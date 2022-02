Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) verurteilt Kampagnen zur Delegitimierung der Regierungen von Pedro Castillo in Peru und Xiomara Castro in Honduras. (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/amlo-denounces-campaigns-against-presidents-of-honduras-and-peru/



„Wir respektieren die Entscheidungen, die in anderen Ländern getroffen werden, aber es ist mehr als klar, dass sich konservative Kräfte gegen die legale, legitime Regierung von Castillo verschworen haben“, sagte der mexikanische Staatschef während einer Pressekonferenz.

„Präsident Castillo hat gewonnen, die Peruaner haben entschieden, dass …“, sagte AMLO. „Wie ist es möglich, dass sie bereits versuchen, ihn zu stürzen? Konservative sind überall gleich.“ Rechtsextreme Sektoren in Peru haben versucht, ein Referendum zum Rücktritt von Castillo einzuleiten, scheiterten jedoch, als der Kongress den Antrag im Dezember nicht verabschiedete.

Castillo musste jetzt dreimal ein neues Kabinett ernennen, nachdem sein Premierminister Héctor Valer Pinto am vergangenen Freitag beschlossen hatte, die Regierung Castillo zu verlassen, nachdem mehrere Nachrichtenagenturen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt im Jahr 2016 aufgedeckt hatten.

In Bezug auf Honduras sprach AMLO die politische Krise an, die Präsident Castro seit ihrem Amtsantritt heimgesucht hat. Honduras sah sich einem Streit um die Präsidentschaft des Parlaments zwischen Abgeordneten gegenüber, die Castro treu ergeben sind, und denen, die sich ihrer Führung widersetzen.

„Seit Castros Amtsantritt wird eine Schmutzkampagne gegen sie geführt, und jetzt beschuldigen sie sie der Korruption“, sagte AMLO. „Es ist dasselbe, diejenigen, die einmal an der Macht waren, fühlen sich wie beiseite geschoben.“

Andererseits gab Xiomara Castro gestern bekannt, dass der Streit um die Kongresspräsidentschaft beigelegt sei. Der Dissident Jorge Calix verzichtete auf seine Absicht, die Präsidentschaft zu beanspruchen, und „wird meine Entscheidung anerkennen und respektieren, das zweihundertjährige Abkommen mit Luis Redondo als Präsident des Nationalkongresses zu unterstützen“, schrieb Präsident Castro auf Twitter.

AMLO kommentierte auch das angebliche „internationale Treffen des Konservatismus“, das in Miami stattfand und an dem Persönlichkeiten wie Mario Vargas Llosa, Gewinner des Literaturnobelpreises, teilnahmen.

„Was dort gesprochen wurde, sollte nicht als irrelevant angesehen werden“, sagte der Präsident. Darüber hinaus nutzte AMLO die Pressekonferenz, um dem kürzlich gewählten fortschrittlichen Präsidenten von Chile, Gabriel Boric, seine besten Wünsche zu übermitteln.

Laut der Nachrichtenagentur AFP bekräftigte AMLO, dass seine Regierung das Prinzip der Nichteinmischung in die mexikanische Außenpolitik respektiere.

„Wir sind jedoch dabei, diejenigen zu verteidigen, die für Gerechtigkeit und Demokratie kämpfen“, stellte er klar.

AMLO hat seine Verbindungen zu linken Regierungen in Lateinamerika verstärkt und sogar eine Beraterdelegation nach Castillo entsandt, das von der peruanischen Opposition kritisiert wurde.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related