Sevim Dagdelen: Ukraine-Konflikt, Nord Stream 2 und US-Interessen

Bundeskanzler Scholz war zu Gesprächen im Weißen Haus in den USA. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz hat US-Präsident Biden von Washington aus verfügt, dass das europäisch-russische Energieprojekt Nord Stream 2 abgesetzt sei, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Eine bemerkenswert dreiste Missachtung der demokratischen Souveränität Deutschlands und seiner europäischen Partner. Ganz offensichtlich sieht Biden in den europäischen Partnern bloße Satellitenstaaten. Zahlen sollen die Zeche am Ende die Bürger in Deutschlands über weiter explodierende Energiepreise – denn ganz „großzügig“ bietet Biden an, bei einem Gas-Stopp aus Russland mit seinem dreckigem teuren US-Fracking-Gas einzuspringen. Na danke dafür!

Bundesaußenministerin Baerbock ist derweil in Kiew unterwegs und gibt munter weitere Hilfszusagen für die Ukraine ab. Dabei ist Deutschland mit 1,8 Milliarden Euro seit 2014 schon jetzt größter bilateraler Geber der Ukraine. Während sich wenige Oligarchen auf Kosten der Bevölkerung bereichern, müssen die Menschen in der Ukraine mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von umgerechnet 350 Euro zurande kommen. Baerbock verkündet noch dazu, Deutschlands sei „bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis“ zu zahlen im Fall von Sanktionen gegen Russland. Ich finde, der Bundeskanzler und seine Außenministerin müssen den Bürgern in Deutschland jetzt sagen, wie viel Steuergeld sie noch nach Kiew überweisen und für die weitere Konfrontation gegenüber Russland verpulvern wollen, nur damit die US-Fracking-Industrie in Europa einen Marktzugang für ihr überteuertes LNG-Gas bekommt.

