Die SPD-Politikerin und derzeitige Verteidigungsministerin erklärte gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe:

„Grundsätzlich stehen auch Truppen zur Verstärkung bereit, wir sind jetzt im Gespräch mit Litauen darüber, was genau sinnvoll wäre“, — „Jeder in der Nato kann sich auf uns verlassen“,

