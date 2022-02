Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in einem Interview mit ntv.de:

„Der Kreml muss sich darüber im Klaren sein, dass das Überschreiten von politischen und territorialen Grenzen einen hohen Preis für Russland bedeuten würde“.

