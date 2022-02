Entlang der Seidenstraße: Durchbrechen des Kreislaufs der Unterentwicklung in Lateinamerika (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/along-the-belt-and-road-breaking-the-cycle-of-underdevelopment-in-latin-america/

In den letzten Monaten hat sich die „Belt and Road“-Initiative (Seidenstraßenprojekt) in Lateinamerika und der Karibik erheblich ausgeweitet. Obwohl diese Region der Welt nicht unbedingt für ein Unternehmen geeignet ist, das ursprünglich der Seidenstraße nachempfunden war – einem Netzwerk von Handelsrouten, das Ostasien mit dem Nahen Osten, Afrika und Europa verbindet –, sind es in Wirklichkeit die Länder Südamerikas, Mittelamerika und die Karibik teilen viele der gleichen Bedürfnisse wie ihre Gegenstücke in Zentralasien, Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika.

Die meisten lateinamerikanischen Länder erlangten im 19. Jahrhundert ihre formelle Unabhängigkeit vom spanischen und portugiesischen Kolonialismus, fanden sich jedoch im Schatten eines beginnenden nordamerikanischen Imperialismus wieder. Die Monroe-Doktrin, erstmals 1823 von Präsident James Monroe artikuliert, verurteilte den europäischen Kolonialismus und die Einmischung in die westliche Hemisphäre, nicht auf der Grundlage antikolonialer Prinzipien, sondern mit dem Ziel, die hegemonialen Pläne der USA zu stützen. Seit dieser Zeit neigen die USA dazu, Lateinamerika als ihren „Hinterhof“ zu betrachten – eine Ansammlung von Ländern, die der (direkten oder indirekten) Kontrolle Washingtons unterliegen. 1

Eduardo Galeano schrieb, dass der Übergang vom Kolonialismus zum Neokolonialismus wenig an der Position Lateinamerikas innerhalb der globalen kapitalistischen Wirtschaft geändert habe. „Alles von der Entdeckung bis zu unserer Zeit wurde immer in europäisches – oder später US-amerikanisches – Kapital umgewandelt und hat sich als solches in entfernten Machtzentren angesammelt. Alles: der Boden, seine Früchte und seine mineralreichen Tiefen, die Menschen und ihre Arbeits- und Konsumfähigkeit, natürliche Ressourcen und menschliche Ressourcen.“ 2

Galeanos Worte wurden vor fast 50 Jahren geschrieben, aber sie klingen immer noch wahr. Die USA setzen ihre hegemoniale Strategie gegenüber Lateinamerika fort; eine Strategie, die darauf abzielt, das Land, die natürlichen Ressourcen, die Arbeitskräfte und die Märkte der Region den Bedürfnissen des US-Monopolkapitals zu unterwerfen. Die USA haben ein beständiges Interesse an mexikanischen Arbeitskräften, an chilenischem Kupfer und an brasilianischem Land gezeigt; aber es war gleichgültig gegenüber den Bedürfnissen der Menschen dieser Länder nach Entwicklung, nach einem angemessenen Lebensstandard, nach sozialer Gerechtigkeit. Und wenn die USA durch stillen Druck und wirtschaftlichen Zwang nicht erreichen, was sie wollen, zögern sie nicht, Gewalt anzuwenden, indem sie beispielsweise Staatsstreiche gegen die gewählten Regierungen von Bolivien 3 und Venezuela 4 unterstützen oder illegale Sanktionen gegen Nicaragua 5 verhängen und Kuba. 6

Infolgedessen leidet Lateinamerika in vielen Bereichen weiterhin unter erheblicher Unterentwicklung. Der Aufstieg Chinas zu einem wichtigen Investor und Handelspartner erweist sich daher als unverzichtbar für den wirtschaftlichen Fortschritt der Region.

Stetig zunehmende Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Lateinamerika

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Lateinamerika und der Volksrepublik China mit schwindelerregender Geschwindigkeit ausgeweitet. Der bilaterale Handel belief sich im Jahr 2000 auf nur 12 Milliarden USD (1 Prozent des gesamten lateinamerikanischen Handels); jetzt steht es bei 315 Milliarden USD. 7 Im gleichen Zeitraum sind Chinas ausländische Direktinvestitionen in Lateinamerika um das Fünffache gestiegen. 8

Seit dem Start der Belt and Road Initiative (BRI) im Jahr 2013 haben sich 21 der 33 Länder in Lateinamerika und der Karibik der von China geführten globalen Infrastrukturentwicklungsstrategie angeschlossen. Infrastrukturprojekte sind ein besonderer Schwerpunkt chinesischer Unternehmen. Max Nathanson schrieb 2018 in Foreign Policy, dass „die lateinamerikanischen Regierungen die lückenhafte Infrastruktur ihrer Länder lange beklagt haben“. China ist „mit einer Lösung eingesprungen: rund 150 Milliarden Dollar an lateinamerikanische Länder seit 2005 geliehen“. 9

Chinesische Investitionen wurden in der gesamten Region für ihre positiven wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen anerkannt, insbesondere im Hinblick auf die Erleichterung von Regierungsprojekten zur Verringerung von Armut und Ungleichheit. Kevin Gallagher schreibt in seinem wichtigen Buch The China Triangle : „Venezuela hat aktiv öffentliche Gelder ausgegeben, um die soziale Eingliederung der Armen des Landes auszuweiten. Das Land … konnte solche Ausgaben angesichts des hohen Ölpreises in den 2000er Jahren finanzieren – und dank des gemeinsamen Fonds mit China.“ 10

Eine ähnliche Geschichte lässt sich über transformative Sozialprogramme in Bolivien, in Brasilien (unter den Regierungen der Arbeiterpartei unter Führung von Luiz Inácio Lula da Silva und Dilma Rousseff) und anderswo erzählen. Brasilien gewann unter den Regierungen Lula und Dilma (2002-16) weltweite Anerkennung für seine beispiellosen Kampagnen zur Bekämpfung von Armut, Obdachlosigkeit, Unterernährung und mangelndem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Als Teil ihrer Ablehnung des Washingtoner Konsenses und ihrer Befürwortung der Multipolarität und der Süd-Süd-Kooperation baute Lulas Regierung die wirtschaftlichen Beziehungen zu China massiv aus. Der damalige Außenminister Celso Amorim sagte, die Beziehungen zwischen Brasilien und China seien Teil einer „Neukonfiguration der kommerziellen und diplomatischen Geographie der Welt“. 11

Chinesische Investitionen haben sich für die Regierungen in der Region als besonders attraktiv erwiesen, die ihre Souveränität schützen und den Lebensstandard ihrer Bevölkerung verbessern wollen. Investitionen der internationalen Finanzinstitutionen (insbesondere des IWF) sind in der Regel mit strengen Auflagen wie Privatisierung, Deregulierung und Sparmaßnahmen verbunden. Chinas Entwicklungsdarlehen hingegen sind an keine derartigen Bedingungen geknüpft. Gallagher bekräftigt, dass chinesische Banken „im Einklang mit der allgemeinen Außenpolitik der Nichteinmischung keinerlei politische Auflagen auferlegen“.

Unterstützung während der Pandemie

Abgesehen von Handel und Investitionen leistet China jedes Jahr über 5 Milliarden USD an Hilfe für Lateinamerika. Seit Beginn der Pandemie hat China etwa die Hälfte der Covid-19-Impfstoffdosen der Region bereitgestellt 12 , wobei eine Reihe von Ländern, darunter Chile, El Salvador, Brasilien und Uruguay, fast ausschließlich auf chinesische Impfstoffe angewiesen sind. 13 Tatsächlich kündigte Außenminister Wang Yi bereits im Juli 2020 ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Dollar an, um den Zugang zu Impfstoffen in Lateinamerika zu unterstützen. 14

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat von seiner Dankbarkeit für die chinesische Unterstützung mit Impfstoffen, Testkits, Beatmungsgeräten und persönlicher Schutzausrüstung gesprochen: „Wir sind China, der chinesischen Regierung, dem Präsidenten von China sehr dankbar … Wir haben ihn darum gebeten Unterstützung mit medizinischer Ausrüstung, und eine große Anzahl von Flügen mit medizinischer Ausrüstung ist aus China eingetroffen.“ fünfzehn

Kuba tritt der „Gürtel und Straße“-Energiepartnerschaft bei

Kuba und China nahmen 1960, nur ein Jahr nach der kubanischen Revolution, diplomatische Beziehungen auf. Die Beziehung wurde jedoch durch die sich abzeichnende chinesisch-sowjetische Spaltung kompliziert, und die beiden Seiten hatten in den 70er und 80er Jahren wenig miteinander zu tun. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991, verstärkt durch eine sich verschärfende Blockade durch die USA, sah sich Kuba einer beispiellosen Wirtschaftskrise gegenüber. Auf der anderen Seite begann Chinas Wirtschaft zu wachsen und schritt ein, um Kuba mit dringend benötigten Investitionen, Handel und Hilfe zu versorgen, beginnend mit der Lieferung von einer Million Fahrrädern. 16

Als der kubanische Präsident Fidel Castro 1993 Jiang Zemin den Jose-Martí-Orden überreichte, sprach er leidenschaftlich über die Erfolge des chinesischen Sozialismus: „Nur der Sozialismus hätte das Wunder der Ernährung zustande bringen können; Kleidung; Bereitstellung von Schuhen, Arbeitsplätzen, Bildung und Gesundheitsversorgung; Erhöhung der Lebenserwartung auf 70; und mehr als 1 Milliarde Menschen auf einem winzigen Teil des Ackerlandes des Planeten einen anständigen Unterschlupf zu bieten.“ 17

Seit den frühen 1990er Jahren ist der bilaterale Handel stetig gewachsen, und China macht heute rund 30 Prozent der kubanischen Importe und Exporte aus. 18 China investiert stark in Telekommunikation, Bergbau und Energie in Kuba, und chinesische Konsumgüter sind auf der Insel sehr beliebt. Kuba exportiert Zucker, Nickel und andere Waren nach China.

Kürzlich ist Kuba der „Belt and Road Energy Partnership“ beigetreten, einem von China geführten Programm zur Stärkung der Koordination rund um Energieinvestitionen und zur Förderung sauberer Energie. David Castrillon, Forschungsprofessor für internationale Beziehungen an der Externado University of Colombia, stellt fest, dass „Kuba wie so viele andere Länder des globalen Südens sowohl mit den Grundbedürfnissen der Bevölkerung nach Zugang zu Elektrizität als auch mit den globalen Anforderungen konfrontiert ist Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen. Gerade in diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit einem Land wie China so wichtig, da China nicht nur die Erfahrung und das Know-how bei der Entwicklung dieser hochwertigen nachhaltigen Energien hat, sondern auch die Bereitschaft, mit anderen Ländern Hand in Hand zu arbeiten.“ 19

Mit begrenzten natürlichen Ressourcen und leidend unter einer US-Wirtschaftsblockade, die seit über 60 Jahren andauert, hat Kuba enorm von seiner Vertiefung der Win-Win-Beziehung mit China profitiert. Wie Xi Jinping bei seinem Besuch in Havanna im Jahr 2014 sagte, sind China und Kuba beide sozialistische Länder, und die gemeinsamen Ideale, Überzeugungen und Ziele haben die beiden Völker eng miteinander verbunden. Die beiden sollen „gute Freunde, gute Kameraden und gute Brüder für immer“ sein. 20

China und Nicaragua nehmen diplomatische Beziehungen wieder

auf Am 9. Dezember 2021 kündigte Nicaraguas Außenminister Denis Moncada die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und der Republik Nicaragua an. Wie Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, feststellte: „Die beiden Regierungsparteien und die beiden Länder teilen revolutionäre Freundschaft und brüderliche Bindungen.“ 21

Es gibt enorme Möglichkeiten für die beiden Länder, die wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzutreiben, insbesondere im Infrastrukturbau und bei erneuerbaren Energien. Nach der Ankündigung bilateraler Beziehungen unterzeichneten die beiden Seiten mehrere Kooperationsabkommen, darunter eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI) und der maritimen Zusammenarbeit des 21. Jahrhunderts. 22

Bei der offiziellen Wiedereröffnung der chinesischen Botschaft in Nicaragua erklärte Moncada: „Wir sind sicher, dass wir weiterhin zusammenarbeiten werden, jeden Tag die brüderlichen Bande der Freundschaft, Zusammenarbeit, Investitionen stärken, die Kommunikationskanäle mit „Gürtel und Straße“ erweitern, den Frieden stärken, Stabilität, Sicherheit, Entwicklung und Fortschritt zum gegenseitigen Nutzen unserer Völker und der Menschheit.“ 23

Nicaragua ist ein weiteres Land, das schrecklich unter US-Intervention, Destabilisierung und Sanktionen gelitten hat. Eine zunehmende Koordination mit China wird China sicherlich dabei helfen, aus der Unterentwicklung auszubrechen und die Bedürfnisse seiner Bevölkerung zu lösen.

Eine steigende Flut der Multipolarität

Mit der Ausweitung der chinesischen Investitionen und des chinesischen Handels hat Lateinamerika die historische Gelegenheit, aus seinem Status als „Hinterhof“ der USA auszubrechen, die Leiter der Entwicklung zu erklimmen und seinen Status als Schlüssel zu bestätigen Akteur in einer zunehmend multipolaren Welt. Kevin Gallagher hat festgestellt, dass die lateinamerikanischen Regierungen es nicht länger für notwendig erachten, sich dem neoliberalen Washingtoner Konsens zu unterwerfen oder die US-Vorherrschaft zu ertragen, „zum großen Teil, weil sie glauben, in China eine Alternative zu haben“. 24 Der verstorbene venezolanische Präsident Hugo Chávez betrachtete ein Bündnis mit China als „große Mauer gegen den amerikanischen Hegemonismus“. 25

Im krassen Gegensatz zu den USA behandelt China andere Länder auf der Grundlage der Gleichberechtigung und arbeitet daran, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu entwickeln. Da chinesische Kredite nicht mit strengen Spar- und Privatisierungsbedingungen einhergehen, konnten die lateinamerikanischen Regierungen Chinas Investitionen und den Kauf von Primärrohstoffen nutzen, um sie in einem beispiellosen Tempo für die Verringerung von Armut und Ungleichheit auszugeben. Von Chile über Bolivien und Venezuela bis Mexiko bringt die Beziehung als solche greifbare Vorteile für die einfachen Menschen in der Region.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, rechts, geht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping spazieren, als sie am 7. Januar 2015 in Peking, China, zu einer Begrüßungszeremonie in der Großen Halle des Volkes eintreffen.

