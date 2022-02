US/NATO-Aggression an der russischen Grenze – Webinar-Gespräch zwischen US-amerikanischen, russischen und ukrainischen Friedensaktivisten über die Situation – Sonntag Feb 6, 2022 – 18 Uhr

Redner:

Ajamu Baraka, Nationaler Organisator, Black Alliance for Peace

Larissa Shessler, Vorsitzende, Union of Political Emigrants & Political Gefangene der Ukraine

Bruce Gagnon, Koordinator, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Sapce

Joe Lombardo, Koordinator, United National Antiwar Coalition ( UNAC)

Vladimir Kozin, Korrespondierendes Mitglied, Russische Akademie der Militärwissenschaften

Leonid Ilderkin, Union der politischen Emigranten und politischen Gefangenen der Ukraine.

Sprache: Englisch

Anmeldung:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_984zj4TsQ8er6Ja5z3F9vg

