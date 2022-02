Am weitesten von der ukrainischen Front entfernt, ist Washington am meisten auf Krieg fixiert (Global Times China)

US-Präsident Joe Biden hat kürzlich die Entsendung von 3.000 US-Truppen in den östlichen Teil Europas genehmigt. Die erste Charge ist in Deutschland und Polen eingetroffen. Dies ist ein augenfälliger Schritt, den die USA nach dem Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan und dem Irak unternommen haben. Das Pentagon gab zuvor bekannt, dass 8.500 US-Truppen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden, um möglicherweise nach Osteuropa zu entsenden. Darüber hinaus werden die Nato-Verteidigungsminister bei ihrem nächsten Treffen am 16. und 17. Februar über weitere Verstärkungen beraten. Obwohl diese Truppen nicht direkt in der Ukraine stationiert sind, hat der Schritt de facto die Menschen glauben gemacht, dass Osteuropa am Rande eines Krieges steht.

Es muss angemerkt werden, dass Washington am weitesten von der ukrainischen Front entfernt ist, aber es ist am erbittertsten auf einen Krieg, während sowohl Russland als auch die Ukraine wiederholt erklärt haben, dass sie nicht die Absicht haben, in den Krieg zu ziehen oder ihre Probleme mit Gewalt zu lösen. Der Präsident und der Verteidigungsminister der Ukraine erklärten öffentlich, dass die Lage nicht so angespannt sei, wie die USA es darstellen. Aber Washington, das weit von der Region entfernt ist, hat hochgespielt, dass der Krieg kurz vor dem Ausbruch steht. Das US-Medium Bloomberg hat sogar die Falschmeldung „Live: Russia Invades Ukraine“ veröffentlicht. Die USA haben nicht nur die öffentliche Meinung angefacht, sondern auch Waffen an die Ukraine geliefert und die militärische Stationierung im gesamten europäischen Land verstärkt. Die Absicht der USA ist es, die Ukraine zu drängen, in ihrer Konfrontation mit Russland „durchzuhalten“ und nicht „zurückzufallen“.

Washington beabsichtigt, Kriege anzuzetteln, um die Legitimität der Existenz der NATO und den inneren Zusammenhalt des Blocks zu erhöhen, um Europa – das einige Anzeichen einer Abkehr von Washington gezeigt hat – enger an die USA zu binden. Einige andere Analysten sagen, die USA könnten die Gelegenheit nutzen, um Waffen zu verkaufen – ein begründeter Verdacht, der auf der Geschichte basiert.

Kurz gesagt, die USA versuchen, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, aber sie spielen ein unmoralisches und gefährliches Spiel. Die New York Times berichtete, dass „selbst viele zuverlässig falkenhafte Stimmen in beiden Parteien keinen Appetit darauf zeigen, dass US-Truppen für die Ukraine kämpfen und möglicherweise sterben“. Die USA drängen die Ukraine in die Schusslinie, sind aber selbst zur Seite gesprungen, um nicht hineingezogen zu werden.

Eines der Ziele Washingtons ist es, Russland in eine unangenehme Lage zu bringen, aber die Ukraine wird sehr wahrscheinlich zum Opfer dessen. Jeder mit Klarblick kann sich vorstellen, dass das Letzte, was die Ukraine wirklich braucht, Waffen sind. Das Spenden oder der Verkauf von Waffen durch die USA an die Ukraine kann das militärische Gleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine nicht ändern. Was die Ukraine braucht, ist ein friedliches und stabiles internes und externes Umfeld. Das Land muss sich darauf konzentrieren, seine Wirtschaft zu entwickeln, die Lebensgrundlagen der Menschen zu verbessern und die Spannungen mit Russland abzubauen. Wenn die USA „zur Ukraine stehen“, wie sie behauptet haben, hätten sie der Ukraine die notwendige und substanzielle Hilfe in diesen Bereichen zukommen lassen müssen. Es muss betont werden, dass es für die Ukraine im Moment am schwierigsten ist, Öl ins Feuer zu gießen, aber Washington hat wiederholt „geschaffen“

In diesem Zusammenhang löste auch die jüngste gemeinsame Erklärung Chinas und Russlands Skrupel in den USA aus. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, „warnt“ Peking, dass ein bewaffneter Konflikt zwischen Russland und der Ukraine „Chinas Interessen auf der ganzen Welt beeinträchtigen würde“. Ein solcher Schritt der USA ist wie Erbsenzählerei mit China. Dieses chinesisch-russische Dokument deckt einen breiten Konsens und gemeinsame Forderungen in Bezug auf Wirtschaft und Handel, Sicherheit, regionale Lage und globale Ordnung ab und erwähnt die Ukraine nicht einmal. Washingtons Vision ist eindeutig zu gering, um die wirkliche Landschaft der heutigen Welt zu sehen. Es ist jetzt eher ein „Klassenvertreter“ des alten Denkens, der seine Lügen stolz mit einer alten Trompete aus dem letzten Jahrhundert zur Schau stellt. Sie glauben, dass sie schlauer sind als alle anderen,

Tatsächlich heißt es in der gemeinsamen Erklärung von China und Russland klar: „Frieden, Entwicklung und Zusammenarbeit bilden den Kern des modernen internationalen Systems … und die internationale Gemeinschaft zeigt eine wachsende Nachfrage nach einer Führung, die auf eine friedliche und schrittweise Entwicklung abzielt.“

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt Washington nach wie vor, andere Länder zu beeinträchtigen und seine Hegemonie durch die Anstiftung von Kriegen aufrechtzuerhalten. Dies ist ein atemberaubender geopolitischer Tagtraum. Um aus einem solchen Wunschtraum aufzuwachen, sollte die Gruppe der politischen Eliten in Washington diese gemeinsame Erklärung sorgfältig lesen und verstehen, wie sie die USA dazu bringen können, sich dem Trend der Zeit anzupassen und eine wirklich verantwortungsbewusste Macht zu werden.

