Vorsicht! Geschichte kann sich wiederholen! Ihr Name war Lepa Radić und sie war erst 17 Jahre alt.

Ihr Name war Lepa Radić und sie war erst 17 Jahre alt. Als ihr das Leben genommen wurde im Kampf gegen den Faschismus. Mit 15 Jahren trat sie in die kommunistische Partei ein, kurz bevor die Wehrmacht in Bosnien einmarschiert ist. Lepa und ihre Familie wurden verhaften, doch sie und ihre Schwester konnten wenig später fliehen. Sie schloss sich den Partisanen an und kämpfte zwei Jahre gegen die Nazis, bis sie von diesen festgenommen und später auch gefoltert wurde.

Als die Nazis ihr die Freiheit angeboten hatten, wenn sie Versteck und Namen ihrer Genossen nennt, antwortete sie ihnen: „Ich verrate meine Leute nicht. Sie werden sich selbst zu erkennen geben, wenn sie jeden einzelnen von euch Verbrechern umbringen.“ Kurz bevor ihr der Strick um den Hals gelegt wurde, rief sie: „Kämpft und lasst die Verbrecher nicht siegen. Mich können sie umbringen, aber ich werde gerächt werden.“

Heute vor 78 Jahren, am 8. Februar 1943 wurde Lepa Radić erhängt.

