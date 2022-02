Presseinformation: Kundgebung zum Ukraine-Konflikt am Mittwoch in Bremen

Presseinformation 6. Februar 2022

Kundgebung zum Ukraine-Konflikt am Mittwoch in Bremen

Bremen. Der Konflikt um die Ukraine hält die Welt seit Wochen in Atem. Für eine kurzfristige Kundgebung „Das Gebot der Stunde heißt Deeskalation!“ am kommenden Mittwoch, 9. Februar, um 17 Uhr auf dem Bremer Marktplatz haben Aktive aus dem Umfeld des Arbeitskreises „Klimawandel, Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften“ der SPD und des Bremer Friedensforums die Initiative ergriffen. Auf der Kundgebung sprechen Jasper von Legat, Friedensbeauftragter der Bremischen Evangelischen Kirche, und Reiner Braun, Berlin, Geschäftsführer Internationales Friedensbüro (IPB); Moderation: Bianca Wenke.

Den Aufruf zur Kundgebung unterzeichneten unter anderem Ex-Bürgermeister Carsten Sieling, die ehemaligen Senatoren Willi Lemke und Manfred Fluß, der SPD-Landesvorsitzende Reinhold Wetjen, die Vorsitzenden der Linkspartei Anna Fischer und Christoph Spehr, BUND-Vorstandsmitglied Klaus Prietzel, die Friedensforscher Dieter Senghaas und Eva Senghaas-Knobloch, die Klimaschutzmanagerin der Bremischen Evangelischen Kirche, Susanne Fleischmann, und der DGB-Vorsitzende Ernesto Harder.

> Links:

https://www.bremen.de/veranstaltung/ukraine-konflikt-das-gebot-der-stunde-heisst-deeskalation#/

https://www.myheimat.de/bremen/politik/kundgebung-in-bremen-ukraine-konflikt-das-gebot-der-stunde-heisst-deeskalation-d3353676.html





