2020: A Letter from Berlin To The People of Russia concerning NATO War Rehearsals on Russia’s Border – Brief an die Bevölkerung Russlands gegen NATO-Großmanöver (World Beyond War Berlin)

A Letter from Berlin To The People of Russia

We Oppose the Defender 2020 NATO War Rehearsals on Russia’s Border

As citizens of the world, we all support this Letter,

written by Laura v. Wimmersperg in Berlin

Auf Initiative der Berliner Friedenskoordination (FRIKO) und Laura v. Wimmersperg entstand im März 2020 der folgende Brief an die Bevölkerung Russlands, der an die Botschaft der Russischen Förderation überreicht wurde.

Hintergund waren die intensiven Vorbereitungen auf militärische Großmanöver im Baltikum und an der russischen Grenze.

http://www.frikoberlin.de/offener-brief-an-die-russlaendische-bevoelkerung/

In den USA wurde von World Beyond War ein Aufruf initiert, der den Brief aus Berlin ausdrücklich unterstützte.

https://actionnetwork.org/petitions/we-oppose-the-defender-2020-nato-war-rehearsals-on-russias-border/



7000 Menschen aus den USA, Kanada und anderen Ländern unterzeichneten den Brief aus Berlin und schrieben Kommentare. http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/letter.from.berlin.to.the.people.of.russia

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related