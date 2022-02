Andej Hunko aus Moskau: Niemand geht von einer Invasion Russlands in der Ukraine aus

Grüßt allerseits aus Moskau. Habe hier viele Gespräche mit Regierungsvertretern, Parlamentarier/innen, NGOs und Analytiker/innen geführt. Alle habe es sehr begrüßt in diesen angespannten Zeiten das direkte Gespräch zu suchen, das so kurzfristig durch die großartige Unterstützung und gute Vernetzung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Moskau möglich war.

Auf die Schnelle ein paar wichtige Punkte kurz zusammengefasst:

1. Niemand geht von einen ‚Einmarsch Russlands in die Ukraine‘ aus. Die Medienberichte im Westen lösen eher Erstaunen aus.

2. Es geht der russischen Seite vor allem um Verhandlungen auf Augenhöhe über Sicherheitsgarantien, die vom Westen lange Zeit ignoriert wurden.

3. Sollte es zu einer Militäroffensive der ukrainischen Truppen auf die nicht-anerkannten Volksrepubliken kommen, würden das russische Militär regieren, etwa wie in Georgien 2008.

4. Der Grundkonflikt ist die ungeklärte gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur, die entsprechenden Überlegungen wurden Ende der 90er Jahre durch die NATO-Ostererweiterung ersetzt.

5. Die NATO-Osterweiterung, die Raketenstationierungen, US-Manöver wie Defender führen in Russland zu einer Stärkung autoritärer Entwicklungen, wie sie George Kennan 1997 vorausgesagt hatte.

6. Eine Hinwendung zu China ist nur ungeliebte zweite Wahl, Russland sucht nach wie vor seine Anbindung an die anderen europäischen Staaten.

7. Eine Eskalation von einem (Sicherheits-)Interessenskonflikt zu einem fundamentalen Konflikt der ‚Werte‘ muss verhindert werden. Es gibt auf russischer Seite Tendenzen auf den westlichen ‚Wertediskurs‘ spiegelbildlich mit den ‚orthodoxen Werten‘ zu reagieren. Großteil meiner Gesprächspartner lehnt solche Dynamik ab.

8. Es gibt ein riesiges Potential an Kooperationsmöglichkeiten, nicht zuletzt im Bereich eines Umbaus der Energieversorgung etwa zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Das Bewusstsein dafür ist in Russland da. Das setzt allerdings Kooperation voraus, nicht eine neue Ära der Konfrontation.

https://cutt.ly/iPrAqYN

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related