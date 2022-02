„Sicherheit für Russland ist Sicherheit für unser Land!“

Es ist höchste Zeit, dass wir zum Ukraine-Konflikt öffentlich Stellung beziehen. Wir müssen der Kriegshetze entgegen treten, durch die in verantwortungsloser Weise Krieg herbei geredet wird. Wir müssen auf die Straße!

Kundgebung Freitag, den 18.2. 2022 um 17 Uhr

Brandenburger Tor, Platz des 18. März

http://www.frikoberlin.de

