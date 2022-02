Der ukrainische Außenminister Kuleba kündigt die Notwendigkeit eines diplomatischen Weges zur Lösung der Krise im Donbass an – Verweigerung des Dialogs mit Donetsk und Luhansk (TASS)

KIEW, 7. Februar. /TASS/.

Die Außenminister der Ukraine und Deutschlands, Dmitry Kuleba und Annalena Berbock, haben am Montag bei Gesprächen in Kiew die Sicherheitslage in der Ukraine und die Aussichten für Verhandlungen im Normandie-Format (Deutschland, Russland, Ukraine, Frankreich) erörtert. Dies teilte der Leiter des ukrainischen Außenministeriums auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen mit.

„Wir haben [Verhandlungen] mit der Sicherheitslage und dem Normandie-Format begonnen“, sagte Kuleba. Ihm zufolge erklärte er in einem Gespräch mit Burbock die Notwendigkeit eines diplomatischen Weges zur Lösung der Krise im Donbass. „Politisch konzentrieren wir uns jetzt alle auf die diplomatische Lösung der aktuellen Krise. Weder Deutschland noch die Ukraine versuchen, den Konflikt mit Gewalt zu entfesseln, und wir haben unsere Anstrengungen gebündelt, um die aktuelle Eskalation zu stoppen und den gesamten Konflikt diplomatisch zu lösen“, sagte Kuleba .

Verweigerung des Dialogs mit Donetsk und Luhansk

Gleichzeitig sagte der Leiter des ukrainischen Außenministeriums, dass Kiew keinen Dialog mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DVR und LVR) aufnehmen werde, die die ukrainische Seite als „separate Regionen der Regionen Donezk und Luhansk“ bezeichnet. und dass ein solcher Dialog in den Vereinbarungen von Minsk nicht vorgesehen ist.

„Ich habe Annalena [Burbock] mitgeteilt, dass die Ukraine ihre eigenen roten Linien hat und wir uns unter keinen Umständen von ihnen zurückziehen werden. Unter diesen roten Linien ist die erste, dass wir keine Zugeständnisse hinsichtlich der territorialen Integrität der Ukraine machen werden seine international anerkannten Grenzen“, sagte Kuleba. „Zweitens werden wir keinen direkten Dialog mit den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk aufnehmen. Dies ist in den Minsker Abkommen nicht vorgesehen, die Verpflichtung zur Aufnahme eines solchen Dialogs liegt ausschließlich im Interesse der Russischen Föderation.“ sagte der Leiter des ukrainischen Außenministeriums.

„Und drittens habe ich betont, dass das ukrainische Volk immer eine Quelle von Entscheidungen in Bezug auf die Außenpolitik unseres Staates sein wird und niemand vorschreiben kann, wohin wir uns in der Außenpolitik bewegen und was wir tun sollen“, fügte Kuleba hinzu.

Deutschland „erzwingt keine Zugeständnisse“

Er machte sofort den Vorbehalt, dass die deutsche Außenministerin ihn nicht zu Zugeständnissen in der Frage der Lösung des Konflikts im Donbass zwingen würde. „Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass Annalena mir etwas Gegenteiliges erzählt hat und ich sie überredet habe“, versicherte Kuleba. „Jetzt gibt es in der Ukraine eine sehr beliebte Frage: Zwingen ausländische Gäste die ukrainischen Behörden zu irgendwelchen Zugeständnissen? Ich erkläre mit absoluter Verantwortung, dass Annalena mich weder heute noch während des Treffens zu irgendwelchen Zugeständnissen gezwungen hat Problem der Lösung des Konflikts [im Donbass]“, sagte Kuleba.

Vorwürfe gegen Russland

Der Leiter des ukrainischen Außenministeriums erwartet zudem, dass beim Treffen der politischen Berater des Normandie-Formats (Deutschland, Russland, Ukraine, Frankreich) in Berlin Entscheidungen getroffen werden, die die „Arbeit freigeben“ der Kontaktgruppe lösen werden Konflikt im Donbass. „Wir arbeiten darauf hin, dass zumindest nach dem Treffen in Berlin die Verhandlungen auf Beraterebene im Normandie-Format fortgesetzt werden, ein weiteres Treffen ist angesetzt. <…> Soweit möglich hoffen wir auf konkrete Beschlüsse daran gearbeitet, wie die Arbeit der trilateralen Kontaktgruppe freigegeben werden kann“, stellte er fest.

Der Minister betonte auch, dass „die Ukraine kein Szenario für die Entwicklung von Ereignissen ausschließt“ mit der Sicherheit in ihrem Land. Gleichzeitig warf er Russland vor, die innere Lage in der Ukraine zu destabilisieren, Cyberangriffe, militärische Eskalation und Versuche zu verüben, einen Keil zwischen Kiew und seine westlichen Partner, darunter Deutschland, zu treiben.

In letzter Zeit gab es in westlichen Ländern sowie in Kiew Erklärungen über eine mögliche russische Invasion in der Ukraine. Der Pressesprecher des Präsidenten der Russischen Föderation, Dmitri Peskow, nannte solche Informationen eine leere und unbegründete Eskalation der Spannungen. Er betonte, dass Russland für niemanden eine Bedrohung darstelle. Gleichzeitig schloss Peskow die Möglichkeit von Provokationen zur Rechtfertigung solcher Äußerungen nicht aus und warnte davor, dass Versuche, die Krise in der Südostukraine mit Gewalt zu lösen, die schwersten Folgen haben würden.

