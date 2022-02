München: Demo gegen die NATO-Sicherheitskonferenz am Samstag, 19. Februar

Wie in jedem Jahr geht die Friedensbewegung anlässlich der sogenannten Sicherheitskonferenz (SIKO) in München wieder auf die Straße. Nachdem die MSC im vergangenen Jahr nur online durchgeführt wurde, soll sie dieses Jahr wieder im Hotel Bayerischer Hof in München stattfinden.

Die Demonstration des Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz findet am Samstag, 19. Februar 2022, statt.

> Die Auftaktkundgebung ist um 13 Uhr am Stachus.

> In zwei Demonstrationszügen umzingeln wir um 14 Uhr den Tagungsortes der NATO-Kriegsstrategen.

> Die Abschlusskundgebung ist um 15 Uhr auf dem Marienplatz.

Alle Unterstützer*innen des Anti-Siko Aufrufs sind hier veröffentlicht und werden weiter aktualisiert:

https://sicherheitskonferenz.de

