NoWarWithRussia Rally in Berlin, Germany. War with Russia? Not in our Name! Sat Feb. 5 2022

Appeal:

No War against the Donbass and against Russia!

Stop demonizing Russia!

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/no-war-against-russia

VIDEOS:

2.5. Berlin – Solidaridad con Rusia . Rede von Salvador Lopez, vorgelesen von Renate und Valmore Suarez, Frente Unido America Latina Berlin

https://youtu.be/ViovBU2B0zA

Solidarität mit Russland – Stimme aus dem Irak. Kein Krieg gegen Donbass und Russland! 5.2. Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=MGxg72KK10Q

Solidarität mit Russland! Solidaridad con Rusia! Frente Unido América Latina Berlin 5.2. CAST/DE

Soli-Erklärung vorgetragen von Nancy Larenas und Georg Daniels

https://www.youtube.com/watch?v=A0BaVKwAnAg

Aufstehen für Russland! Harri Gruenberg, DIE LINKE, ehem. Mitglied d. Parteivorstandes. Berlin 5.2.

https://www.youtube.com/watch?v=DRMbH9c4WOg

Union Political Emigrants & Political Prisoners of Ukraine – Peace to the people of Donbass! /Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=xw6bW9RP4aQ

Solidarität mit Russland aus Berlin! 5.2. Ingrid Koschmieder, Freidenkerin #nowarwithrussia

https://www.youtube.com/watch?v=aujiwFMM_8A

Berlin 5.2. Wolfgang Penzholz, Berlin will Gas aus Russland und Northstream2 / Frieden mit Russland!

https://studio.youtube.com/video/g1Ci_8ogzh4/edit

Berlin 5.2. Russia International Solidarity Rally / Solidarität mit Russland!

https://youtu.be/O2aTpQ8IUbE

Berlin 5.2. Solidarität mit Russland! Harri Gruenberg, DIE LINKE, ehem. Mitglied d. Parteivorstandes

https://www.youtube.com/watch?v=eHm-stTDqPU

Berlin 5.2. Russia Solidarity Rally Solidarität mit Russland! Elsa Rassbach, US-Aktivistin, CODEPINK

https://www.youtube.com/watch?v=ajrJ57mIh4k

Berlin 5.2. Russia International Solidarity Rally / Solidarität mit Russland! Gerhard Mertschenk

https://www.youtube.com/watch?v=f6B7B8HOZIw&t=48s

