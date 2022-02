Schluss mit Kriegsrhetorik, Konfrontationspolitik und Sanktionen gegen Russland ! (nie-wieder-krieg.org)

Schluss mit Kriegsrhetorik, Konfrontationspolitik und Sanktionen gegen Russland !

Eine einseitige Schuldzuweisung an Russland, wie sie von einigen westlichen Regierungen und in den großen Medien vorgenommen wird, ist nicht gerechtfertigt und nimmt zunehmend den Charakter von Kriegspropaganda an!

Es ist ein legitimes Sicherheitsinteresse Moskaus, dass die Osterweiterung der NATO, die seit 1999 immer näher an die russischen Grenzen heranrückt, nicht auch noch auf die Ukraine ausgedehnt wird. Das würde die Vorwarnzeit für Moskau bei einem Angriff mit Atomraketen auf 5 Minuten verkürzen!

……andere, darunter Russland, eine westliche Dominanz ab und wollen als gleichberechtigte Partner in einer multipolaren Weltordnung respektiert werden!

Stattdessen brauchen wir Deeskalation und Diplomatie. Dies umso mehr, als die globale Bedrohung durch Klima- und Umweltkatastrophen nur durch internationale Kooperation abgewendet werden kann!



Keine militärischen Lieferungen an Kiew!

Den ganzen Aufruf lesen:

NIE-WIEDER-KRIEG.ORG

