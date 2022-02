Llamamiento: ¡No a la guerra contra el Donbass y contra Rusia! ¡Basta de demonizar a Rusia!

La demonización de Rusia sigue intensificándose con el telón de fondo la crisis sobre Ucrania que ahora amenaza con convertirse en una escalada abierta.



Se amenaza con sanciones aún más duras a Rusia, la interrupción de las relaciones comerciales con el gas y el petróleo, e incluso de las transacciones de pago; incluso un conflicto militar ha entrado en el ámbito de las posibilidades.

Occidente utiliza la narrativa de acusar a Rusia de prepararse para la guerra y planear la invasión de Ucrania. Se argumenta que Rusia amenaza a Ucrania cuando mueve sus tropas en su propio territorio. Los medios de comunicación occidentales lo interpretan constantemente como un signo de agresividad de Rusia. Sólo se oyen algunas voces de alerta.

Sin embargo, cada vez hay más unidades militares de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y la UE en Ucrania y a lo largo de toda la frontera occidental de Rusia. Por ello, Moscú exige ahora a Estados Unidos y a la OTAN garantías concretas de seguridad militar y jurídica.

Parte de la crisis se manifiesta en la difícil situación económica y política de Ucrania. Rusia exige el establecimiento de una neutralidad sustancial en el país. El acuerdo de Minsk-II, reconocido por el derecho internacional, permite una solución no violenta y duradera del conflicto intraucraniano.

Las naciones occidentales garantes de Minsk II, Alemania y Francia, deben finalmente exigir también a Ucrania que negocie con los representantes de las repúblicas del Donbass con el objetivo de resolver definitivamente el conflicto mediante la concesión de autonomía interna.

Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados deben poner fin inmediatamente a sus provocaciones, incluido el entrenamiento de los militares ucranianos, así como la venta y entrega de armas al país.

Pedimos la inmediata desescalada de la crisis provocada por Estados Unidos, la UE y la OTAN antes de que sea demasiado tarde. La amenaza a la paz mundial en la frontera occidental de Rusia debe ser discutida y condenada por las Naciones Unidas para defender la Carta de la ONU.

Hacemos un llamamiento al gobierno alemán para que mantenga su negativa a suministrar armas a Ucrania. Hacemos un llamamiento al gobierno alemán para que, por fin, las partes

intraucranianas del conflicto entablen negociaciones entre sí en las conversaciones de Normandía.

Pedimos a EE.UU. y a la OTAN que tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Rusia de acuerdo con el Acta OTAN-

Rusia de 1997, según la cual los derechos de autodeterminación de los estados implicados no deben ir en detrimento de otras partes.



Pedimos que se apoye y difunda este llamamiento. Especialmente en el contexto de la crisis de Corona, la solidaridad internacional es de suma importancia.

Para Firmar:

contact: email@hbuecker.net or fill out the formmailer here:

https://www.dw-formmailer.de/forms.php?f=5918_117192

