US/NATO Aggression at the Russian Border. No War with Russia – A conversation with US, Russian and Ukrainian Peace activists. – UNAC (United National Antiwar Coalition)

A conversation with US, Russian and Ukrainian Peace activists.

Speakers :

Ajamu Baraka, National Organizer, Black Alliance for Peace

Larissa Shessler, Chair, Union of Political Emigrants & Political prisoners of Ukraine

Bruce Gagnon, Coordinator, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

Joe Lombardo, Coordinator, United National Antiwar Coalition (UNAC)

Vladimir Kozin, Correspondent member, Russian Academy of Military Science

Leonid Ilderkin, Coordinating Council of the Union of Political Emigrants & Political Prisoners of Ukraine

