Erklärung von Labour CND: Militärische Posen schüren die Flammen des Krieges in Europa (labourcnd.org.uk)

Keir Starmer hat den Moment der zunehmenden Spannungen über die Ukraine gewählt, um zu verkünden, dass „Labours Engagement für die Nato unerschütterlich ist“, und versucht, seine Haltung mit selektiven und ungenauen Äußerungen über den defensiven und demokratischen Charakter des Nordatlantischen Bündnisses zu rechtfertigen, und beschuldigt diejenigen, die anderer Meinung sind Solidarität mit Putin zeigen.

Die Nato ist weder „ein Verteidigungsbündnis, das niemals Konflikte provoziert hat“, noch bietet sie eine „Garantie für Demokratie und Sicherheit“, wie die Menschen in Afghanistan, Irak, Libyen und anderswo bereitwillig bezeugen werden, deren Länder von zweien zerschmettert und Leben zerstört wurden Jahrzehnte Krieg.

Auch hat die Nato nicht „einen Frieden zwischen den Nationen Europas eingeläutet, der sich jetzt einem dreiviertel Jahrhundert nähert“. Die Nato-Bombardierung Jugoslawiens im Jahr 1999 war der erste militärische Angriff auf ein souveränes europäisches Land seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie fand ohne UN-Genehmigung statt und wird weithin als völkerrechtswidrig angesehen.

Sogar Denis Healey, den Starmer als „Gigant der Arbeiterbewegung“ bezeichnet, argumentierte: „Es war ein schrecklicher Fehler, einen souveränen Staat anzugreifen, ohne auch nur die Vereinten Nationen zu konsultieren … wir hätten Richard Holbrooke [US-Botschafter bei der UN] fragen sollen. um noch einmal zu verhandeln.‘

Im Gegensatz zu dem wohlwollenden Bild, das Starmer zu zeichnen versucht, umfasst die Entwicklung der Nato:

· Das Nordatlantische Bündnis ist ein nuklear bewaffnetes Bündnis, das sich zum präventiven Einsatz von Nuklearwaffen in einem militärischen Konflikt verpflichtet hat, unabhängig davon, ob seine Gegner Nuklearwaffen besitzen oder nicht. Seit den 1950er Jahren hat die Nato wiederholte Forderungen nach einer nuklearen No-First-Use-Politik zurückgewiesen.

· Freigegebene US-Dokumente bezeugen die Tatsache, dass der Einsatz von Atomwaffen während des ersten militärischen Engagements der Nato, dem Koreakrieg von 1950-53, aktiv in Erwägung gezogen wurde.

· Der Warschauer Pakt löste sich im Juli 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf. Dagegen erweiterte die Nato ihr Einsatzgebiet. In den folgenden drei Jahrzehnten hat sie ihr Leitbild erweitert und ihre Mitgliederzahl erweitert.

· Derzeit gibt es 30 Nato-Mitgliedstaaten. Darüber hinaus arbeitet die Nato mit 40 Nichtmitgliedspartnerstaaten auf der ganzen Welt an einem breiten Spektrum politischer und sicherheitsbezogener Themen. Vollständige Nato-Mitglieder in Osteuropa sind Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Bulgarien, Rumänien und Albanien sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die an Russland grenzen. Nato-Partner mit Grenzen zu Russland sind Finnland, Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan. Russlands nahes Ausland – Armenien, Aserbaidschan, Georgien, die Kirgisische Republik, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – sind ebenfalls Nato-Partner.

· Drei Nato-Mitglieder sind Atomwaffenstaaten – Großbritannien, Frankreich und die USA. Fünf europäische Mitglieder – Belgien, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Türkei – beherbergen US-Atomwaffen auf ihren Territorien und haben sich verpflichtet, sie einzusetzen, wenn die NATO dies befiehlt.

Die Spannungen zwischen der Nato und Russland bauen sich seit drei Jahrzehnten auf. Die Ukraine darf nicht zum Vorwand für einen militärischen Zusammenstoß zwischen zwei nuklear bewaffneten Gegnern werden.

Labour CND fordert Deeskalation und Dialog, nicht eine Aufrüstung von Waffen und Truppen, die an den Rand eines Krieges führt, in dem die Menschen in der Ukraine die Verlierer sein werden. Dies ist eine Strategie der Vernunft, im Gegensatz zu den militärischen Posen Großbritanniens und der USA, die den Krieg in Europa entfachen.

https://www.labourcnd.org.uk/

