russische Raketen sind in Mexiko, Kanada oder Kuba stationiert, sondern US-Raketenbasen stehen in Polen und Rumänien. Nicht Russland hat den mit Abstand größten Kriegsetat der Welt (61,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020) sondern die USA geben 778 Milliarden für Aufrüstung und Kriege aus. Nicht Russland hat einen Umsturz in Mexiko oder Kanada finanziert, sondern die USA haben, so die heutige stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland, fünf Milliarden Dollar aufgewendet, um die Ukraine zu destabilisieren.

Der vor dem Ersten Weltkrieg von einem Nationalisten ermordete Pazifist und Sozialist Jean Jaurès wusste: „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.“ Ähnlich äußerte sich Papst Franziskus: „Diese Wirtschaft tötet.“

Statt sich darüber zu streiten, ob Biden, Putin oder Xi Jinping die gefährlichste, zu Kriegen führende Außenpolitik macht, muss man erkennen, dass die Wirtschaftsordnung der Staaten die Frage, wie es zum Krieg kommt, eher beantwortet. Wir haben einen Oligarchen-Kapitalismus in den USA und in Russland und eine Mischung aus staatsgelenkter Wirtschaft, Kapitalismus und Parteidiktatur in China. Die USA, Russland und China rivalisieren miteinander und sind imperiale Mächte, die sich Rohstoffe und Absatzmärkte in anderen Ländern sichern wollen. Die USA sind die mit Abstand größte militärische Macht, unterhalten 800 Militärstationen in aller Welt, kreisen China und Russland ein und führen Bombenkriege, Drohnenkriege und Wirtschaftskriege mit Millionen Toten. Russland will die Aufnahme weiterer Länder, mit denen es eine Grenze hat, in die Nato verhindern, und versucht, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, seinen Einfluss in der Welt wieder auszuweiten, auch mit militärischen Mitteln. China setzt im Gegensatz zu den USA und Russland auf seine Wirtschaftskraft, und versucht, vor allem in Asien und Afrika seinen Zugang zu Rohstoffen und Absatzmärkten vergrößern.

Wenn imperiale Mächte miteinander um Einflusszonen, Rohstoffe und Absatzmärkte ringen, kann die Regel „Was Du nicht willst, was man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu“ Konflikte entschärfen und zum friedlichen Miteinander beitragen. Für den Ukraine-Konflikt heißt das: Da die USA nicht wollen, dass an ihren Grenzen russische oder chinesische Truppen stationiert oder Raketenbasen dieser Länder eingerichtet werden, verlangt Russland zu Recht die gleichen Garantien von der Nato, sprich den USA. Steinmeier hatte heute eine einmalige Chance. Er hätte darauf hinweisen müssen, dass es Frieden nur geben kann, wenn diese Regel zur Grundlage der Außenpolitik der mächtigsten Staaten wird. Deutschland und Europa dürfen sich nicht in den Konflikt der miteinander rivalisierenden imperialen Mächte hineinziehen lassen. Sie müssen eine vermittelnde und ausgleichende Politik machen. Das heißt, Deutschland und Europa sollten erkennen, dass die Nato-Osterweiterung der „verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg“ (George Kennan) war. Um einen Krieg in Europa zu verhindern, ist es höchste Zeit, zur Ost- und Entspannungspolitik Willy Brandts zurückzukehren.

