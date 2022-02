Gemeinsame russisch-chinesische Erklärung artikuliert vereinten Widerstand gegen das westliche Bündnis (scheerpost.com)

https://scheerpost.com/2022/02/04/joint-russia-china-statement-articulates-united-opposition-to-western-alliance/

Anmerkung der Redaktion: Robert Scheer studiert, besucht, analysiert und berichtet über Russland und China seit sechs Jahrzehnten, einschließlich tiefer Tauchgänge in die komplexe, belastete Geschichte der beiden Länder als benachbarte Mächte mit einer oft parallelen Geschichte von Bauernaufständen, aufsteigender kommunistischer Ideologie und Spannungen und Konflikten mit den Westen. Seiner Ansicht nach ist die heutige gemeinsame Erklärung eine historische, sorgfältig durchdachte Artikulation der großen Verschiebung, die im Gange ist, von der de facto unipolaren Welt, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion existiert und die schließlich die Manifestation der imperialistischen US-Außenpolitik nach FDR war der kalte Krieg. Unabhängig vom eigenen historischen und politischen Rahmen des Lesers ist es unerlässlich, die Ziele und Gründe dieser mächtigen Nationen auf diesem kleinen Planeten zu verstehen. Mit Präsident Biden, der die provokative, eskalierende Entscheidung trifftEntsendung von US-Truppen nach Deutschland und Osteuropa inmitten angespannter Ukraine-Verhandlungen und am Vorabend der von China veranstalteten Olympischen Winterspiele, die von US-Diplomaten , den unangefochtenen autoritären Führern der Russischen Föderation und der Volksrepublik China boykottiert werden persönlich getroffen und folgende Erklärung abgegeben:

Heute durchläuft die Welt bedeutsame Veränderungen, und die Menschheit tritt in eine neue Ära rascher Entwicklung und tiefgreifender Transformation ein. Es sieht die Entwicklung solcher Prozesse und Phänomene als Multipolarität, wirtschaftliche Globalisierung, das Aufkommen der Informationsgesellschaft, kulturelle Vielfalt, Transformation der globalen Governance-Architektur und der Weltordnung; es gibt eine zunehmende Wechselbeziehung und gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Staaten; es hat sich ein Trend zur Umverteilung der Macht in der Welt herausgebildet; und die internationale Gemeinschaft zeigt eine wachsende Nachfrage nach einer Führung, die auf eine friedliche und schrittweise Entwicklung abzielt. Gleichzeitig verkompliziert sich mit der anhaltenden Pandemie der neuen Coronavirus-Infektion die internationale und regionale Sicherheitslage und die Zahl der globalen Herausforderungen und Bedrohungen wächst von Tag zu Tag. Einige Akteure, die auf internationaler Ebene nur eine Minderheit darstellen, befürworten weiterhin einseitige Ansätze zur Lösung internationaler Probleme und greifen auf Gewalt zurück; sie mischen sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein, verletzen ihre legitimen Rechte und Interessen und schüren Widersprüche, Meinungsverschiedenheiten und Konfrontationen, wodurch sie die Entwicklung und den Fortschritt der Menschheit gegen den Widerstand der internationalen Gemeinschaft behindern.

Die Seiten rufen alle Staaten auf, das Wohlergehen aller anzustreben und zu diesem Zweck Dialog und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, das gegenseitige Verständnis zu stärken, sich für universelle menschliche Werte wie Frieden, Entwicklung, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit einzusetzen, die Rechte der Völker, die Entwicklungspfade ihrer Länder und die Souveränität sowie die Sicherheits- und Entwicklungsinteressen der Staaten selbst zu bestimmen, die von den Vereinten Nationen vorangetriebene internationale Architektur und die auf internationalem Recht basierende Weltordnung zu schützen, echte Multipolarität mit den Vereinten Nationen anzustreben und ihr Sicherheitsrat spielt eine zentrale und koordinierende Rolle, fördert demokratischere internationale Beziehungen und gewährleistet Frieden, Stabilität und nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt.

ich

Die Seiten teilen das Verständnis, dass die Demokratie ein universeller menschlicher Wert ist und kein Privileg einer begrenzten Anzahl von Staaten, und dass ihre Förderung und ihr Schutz eine gemeinsame Verantwortung der gesamten Weltgemeinschaft sind.

Die Seiten glauben, dass die Demokratie ein Mittel zur Beteiligung der Bürger an der Regierung ihres Landes ist, um das Wohlergehen der Bevölkerung zu verbessern und das Prinzip der Volksregierung umzusetzen. Demokratie wird in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in einem bundesweiten Prozess ausgeübt und spiegelt die Interessen aller Menschen wider, ihren Willen, garantiert ihre Rechte, erfüllt ihre Bedürfnisse und schützt ihre Interessen. Es gibt keine allgemeingültige Vorlage, die Länder bei der Etablierung der Demokratie anleiten könnte. Eine Nation kann solche Formen und Methoden der Umsetzung der Demokratie wählen, die am besten zu ihrem jeweiligen Staat passen, basierend auf ihrem sozialen und politischen System, ihrem historischen Hintergrund, ihren Traditionen und einzigartigen kulturellen Merkmalen. Es ist allein Sache der Menschen des Landes, zu entscheiden, ob ihr Staat ein demokratischer ist.

Die Seiten stellen fest, dass Russland und China als Weltmächte mit reichem kulturellem und historischem Erbe langjährige demokratische Traditionen haben, die auf tausendjähriger Entwicklungserfahrung, breiter Unterstützung der Bevölkerung und Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Bürger beruhen. Russland und China garantieren ihrem Volk das Recht, sich auf verschiedene Weise und in verschiedenen Formen an der Verwaltung des Staates und des öffentlichen Lebens im Einklang mit dem Gesetz zu beteiligen. Die Menschen beider Länder sind sich ihres gewählten Weges sicher und respektieren die demokratischen Systeme und Traditionen anderer Staaten.

Die Seiten stellen fest, dass demokratische Prinzipien auf globaler Ebene sowie in der Staatsverwaltung umgesetzt werden. Versuche einiger Staaten, anderen Ländern ihre eigenen „demokratischen Standards“ aufzuzwingen, das Recht zu monopolisieren, den Grad der Einhaltung demokratischer Kriterien zu beurteilen, ideologische Trennlinien zu ziehen, unter anderem durch die Bildung exklusiver Blöcke und Zweckbündnisse , erweisen sich als Missachtung der Demokratie und widersprechen dem Geist und den wahren Werten der Demokratie. Solche Hegemoniebestrebungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für den globalen und regionalen Frieden und die Stabilität dar und untergraben die Stabilität der Weltordnung.

Die Seiten glauben, dass das Eintreten für Demokratie und Menschenrechte nicht dazu benutzt werden darf, Druck auf andere Länder auszuüben. Sie lehnen den Missbrauch demokratischer Werte und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten unter dem Vorwand des Schutzes der Demokratie und der Menschenrechte sowie alle Versuche ab, Spaltungen und Konfrontationen in der Welt zu schüren. Die Seiten fordern die internationale Gemeinschaft auf, die kulturelle und zivilisatorische Vielfalt und die Rechte der Völker verschiedener Länder auf Selbstbestimmung zu respektieren. Sie sind bereit, mit allen interessierten Partnern zusammenzuarbeiten, um echte Demokratie zu fördern.

Die Seiten stellen fest, dass die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte edle Ziele im Bereich der universellen Menschenrechte setzen, grundlegende Prinzipien festlegen, die alle Staaten einhalten und in Taten beachten müssen. Da jede Nation ihre eigenen einzigartigen nationalen Merkmale, ihre eigene Geschichte, Kultur, ihr Sozialsystem und ihr Niveau der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung hat, sollte gleichzeitig der universelle Charakter der Menschenrechte durch das Prisma der realen Situation in jedem einzelnen Land gesehen werden Menschenrechte sollten entsprechend der spezifischen Situation in jedem Land und den Bedürfnissen seiner Bevölkerung geschützt werden. Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte sind eine gemeinsame Verantwortung der internationalen Gemeinschaft. Die Staaten sollten alle Kategorien der Menschenrechte gleichermaßen priorisieren und systematisch fördern. Die internationale Menschenrechtszusammenarbeit soll als Dialog auf Augenhöhe unter Einbeziehung aller Länder geführt werden. Alle Staaten müssen gleichen Zugang zum Recht auf Entwicklung haben. Die Interaktion und Zusammenarbeit in Menschenrechtsfragen sollte auf dem Grundsatz der Gleichheit aller Länder und des gegenseitigen Respekts beruhen, um die internationale Menschenrechtsarchitektur zu stärken.

II

Die Seiten glauben, dass Frieden, Entwicklung und Zusammenarbeit den Kern des modernen internationalen Systems bilden. Entwicklung ist ein Schlüsselfaktor für die Sicherung des Wohlstands der Nationen. Die anhaltende Pandemie der neuen Coronavirus-Infektion stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Erfüllung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar. Es ist von entscheidender Bedeutung, die partnerschaftlichen Beziehungen im Interesse der globalen Entwicklung zu verbessern und sicherzustellen, dass die neue Stufe der globalen Entwicklung durch Ausgewogenheit, Harmonie und Einbeziehung definiert wird.

Die Seiten sind bestrebt, ihre Arbeit zur Verknüpfung der Entwicklungspläne für die Eurasische Wirtschaftsunion und die „Gürtel und Straße“-Initiative voranzutreiben, um die praktische Zusammenarbeit zwischen der EAWU und China in verschiedenen Bereichen zu intensivieren und eine stärkere Vernetzung zwischen den asiatisch-pazifischen und eurasischen Regionen zu fördern . Die Seiten bekräftigen ihren Fokus auf den Aufbau der Greater Eurasian Partnership parallel und in Koordination mit dem Belt and Road-Bau, um die Entwicklung regionaler Verbände sowie bilateraler und multilateraler Integrationsprozesse zum Nutzen der Völker auf dem eurasischen Kontinent zu fördern.

Es wurde vereinbart, die praktische Zusammenarbeit für eine nachhaltige Entwicklung der Arktis weiter konsequent zu intensivieren.

Die Seiten werden die Zusammenarbeit innerhalb multilateraler Mechanismen, einschließlich der Vereinten Nationen, stärken und die internationale Gemeinschaft ermutigen, Entwicklungsfragen bei der globalen makropolitischen Koordinierung Vorrang einzuräumen. Sie fordern die entwickelten Länder auf, ihre formellen Verpflichtungen zur Entwicklungshilfe nach Treu und Glauben umzusetzen, den Entwicklungsländern mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, die ungleichmäßige Entwicklung der Staaten anzugehen, darauf hinzuarbeiten, solche Ungleichgewichte innerhalb der Staaten auszugleichen und die globale und internationale Entwicklungszusammenarbeit voranzutreiben. Die russische Seite bekräftigt ihre Bereitschaft, die Arbeit an der von China vorgeschlagenen globalen Entwicklungsinitiative fortzusetzen, einschließlich der Teilnahme an den Aktivitäten der Gruppe der Freunde der globalen Entwicklungsinitiative unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen.

Die Seiten fordern die internationale Gemeinschaft auf, offene, gleiche, faire und nicht diskriminierende Bedingungen für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung zu schaffen, die praktische Umsetzung wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte zu forcieren, um neue Treiber des Wirtschaftswachstums zu identifizieren.

Die Seiten fordern alle Länder auf, die Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger Verkehr zu stärken, aktiv Kontakte aufzubauen und Wissen beim Bau von Verkehrsanlagen, einschließlich intelligentem Verkehr und nachhaltigem Verkehr, Entwicklung und Nutzung arktischer Routen, auszutauschen sowie andere Bereiche zu entwickeln, um sie global zu unterstützen Erholung nach der Epidemie.

Die Seiten ergreifen ernsthafte Maßnahmen und leisten einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel. Anlässlich des 30. Jahrestages der Verabschiedung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen bekräftigen sie ihr Bekenntnis zu diesem Übereinkommen sowie zu den Zielen, Grundsätzen und Bestimmungen des Übereinkommens von Paris, einschließlich des Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Die Seiten arbeiten zusammen, um die vollständige und effektive Umsetzung des Pariser Abkommens sicherzustellen, bleiben der Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen verpflichtet und erwarten, dass die entwickelten Länder tatsächlich die jährliche Bereitstellung von Klimafinanzierungen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar für die Entwicklungsländer sicherstellen. Die Seiten lehnen die Errichtung neuer Barrieren im internationalen Handel unter dem Vorwand der Bekämpfung des Klimawandels ab.

Die Seiten unterstützen nachdrücklich die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit und des internationalen Austauschs im Bereich der biologischen Vielfalt, beteiligen sich aktiv an den relevanten globalen Governance-Prozessen und beabsichtigen, gemeinsam die harmonische Entwicklung von Mensch und Natur sowie die grüne Transformation zu fördern, um eine nachhaltige globale Entwicklung zu gewährleisten.

Die Staatsoberhäupter bewerten positiv die effektive Zusammenarbeit zwischen Russland und China in den bilateralen und multilateralen Formaten, die sich auf den Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung der beiden Länder und der Völker der Welt konzentrieren. Sie werden die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen gegen die neue Coronavirus-Infektion sowie von Arzneimitteln zu ihrer Behandlung weiter verstärken und die Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der modernen Medizin verbessern. Die Seiten planen, die Koordinierung epidemiologischer Maßnahmen zu verstärken, um einen starken Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Ordnung bei Kontakten zwischen Bürgern beider Länder zu gewährleisten.

Die Seiten betonen, dass die Ermittlung des Ursprungs der neuen Coronavirus-Infektion eine Frage der Wissenschaft ist. Die Forschung zu diesem Thema muss sich auf globales Wissen stützen, und das erfordert die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus aller Welt. Die Seiten lehnen eine Politisierung dieses Themas ab. Die russische Seite begrüßt die gemeinsame Arbeit von China und der WHO zur Identifizierung der Quelle der neuen Coronavirus-Infektion und unterstützt den gemeinsamen Bericht von China und der WHO zu diesem Thema. Die Seiten fordern die Weltgemeinschaft auf, gemeinsam einen seriösen wissenschaftlichen Ansatz zur Erforschung des Ursprungs des Coronavirus zu fördern.

Die russische Seite unterstützt eine erfolgreiche Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking durch die chinesische Seite.

Die Seiten schätzen das Niveau der bilateralen Zusammenarbeit im Sport und in der olympischen Bewegung sehr und bringen ihre Bereitschaft zum Ausdruck, zu ihrer weiteren progressiven Entwicklung beizutragen.

III

Die Seiten sind ernsthaft besorgt über ernsthafte internationale Sicherheitsherausforderungen und glauben, dass die Schicksale aller Nationen miteinander verbunden sind. Kein Staat kann oder sollte seine eigene Sicherheit getrennt von der Sicherheit der übrigen Welt und auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten gewährleisten. Die internationale Gemeinschaft sollte sich aktiv an der globalen Governance beteiligen, um universelle, umfassende, unteilbare und dauerhafte Sicherheit zu gewährleisten.

Die Seiten bekräftigen ihre starke gegenseitige Unterstützung für den Schutz ihrer Kerninteressen, der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität, und lehnen die Einmischung externer Kräfte in ihre inneren Angelegenheiten ab.

Die russische Seite bekräftigt ihre Unterstützung für das Ein-China-Prinzip, bekräftigt, dass Taiwan ein unveräußerlicher Teil Chinas ist, und lehnt jede Form der Unabhängigkeit Taiwans ab.

Russland und China stellen sich gegen Versuche externer Kräfte, die Sicherheit und Stabilität in ihren gemeinsamen Nachbarregionen zu untergraben, beabsichtigen, unter jedem Vorwand der Einmischung externer Kräfte in die inneren Angelegenheiten souveräner Länder entgegenzuwirken, sich gegen farbige Revolutionen zu wehren und die Zusammenarbeit in den oben genannten Bereichen zu verstärken .

Die Seiten verurteilen den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen, fördern die Idee der Schaffung einer einzigen globalen Anti-Terror-Front, in der die Vereinten Nationen eine zentrale Rolle spielen, und befürworten eine stärkere politische Koordinierung und ein konstruktives Engagement in multilateralen Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung. Die Seiten lehnen die Politisierung der Fragen der Terrorismusbekämpfung und ihren Einsatz als Instrumente der Politik mit zweierlei Maß ab, verurteilen die Praxis der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu geopolitischen Zwecken durch den Einsatz terroristischer und extremistischer Gruppen sowie unter dem Deckmantel zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus und Extremismus.

Die Seiten glauben, dass bestimmte Staaten, militärische und politische Allianzen und Koalitionen versuchen, direkt oder indirekt einseitige militärische Vorteile zum Nachteil der Sicherheit anderer zu erlangen, einschließlich durch Anwendung unlauterer Wettbewerbspraktiken, geopolitische Rivalität zu intensivieren, Antagonismus und Konfrontation zu schüren und die internationale Sicherheitsordnung und die globale strategische Stabilität ernsthaft untergraben. Die Seiten lehnen eine weitere Erweiterung der NATO ab und fordern das Nordatlantische Bündnis auf, seine ideologisierten Ansätze des Kalten Krieges aufzugeben, die Souveränität, Sicherheit und Interessen anderer Länder, die Vielfalt ihrer zivilisatorischen, kulturellen und historischen Hintergründe zu respektieren und fair zu leben und objektive Haltung gegenüber der friedlichen Entwicklung anderer Staaten. Die Seiten lehnen die Bildung geschlossener Blockstrukturen und gegensätzlicher Lager im asiatisch-pazifischen Raum ab und bleiben äußerst wachsam gegenüber den negativen Auswirkungen der indo-pazifischen Strategie der Vereinigten Staaten auf Frieden und Stabilität in der Region. Russland und China haben konsequente Anstrengungen unternommen, um in der asiatisch-pazifischen Region (APR) ein gerechtes, offenes und integratives Sicherheitssystem aufzubauen, das sich nicht gegen Drittstaaten richtet und Frieden, Stabilität und Wohlstand fördert.

Die Seiten begrüßen die gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der fünf Atomwaffenstaaten zur Verhinderung von Atomkriegen und zur Vermeidung von Wettrüsten und glauben, dass alle Atomwaffenstaaten die Mentalität des Kalten Krieges und die Nullsummenspiele aufgeben und die Rolle der Atomwaffen verringern sollten in ihrer nationalen Sicherheitspolitik, im Ausland stationierte Atomwaffen abzuziehen, die uneingeschränkte Entwicklung eines globalen Systems zur Abwehr ballistischer Raketen (ABM) zu unterbinden und wirksame Schritte zu unternehmen, um die Risiken von Atomkriegen und bewaffneten Konflikten zwischen Ländern mit militärischen Nuklearkapazitäten zu verringern.

Die Seiten bekräftigen, dass der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen der Eckpfeiler des internationalen Abrüstungs- und nuklearen Nichtverbreitungssystems, ein wichtiger Bestandteil des internationalen Sicherheitssystems der Nachkriegszeit ist und eine unverzichtbare Rolle für den Weltfrieden und die Entwicklung spielt . Die internationale Gemeinschaft sollte die ausgewogene Umsetzung der drei Säulen des Vertrags fördern und zusammenarbeiten, um die Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und den universellen Charakter des Instruments zu schützen.

Die Seiten sind ernsthaft besorgt über die trilaterale Sicherheitspartnerschaft zwischen Australien, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich (AUKUS), die eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern in Bereichen der strategischen Stabilität vorsieht, insbesondere ihre Entscheidung, eine Zusammenarbeit im Bereich der Atomgetriebene U-Boote. Russland und China sind der Ansicht, dass solche Maßnahmen den Zielen der Sicherheit und nachhaltigen Entwicklung der asiatisch-pazifischen Region zuwiderlaufen, die Gefahr eines Wettrüstens in der Region erhöhen und ernsthafte Risiken der nuklearen Proliferation bergen. Die Seiten verurteilen solche Schritte scharf und fordern die AUKUS-Teilnehmer auf, ihre Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Kernwaffen und Raketen in gutem Glauben zu erfüllen und zusammenzuarbeiten, um Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Region zu sichern.

Japans Pläne, nuklear kontaminiertes Wasser aus dem zerstörten Kernkraftwerk Fukushima in den Ozean abzuleiten, und die potenziellen Umweltauswirkungen solcher Maßnahmen sind für beide Seiten von großer Besorgnis. Die Seiten betonen, dass die Entsorgung von nuklear kontaminiertem Wasser verantwortungsvoll gehandhabt und in angemessener Weise auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen der japanischen Seite und Nachbarstaaten, anderen interessierten Parteien und relevanten internationalen Organisationen durchgeführt werden sollte, wobei Transparenz, wissenschaftliche Argumentation und Transparenz zu gewährleisten sind Übereinstimmung mit internationalem Recht.

Die Seiten glauben, dass der Rückzug der USA aus dem Vertrag über die Abschaffung von Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen, die Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von bodengestützten Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen und der Wunsch, sie in der Die asiatisch-pazifischen und europäischen Regionen sowie ihre Übergabe an die Verbündeten führen zu einer Zunahme von Spannungen und Misstrauen, erhöhen die Risiken für die internationale und regionale Sicherheit, führen zur Schwächung des internationalen Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollsystems und untergraben die globale strategische Stabilität . Die einseitige Aufforderung an die Vereinigten Staaten, positiv auf die russische Initiative zu reagieren und ihre Pläne aufzugeben, bodengestützte Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa zu stationieren.

Die chinesische Seite begrüßt und unterstützt die Vorschläge der Russischen Föderation zur Schaffung langfristiger rechtsverbindlicher Sicherheitsgarantien in Europa.

Die Seiten stellen fest, dass die Kündigung einer Reihe wichtiger internationaler Rüstungskontrollabkommen durch die Vereinigten Staaten äußerst negative Auswirkungen auf die internationale und regionale Sicherheit und Stabilität hat. Die Seiten äußern sich besorgt über die Fortschritte der US-Pläne zur Entwicklung einer globalen Raketenabwehr und zur Stationierung ihrer Elemente in verschiedenen Regionen der Welt, kombiniert mit dem Aufbau von Kapazitäten für hochpräzise nichtnukleare Waffen zur Entwaffnung von Angriffen und anderen strategischen Zielen. Die Seiten betonen die Bedeutung der friedlichen Nutzung des Weltraums und unterstützen nachdrücklich die zentrale Rolle des UN-Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit, der Aufrechterhaltung und Entwicklung des internationalen Weltraumrechts und der Vorschriften im Bereich der Weltraumaktivitäten. Russland und China werden die Zusammenarbeit in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse wie der langfristigen Nachhaltigkeit von Weltraumaktivitäten und der Entwicklung und Nutzung von Weltraumressourcen weiter verstärken. Die Seiten lehnen Versuche einiger Staaten ab, den Weltraum in eine Arena bewaffneter Konfrontationen zu verwandeln, und bekräftigen ihre Absicht, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Bewaffnung des Weltraums und ein Wettrüsten im Weltraum zu verhindern. Sie werden Aktivitäten entgegenwirken, die darauf abzielen, militärische Überlegenheit im Weltraum zu erlangen und ihn für Kampfhandlungen zu nutzen.

Russland und China betonen, dass geeignete Transparenz- und vertrauensbildende Maßnahmen, einschließlich einer internationalen Initiative/politischen Verpflichtung, nicht als Erster Waffen im Weltraum zu platzieren, auch zum Ziel beitragen können, ein Wettrüsten im Weltraum zu verhindern, solche Maßnahmen aber sollten die wirksame rechtsverbindliche Regelung für Weltraumaktivitäten ergänzen und nicht ersetzen.

Die Seiten bekräftigen ihre Überzeugung, dass das Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Aufbewahrung bakteriologischer (biologischer) und toxischer Waffen und über ihre Vernichtung (BWC) eine wesentliche Säule des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit ist. Russland und China unterstreichen ihre Entschlossenheit, die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit des Übereinkommens zu wahren.

Die Seiten bekräftigen die Notwendigkeit, die BWC uneingeschränkt zu respektieren und weiter zu stärken, unter anderem durch Institutionalisierung, Stärkung ihrer Mechanismen und Annahme eines rechtsverbindlichen Protokolls zur Konvention mit einem wirksamen Überprüfungsmechanismus sowie durch regelmäßige Konsultationen und Zusammenarbeit bei der Lösung aller Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung des Übereinkommens.

Die Seiten betonen, dass inländische und ausländische Biowaffenaktivitäten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten ernsthafte Bedenken und Fragen für die internationale Gemeinschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung des BWÜ aufwerfen. Beide Seiten teilen die Ansicht, dass solche Aktivitäten eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit der Russischen Föderation und Chinas darstellen und der Sicherheit der jeweiligen Regionen schaden. Die Seiten fordern die USA und ihre Verbündeten auf, offen, transparent und verantwortungsbewusst zu handeln, indem sie ordnungsgemäß über ihre im Ausland und auf ihrem Staatsgebiet durchgeführten militärisch-biologischen Aktivitäten berichten und die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein rechtsverbindliches BWÜ-Protokoll unterstützen ein effektiver Überprüfungsmechanismus.

Die Seiten bekräftigen ihr Engagement für das Ziel einer Welt ohne chemische Waffen und rufen alle Parteien des Chemiewaffenübereinkommens auf, zusammenzuarbeiten, um seine Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit aufrechtzuerhalten. Russland und China sind zutiefst besorgt über die Politisierung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen und rufen alle ihre Mitglieder auf, Solidarität und Zusammenarbeit zu stärken und die Tradition der einvernehmlichen Entscheidungsfindung zu schützen. Russland und China bestehen darauf, dass die Vereinigten Staaten als einziger Vertragsstaat der Konvention, der den Prozess der Beseitigung chemischer Waffen noch nicht abgeschlossen hat, die Beseitigung ihrer Bestände an chemischen Waffen beschleunigen. Die Seiten betonen, wie wichtig es ist, die Nichtverbreitungsverpflichtungen der Staaten mit den Interessen einer legitimen internationalen Zusammenarbeit bei der Nutzung fortschrittlicher Technologie und verwandter Materialien und Ausrüstungen für friedliche Zwecke in Einklang zu bringen. Die Seiten nehmen die Resolution mit dem Titel „Promoting international Cooperation on Peaceful Uses in the Context of International Security“ zur Kenntnis, die auf der 76. Sitzung der UN-Generalversammlung auf Initiative Chinas und mit Unterstützung Russlands angenommen wurde, und sehen ihrer konsequenten Umsetzung entgegen gemäß den darin formulierten Zielen.

Die Seiten messen den Governance-Fragen im Bereich der künstlichen Intelligenz große Bedeutung bei. Die Seiten sind bereit, den Dialog und die Kontakte zum Thema künstliche Intelligenz zu stärken.

Die Seiten bekräftigen ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit im Bereich der internationalen Informationssicherheit zu vertiefen und zum Aufbau eines offenen, sicheren, nachhaltigen und zugänglichen IKT-Umfelds beizutragen. Die Seiten betonen, dass die Grundsätze der Nichtanwendung von Gewalt, der Achtung der nationalen Souveränität und der grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, wie sie in der UN-Charta verankert sind, auf den Informationsraum anwendbar sind . Russland und China bekräftigen die Schlüsselrolle der UNO bei der Reaktion auf Bedrohungen der internationalen Informationssicherheit und bringen ihre Unterstützung für die Organisation bei der Entwicklung neuer Verhaltensnormen der Staaten in diesem Bereich zum Ausdruck.

Die Seiten begrüßen die Umsetzung des globalen Verhandlungsprozesses zur internationalen Informationssicherheit in einem einzigen Mechanismus und unterstützen in diesem Zusammenhang die Arbeit der UN Open-ended Working Group on security of and in the use of information and communication technologies (ICTs) 2021– 2025 (OEWG) und bringen ihre Bereitschaft zum Ausdruck, darin mit einer Stimme zu sprechen. Die Seiten halten es für notwendig, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zu konsolidieren, um neue Normen für verantwortungsvolles Verhalten der Staaten zu entwickeln, einschließlich rechtlicher Normen, sowie ein universelles internationales Rechtsinstrument, das die Aktivitäten der Staaten im Bereich der IKT regelt. Die Seiten glauben, dass die von der chinesischen Seite vorgeschlagene und von der russischen Seite grundsätzlich unterstützte Globale Initiative zur Datensicherheit

Die Seiten bekräftigen ihre Unterstützung der Resolutionen 74/247 und 75/282 der Generalversammlung der Vereinten Nationen, unterstützen die Arbeit des zuständigen Ad-hoc-Ausschusses von Regierungsexperten, erleichtern die Verhandlungen innerhalb der Vereinten Nationen zur Ausarbeitung einer internationalen Konvention zur Bekämpfung des Einsatzes von IKT für kriminelle Zwecke. Die Seiten ermutigen alle Seiten zu einer konstruktiven Teilnahme an den Verhandlungen, um sich so schnell wie möglich auf ein glaubwürdiges, universelles und umfassendes Übereinkommen zu einigen und es der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf ihrer 78. Tagung unter strikter Einhaltung der Resolution 75/282 vorzulegen . Zu diesem Zweck haben Russland und China einen gemeinsamen Konventionsentwurf als Verhandlungsgrundlage vorgelegt.

Die Seiten unterstützen die Internationalisierung der Internet-Governance, treten für die Gleichberechtigung ihrer Governance ein, glauben, dass alle Versuche, ihr souveränes Recht zur Regulierung nationaler Segmente des Internets einzuschränken und ihre Sicherheit zu gewährleisten, inakzeptabel sind, sind an einer stärkeren Beteiligung der International Telecommunication Union interessiert Bewältigung dieser Probleme.

Die Seiten beabsichtigen, die bilaterale Zusammenarbeit in der internationalen Informationssicherheit auf der Grundlage des entsprechenden zwischenstaatlichen Abkommens von 2015 zu vertiefen. Zu diesem Zweck haben die Seiten vereinbart, in naher Zukunft einen Plan für die Zusammenarbeit zwischen Russland und China in diesem Bereich anzunehmen.

IV

Die Seiten betonen, dass Russland und China als Weltmächte und ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen beabsichtigen, sich fest an moralische Prinzipien zu halten und ihre Verantwortung zu übernehmen, sich nachdrücklich für das internationale System mit der zentralen koordinierenden Rolle der Vereinten Nationen in internationalen Angelegenheiten einzusetzen , die Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts verteidigen, einschließlich der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, die Multipolarität vorantreiben und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen fördern, gemeinsam eine noch prosperierendere, stabilere und gerechtere Welt schaffen, gemeinsam internationale Beziehungen aufbauen eines neuen Typs.

Die russische Seite betont die Bedeutung des von der chinesischen Seite vorgeschlagenen Konzepts des Aufbaus einer „Gemeinschaft des gemeinsamen Schicksals der Menschheit“, um eine größere Solidarität der internationalen Gemeinschaft und die Konsolidierung der Bemühungen bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zu gewährleisten. Die chinesische Seite betont die Bedeutung der Bemühungen der russischen Seite um die Schaffung eines gerechten multipolaren Systems der internationalen Beziehungen.

Die Seiten beabsichtigen, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und die bestehende Weltordnung der Nachkriegszeit nachdrücklich aufrechtzuerhalten, die Autorität der Vereinten Nationen und die Gerechtigkeit in den internationalen Beziehungen zu verteidigen und Versuchen zu widerstehen, die Geschichte der Zweiten Welt zu leugnen, zu verzerren und zu fälschen Krieg.

Um die Wiederholung der Tragödie des Weltkriegs zu verhindern, werden die Seiten Aktionen scharf verurteilen, die darauf abzielen, die Verantwortung für die Gräueltaten der Nazi-Aggressoren, militaristischen Invasoren und ihrer Komplizen zu leugnen, die Ehre der siegreichen Länder zu beschmutzen und zu beflecken.

Die Seiten fordern den Aufbau einer neuen Art von Beziehungen zwischen den Weltmächten auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und gegenseitig vorteilhafter Zusammenarbeit. Sie bekräftigen, dass die neuen zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Russland und China den politischen und militärischen Bündnissen der Ära des Kalten Krieges überlegen sind. Die Freundschaft zwischen den beiden Staaten kennt keine Grenzen, es gibt keine „verbotenen“ Bereiche der Zusammenarbeit, die Stärkung der bilateralen strategischen Zusammenarbeit richtet sich weder gegen Drittstaaten, noch berührt sie das sich verändernde internationale Umfeld und die Umstände in Drittstaaten.

Die Seiten bekräftigen die Notwendigkeit der Konsolidierung, nicht der Spaltung der internationalen Gemeinschaft, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, nicht der Konfrontation. Die Seiten lehnen die Rückkehr der internationalen Beziehungen in den Zustand der Konfrontation zwischen den Großmächten ab, wenn die Schwachen den Starken zum Opfer fallen. Die Seiten beabsichtigen, Versuchen zu widerstehen, allgemein anerkannte Formate und Mechanismen zu ersetzen, die mit dem Völkerrecht im Einklang stehen, um Regeln zu ersetzen, die privat von bestimmten Nationen oder Blöcken von Nationen ausgearbeitet wurden, und sind gegen die indirekte und konsenslose Behandlung internationaler Probleme, gegen Machtpolitik, Mobbing, einseitige Sanktionen und extraterritoriale Anwendung der Gerichtsbarkeit sowie den Missbrauch von Exportkontrollrichtlinien und unterstützen Handelserleichterungen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO).

Die Seiten bekräftigten ihre Absicht, die außenpolitische Koordinierung zu stärken, echten Multilateralismus zu verfolgen, die Zusammenarbeit auf multilateralen Plattformen zu stärken, gemeinsame Interessen zu verteidigen, das internationale und regionale Kräftegleichgewicht zu unterstützen und die globale Governance zu verbessern.

Die Seiten unterstützen und verteidigen das multilaterale Handelssystem auf der Grundlage der zentralen Rolle der Welthandelsorganisation (WTO), beteiligen sich aktiv an der WTO-Reform und lehnen einseitige Ansätze und Protektionismus ab. Die Seiten sind bereit, den Dialog zwischen den Partnern zu stärken und Positionen zu Handels- und Wirtschaftsfragen von gemeinsamem Interesse zu koordinieren, zur Gewährleistung des nachhaltigen und stabilen Funktionierens globaler und regionaler Wertschöpfungsketten beizutragen, ein offeneres, integrativeres, transparenteres und diskriminierungsfreies System zu fördern Internationale Handels- und Wirtschaftsregeln.

Die Seiten unterstützen das G20-Format als wichtiges Forum für die Erörterung von Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Maßnahmen zur Krisenbewältigung, fördern gemeinsam den belebten Geist der Solidarität und Zusammenarbeit innerhalb der G20 und unterstützen die führende Rolle der Vereinigung in Bereichen wie dem internationalen Kampf gegen Epidemien, Erholung der Weltwirtschaft, integrative nachhaltige Entwicklung, Verbesserung des globalen Systems der wirtschaftspolitischen Steuerung auf faire und rationale Weise, um globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Die Seiten unterstützen die vertiefte strategische Partnerschaft innerhalb der BRICS, fördern die erweiterte Zusammenarbeit in drei Hauptbereichen: Politik und Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen sowie humanitärer Austausch. Insbesondere beabsichtigen Russland und China, die Interaktion in den Bereichen öffentliche Gesundheit, digitale Wirtschaft, Wissenschaft, Innovation und Technologie, einschließlich Technologien der künstlichen Intelligenz, sowie die verstärkte Koordinierung zwischen den BRICS-Staaten auf internationalen Plattformen zu fördern. Die Seiten bemühen sich, das BRICS Plus/Outreach-Format als effektiven Mechanismus des Dialogs mit regionalen Integrationsverbänden und Organisationen von Entwicklungsländern und Staaten mit Schwellenländern weiter zu stärken.

Die russische Seite wird die chinesische Seite, die den Vorsitz der Vereinigung im Jahr 2022 führt, voll und ganz unterstützen und bei der fruchtbaren Abhaltung des XIV. BRICS-Gipfels behilflich sein.

Russland und China wollen die Shanghai Cooperation Organization (SCO) umfassend stärken und ihre Rolle bei der Gestaltung einer polyzentrischen Weltordnung auf der Grundlage der allgemein anerkannten Prinzipien des Völkerrechts, des Multilateralismus, der gleichen, gemeinsamen, unteilbaren, umfassenden und nachhaltigen Sicherheit weiter ausbauen.

Sie halten es für wichtig, die Vereinbarungen über verbesserte Mechanismen zur Abwehr von Herausforderungen und Bedrohungen der Sicherheit der SCO-Mitgliedsstaaten konsequent umzusetzen und treten im Rahmen der Bewältigung dieser Aufgabe für eine erweiterte Funktionalität der SCO-Regional-Anti-Terror-Struktur ein.

Die Seiten werden dazu beitragen, der wirtschaftlichen Interaktion zwischen den SOZ-Mitgliedstaaten in den Bereichen Handel, Fertigung, Verkehr, Energie, Finanzen, Investitionen, Landwirtschaft, Zoll, Telekommunikation, Innovation und anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse eine neue Qualität und Dynamik zu verleihen. auch durch den Einsatz fortschrittlicher, ressourcenschonender, energieeffizienter und „grüner“ Technologien.

Die Seiten vermerken die fruchtbare Zusammenarbeit innerhalb der SCO im Rahmen des Abkommens von 2009 zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Informationssicherheit sowie innerhalb der spezialisierten Expertengruppe. In diesem Zusammenhang begrüßen sie die Annahme des Gemeinsamen Aktionsplans der SOZ zur Gewährleistung der internationalen Informationssicherheit für 2022–2023 durch den Rat der Staatsoberhäupter der Mitgliedstaaten der SOZ am 17. September 2021 in Duschanbe.

Russland und China gehen von der immer größer werdenden Bedeutung der kulturellen und humanitären Zusammenarbeit für die fortschreitende Entwicklung der SOZ aus. Um das gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern der SOZ-Mitgliedstaaten zu stärken, werden sie die Interaktion in Bereichen wie kulturelle Bindungen, Bildung, Wissenschaft und Technologie, Gesundheitswesen, Umweltschutz, Tourismus, zwischenmenschliche Kontakte und Sport weiterhin wirksam fördern .

Russland und China werden weiterhin daran arbeiten, die Rolle der APEC als führende Plattform für den multilateralen Dialog über Wirtschaftsfragen im asiatisch-pazifischen Raum zu stärken. Die Seiten beabsichtigen, koordinierte Maßnahmen zur erfolgreichen Umsetzung der „Putrajaya-Richtlinien für die Entwicklung der APEC bis 2040“ zu verstärken, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines freien, offenen, fairen, nicht diskriminierenden, transparenten und vorhersehbaren Handels- und Investitionsumfelds in der Region liegt. Besonderes Augenmerk wird auf die Bekämpfung der neuartigen Coronavirus-Infektionspandämie und die wirtschaftliche Erholung, die Digitalisierung einer Vielzahl unterschiedlicher Lebensbereiche, das Wirtschaftswachstum in abgelegenen Gebieten und die Etablierung einer Interaktion zwischen der APEC und anderen regionalen multilateralen Verbänden mit ähnlicher Agenda gelegt .

Die Seiten beabsichtigen, die Zusammenarbeit im Format „Russland-Indien-China“ auszubauen und die Interaktion an Orten wie dem Ostasien-Gipfel, dem ASEAN-Regionalforum für Sicherheit, dem Treffen der Verteidigungsminister der ASEAN-Mitgliedstaaten und den Dialogpartnern zu verstärken . Russland und China unterstützen die zentrale Rolle der ASEAN bei der Entwicklung der Zusammenarbeit in Ostasien, verstärken weiterhin die Koordinierung zur vertieften Zusammenarbeit mit der ASEAN und fördern gemeinsam die Zusammenarbeit in den Bereichen öffentliche Gesundheit, nachhaltige Entwicklung, Bekämpfung des Terrorismus und Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die Seiten beabsichtigen, weiterhin im Interesse einer gestärkten Rolle der ASEAN als Schlüsselelement der regionalen Architektur zu arbeiten.

