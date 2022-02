Pipeline-Politik trifft auf multipolare Realitäten: Nord Stream 2 und die Ukraine-Krise – Von John Foster (Counterpunch)

Inmitten der eskalierenden Spannungen zwischen den USA/NATO und Russland sind alle Augen auf die Ukraine gerichtet, aber Nord Stream 2, eine Pipeline, die gebaut wurde, um russisches Gas unter der Ostsee direkt nach Deutschland zu bringen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte.

Die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, erklärte ( 27. Januar): „Wenn Russland auf die eine oder andere Weise in die Ukraine einmarschiert, … werden wir mit Deutschland zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie (die Pipeline) nicht vorankommt.“ Durch US-Drohungen und Sanktionen verzögert, zeigt Nord Stream 2, warum Länder die US-Führung herausfordern.

Seit den 1960er Jahren, als Europa begann, russisches Gas zu importieren, betrachtete Washington die russische Energie als Bedrohung für die US-Führung und Europas Energiesicherheit. In jüngerer Zeit sind die USA durch Fracking zum weltweit größten Gasproduzenten und zu einem wichtigen Exporteur von LNG (verflüssigtes Erdgas) geworden. Es will auf dem riesigen europäischen Markt Fuß fassen und russisches Gas verdrängen. Da Nord Stream 2 fertiggestellt und gefüllt ist, während es auf die deutsche behördliche Genehmigung wartet, steht viel auf dem Spiel.

Kurz nach Beginn des Pipelinebaus im Jahr 2018 verabschiedeten die USA ein Gesetz, das Sanktionen gegen das Schweizer Schiff androhte, das die Pipeline verlegte. Die Schweizer zogen sich zurück und zwei russische Schiffe vervollständigten die Linie trotz Sanktionen. Die USA bedrohten auch deutsche Auftragnehmer, aber Deutschland blieb standhaft.

Im Jahr 2021, als die Bauarbeiten fast abgeschlossen waren, besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel das Weiße Haus und bestand auf Nord Stream 2. Präsident Biden gab nach . Er wollte die Beziehungen zu Deutschland – dem mächtigsten Land der Europäischen Union – verbessern.

Nord Stream 2 begann wie sein Vorgänger Nord Stream 1 als Joint Venture (51 % der russischen Gazprom, 49 % Royal Dutch Shell sowie österreichische, französische und deutsche Unternehmen). Dann zwang Polens für die Monopolregulierung zuständige Regierungsbehörde die europäischen Partner, ihren Anteil aufzugeben, was zu einer weiteren Verzögerung führte. Die europäischen Unternehmen gaben ihre Beteiligung auf, blieben aber als gleichwertige Finanzinvestoren in der Pipeline.

Nachdem die Europäer ihre Beteiligung aufgegeben hatten, wurde Gazprom alleiniger Eigentümer der Pipeline. Es ist auch der weltweit größte Gaslieferant mit einem Gaspipeline-Monopol in Russland. Gazprom will sein eigenes Gas über seine Pipeline nach Europa liefern. Die EU hingegen behauptet seit 2009, dass Pipelinebetreiber das von ihnen transportierte Gas nicht besitzen dürfen, um den Marktwettbewerb zu fördern. Nach Baubeginn von Nord Stream 2 weitete die EU ihre Vorschriften auf neue Meerespipelines mit Ursprung im Ausland aus.

Nord Stream 2 war die einzige betroffene Pipeline. Während die vor Mai 2019 fertiggestellten Pipelines ausgenommen waren, wurde ihre Fertigstellung durch US-Sanktionen gegen die Pipelineverlegung verzögert. Gazprom machte Diskriminierung geltend und legte Berufung ein. Im August 2021 wies ein deutsches Gericht die Berufung zurück. Gazprom legte daraufhin Berufung beim Bundesgerichtshof ein.

Deutsche Industrielle suchen verzweifelt nach russischem Gas. Deutschland hat nur noch 17 Tage Gasvorrat auf Lager. Volatile kurzfristige Spotpreise haben ihre Probleme noch verstärkt. Die EU-Gasimporte haben sich zunehmend von langfristigen Verträgen mit an Rohöl indexierten Preisen hin zu kurzfristigen Geschäften mehrerer Händler auf Spotmärkten verlagert.

Im Jahr 2020 betrugen die Spotpreise etwa die Hälfte der langfristigen Verträge von Gazprom. Sie stiegen im Jahr 2021 um das Siebenfache an, was auf eine Mischung von Faktoren zurückzuführen ist. Auf der Nachfrageseite hat die wirtschaftliche Erholung durch die Pandemie die Nachfrage nach Gas sowohl in Asien als auch in Europa angekurbelt. Auf der Angebotsseite gingen grüne Energiequellen in Mitteleuropa wegen bewölkter windstiller Tage zurück. Mit der Stilllegung von Kohle- und Atomkraftwerken wandten sich die Energieversorger dem Erdgas zu.

Europäische Politiker machten Russland für hohe Gaspreise verantwortlich, aber Gazprom beteuerte, dass es die in seinen langfristigen Verträgen festgelegten Mengen liefert. Gazprom will langfristige Verträge, um die enormen Kapitalkosten von Gasfeld- und Pipelineinvestitionen zu untermauern.

Russland ist ein Petrostaat. Es ist der weltweit größte Einzelexporteur von Erdgas und der zweitgrößte Ölexporteur – gleich hinter Saudi-Arabien. Pipelines und Seewege zum Markt sind für seine Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Russland will Öl und Gas in Asien und Europa verkaufen, und sie wollen es kaufen. Nord Stream 2 ist wirtschaftlich sinnvoll. Es fallen keine Transitgebühren an. Der Weg zum Markt ist viel kürzer als alternde Pipelines über die Ukraine. Die Ukraine ist ihrerseits auf Transitgebühren für Gas angewiesen, das durch diese Pipelines transportiert wird.

Nord Stream 2 bleibt umstritten und wird von Polen und der Ukraine erbittert abgelehnt, die davon ausgehen, dass es Volumen und Transitgebühren für Pipelines durch ihre Länder reduzieren wird. Deutschland, Österreich , Tschechien und andere wollen es. Deutschland, das in der EU großes Gewicht hat, sieht Gas als Übergangsbrennstoff nach dem Atom- und Kohleausstieg.

Zahlreiche Hürden während und seit dem Bau haben die Zertifizierung von Nord Stream 2 verzögert. Die jüngste hat ihre Schweizer Betreibergesellschaft gezwungen, für den Leitungsabschnitt in deutschen Gewässern eine deutsche Tochtergesellschaft zu gründen. Nach einer eventuellen Zertifizierung wird Deutschland Europas Haupteinspeisepunkt für russisches Gas.

Die aktuelle Krise zwischen Russland und den USA/NATO schwelt seit vielen Jahren. Mit der Auflösung der Sowjetunion weitete die NATO die Mitgliedschaft auf Osteuropa aus. Die NATO erleichtert die US-Führung und hält die europäischen Länder auf ihrer Seite gegen Russland. Aus russischer Sicht ist die NATO provokativ und bedrohlich.

Ein Teil des Abkommens, das die Auflösung der UdSSR untermauerte, war die Zusicherung des Westens, dass sie nicht in den Einflussbereich Russlands expandieren würde, ein Versprechen, das die NATO zuletzt durch die Stationierung von Truppen, Schiffen und Flugzeugen entlang der russischen Grenzen gebrochen hat. Der Westen wirft Russland Einmischung in die Ukraine vor. Russland weist auf einen vom Westen inspirierten Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 und berechtigte Beschwerden der russischsprachigen Bevölkerung in den abtrünnigen Donbass-Republiken hin. Ich dokumentiere die beiden Narrative in meinem Buch Oil and World Politics .

Im Dezember 2021 legte Russland den USA und der NATO Vertragsentwürfe vor und forderte eine vollständige Überarbeitung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Russland betonte das Prinzip der unteilbaren und gleichen Sicherheit für alle Länder, wie es von allen 56 Mitgliedern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Istanbul (1999) vereinbart und in Astana (2010) bekräftigt wurde. Die Mitglieder erklärten sich ausdrücklich bereit, ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Mitglieder zu verstärken. Die USA sind Unterzeichner.

Präsident Putin warnte davor , dass Russland „militärisch-technische“ Gegenmaßnahmen ergreifen werde, wenn der Westen seine aggressive Politik fortsetze (NATO-Expansion und Raketenstationierung in Osteuropa). Er sagte : „Sie haben uns an eine Grenze gedrängt, die wir nicht überschreiten können.“

Russlands Initiative brachte die Katze unter die Tauben. Zwischen Russland und den USA, der NATO und der OSZE kam es zu einer Reihe hochrangiger Treffen. Washington legte schriftliche Antworten vor (26. Januar), in denen es versuchte, die Debatte auf die Ukraine einzugrenzen, und behauptete, die Russen seien bereit, in sie einzudringen. Russland bestand wiederholt darauf, dass es keine Invasion einleiten, sondern den Donbass unterstützen würde, wenn dieser angegriffen würde.

Die USA eskalierten die Spannungen, indem sie Behauptungen über eine bevorstehende russische Invasion wiederholten, obwohl die ukrainische Führung Zweifel äußerte. Washington drohte mit Sanktionen von beispielloser Härte, darunter große russische Banken, Hightech-Güter, das Finanznachrichtensystem SWIFT und Nord Stream 2.

Frankreich und Deutschland zögerten, weil die Sanktionen auf ihre Volkswirtschaften nach hinten losgehen würden. Sie schienen nicht davon überzeugt zu sein, dass Russland angreifen wollte, wenn es nicht provoziert wurde. Es folgte eine Reihe hochrangiger bilateraler Gespräche mit Russland.

Bezeichnenderweise bestätigten Vertreter Frankreichs, Deutschlands, Russlands und der Ukraine (26. Januar) ihre Unterstützung für das Minsk-II-Abkommen von 2015 und einen bedingungslosen Waffenstillstand. Minsk-II verlangt von der Ukraine, mit den beiden Donbass-Republiken über Autonomie innerhalb einer föderalisierten Ukraine zu verhandeln, aber bisher wurden keine Verhandlungen geführt.

Die EU importiert 40 Prozent ihres Gases aus Russland. Für Russland sind die Routen durch die Ukraine und Polen aufgrund der Feindseligkeit in beiden Ländern unzuverlässig. Die Ukraine hat einen langfristigen Vertrag mit Gazprom über den Gastransit bis 2024. Die Ukraine verdient hohe Transitgebühren, etwa 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr, und will sie unbedingt behalten. Für ihren Binnenmarkt kauft die Ukraine russisches Gas indirekt aus Polen, Rumänien und der Slowakei.

Was auch immer mit westlichen Sanktionen passiert, Russland hat in China einen strategischen neuen Markt. Die russische Pipeline Power of Siberia begann vor zwei Jahren mit dem Export von Gas aus Ostsibirien nach Nordostchina. Die beiden Länder haben vereinbart, eine zweite Leitung, Power of Siberia 2, zu bauen. Sie wird Gas von der Jamal-Halbinsel in der russischen Arktis in den Nordosten Chinas bringen. Das bedeutet, dass Jamal-Gas nach China genauso gut fließen kann wie nach Europa.

Die aktuelle Situation ist gefährlich und könnte leicht eskalieren. Nord Stream 2 ist von entscheidender Bedeutung, aber die nationale Sicherheit übertrumpft alles. Sicherheit kann nur erreicht werden, wenn sie universell ist. Die US-Bemühungen, Russland einzudämmen und die Führung über Europa zu behaupten, funktionieren nicht. Die Welt ist multipolar geworden und Nord Stream 2 ist ein Dreh- und Angelpunkt im Zentrum der aktuellen Krise.

John Foster, internationaler Erdölökonom, ist Autor von Oil and World Politics : the Real Story of Today’s Conflict Zones (Lorimer Books). Er hatte Positionen bei der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, BP und Petro-Canada inne. Sein Blog johnfosterwrites.com und Charlotte Dennetts FollowthePipelines.com untersuchen neue Themen.

