Aufstehen-Arbeitskreis: Friedenspolitische Sicht auf die aktuelle Außenpolitik der BRD

Textauszug:



Im Kapitel VII des Koalitionsvertrages der deutschen Bundesregierung überwiegen Formulierungen, welche die bereits seit Jahren durch die westlichen Länder und Deutschland verfolgte Politik fortsetzen. Das betrifft die Militarisierung der Außenpolitik, Verhängung von Sanktionen und eine fortwährende Konfrontation ohne Berücksichtigung legitimer Interessen anderer Staaten. Diese Politik wird umschrieben mit wertebasierter Politik, die anstelle des Völkerrechts gesetzt wird und im Kern eine einseitige Interessenpolitik ist. Mit den als „autoritär“ bezeichneten Staaten China und Russland wird eine Konfrontationspolitik betrieben und als Systemwettbewerb umschrieben. Bestehende Konflikte eskalieren dadurch weiter, wodurch sich die Kriegsgefahr entscheidend verschärft hat.

Wir fordern:

# Die Ächtung des Krieges oder dessen Androhung als Mittel der Politik.

# Die Rückkehr zu einer Politik der gemeinsamen Sicherheit, der Deeskalation und Diplomatie, des Perspektivwechsels zum Zwecke gegenseitigen Verständnisses und des Verzichts auf Dämonisierung von Führungspersonen des „Gegners“.

# Den Stopp einseitiger Strafmaßnahmen und Sanktionen.

# Den Abbau von militärischer Bedrohung und Manövern auf allen Seiten. Die Koalition favorisiert den Aufbau einer Verteidigung integrationsbereiter EU-Staaten, um international „handlungsfähiger“ zu werden. Sie zieht damit „falsche Lehren“ aus dem katastrophalen Einsatz der NATO-Staaten in Afghanistan und macht einen weiteren Schritt zur Militarisierung der EU. Erschwerend wirken sich die unversöhnlich antirussische Politik osteuropäischer Staaten und eine fehlende parlamentarische Kontrolle einer zukünftigen EU- Armee aus.

das ganze Papier hier:

https://machmit.aufstehen.de/mitmachen/images/KritikUndForderungenZurAu%C3%9Fenpolitik.pdf

Kundgebung: Kein Krieg gegen den Donbass und gegen Russland!

Schluss mit der Dämonisierung Russlands! https://cutt.ly/gOK1SxH

