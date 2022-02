Scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen Russland und den USA. Zuspitzung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – Von Joe Lauria (Consortium News)

Die Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und Russland stiegen am Montag noch weiter an, als die beiden Mächte im UN-Sicherheitsrat gegensätzliche Positionen zu den Ereignissen um die Ukraine und die europäische Sicherheit zum Ausdruck brachten.

Im UN-Sicherheitsrat zeichneten die USA und ihre Verbündeten ein krasses Bild eines gesetzlosen Russlands, das droht, in die Ukraine einzudringen, während Russland versuchte, auf das größere Bild der westlichen Bedrohungen für Russlands Sicherheit hinauszublicken.

Russland versuchte, den „provokativen Vorschlag“ der USA zur Abhaltung des Treffens zu stoppen, indem es eine Verfahrensabstimmung über die Tagesordnung forderte und argumentierte, Washington betreibe „Megaphon-Diplomatie“ und wolle dieselbe „Hysterie“ im Sicherheitsrat heraufbeschwören, die „sogenannte russische Aggression“, die es durch die Medien aufgepeitscht hatte.

Der russische Botschafter Wassili Nebenzia wies darauf hin, dass sogar der Präsident der Ukraine die USA gebeten habe, keine Panik zu schüren. „Die Ukraine sprach vom Fehlen einer Bedrohung durch Russland“, sagte Nebenzia. „Wir sollten nicht die Tribüne des Sicherheitsrates nutzen, um die Propaganda unseres Kollegen voranzutreiben“, meinte die US-Botschafterin.

US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield antwortete Nebenzia, dass es bei dem Treffen „nicht um Possen und nicht um Rhetorik“ und auch „nicht um die USA und Russland, sondern um Frieden und Sicherheit um einen unserer Mitgliedstaaten“ ginge. Sie sagte, die USA hätten seit 2014 5 Milliarden Dollar ausgegeben, damit die Ukraine auf eine russische Invasion „vorbereitet“ sei.

Russland verlor die Abstimmung, und konnte das Treffen nicht verhindern.

Die USA

Thomas-Greenfield sagte dem Sicherheitsrat, dass „Russlands Handeln das Herzstück der UN-Charta angreift. Dies ist eine so klare und konsequente Bedrohung des Friedens und der Sicherheit, wie man sich nur vorstellen kann.“ Sie sagte: „Russlands Aggression bedroht heute nicht nur die Ukraine. Es bedroht auch Europa. Es bedroht die internationale Ordnung.“

Die US-Botschafterin sagte, wenn der Sicherheitsrat „für irgendetwas steht, steht er für das Prinzip, dass ein Land nicht einfach die Grenzen eines anderen Landes mit Gewalt neu ziehen oder die Menschen eines anderen Landes unter einer Regierung leben lassen kann, die sie nicht gewählt haben.“

Wie jeder Student der jüngeren Geschichte oder jeder scharfsinnige Zeitungsleser versteht, haben die Vereinigten Staaten mit ihrer langen Geschichte von Putschen, einschließlich durch militärische Invasionen und Besetzungen, dazu geführt, dass viele „Landesbewohner unter einer Regierung leben, die sie nicht gewählt haben“.

Thomas-Greenfield stellte Russlands vorgeschlagene Verträge mit den USA und der NATO zur Schaffung einer neuen „Sicherheitsarchitektur“ für Europa als „umfassende neue Forderungen und aggressive Rhetorik“ gepaart mit „Russlands militärischer Aufrüstung“ dar.

„Russland hat mit militärischen Maßnahmen gedroht, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden“, sagte sie, obwohl Russland nichts dergleichen gesagt hat. Moskau erklärte, dass es im Falle einer Ablehnung seiner Vertragsvorschläge, wie sie es bisher getan haben, keine andere Wahl habe, als mit „angemessenen militärisch-technischen Gegenmaßnahmen“ zu antworten.

Diese wurden von US-Beamten fälschlicherweise als Invasion in der Ukraine dargestellt, könnten aber stattdessen Stationierungen neuer Raketen in Europa oder sogar in Venezuela oder Kuba sein, die die USA so erreichen könnten, wie US-Raketen jetzt Russland von Europa aus erreichen können (mit größeren Geschwindigkeit als eine Interkontinentalrakete aus den USA)

Russland hat sich nicht an der Art von Rhetorik über die Ukraine beteiligt, die die USA beispielsweise im Vorfeld der Invasionen im Irak 1991 und 2003 betrieben, als Bagdad täglich von US-Führern bedroht wurde.

„Dies ist eine Eskalation eines Aggressionsmusters, das wir immer wieder von Russland aus gesehen haben“, sagte Thomas-Greenfield. „2014 marschierte Russland illegal auf der Krim ein und eroberte sie.“ Dies ist eine Aussage, die weithin geglaubt wird, aber sie ignoriert, dass russische Truppen nie von Russland aus auf die Krim eingedrungen sind, es hatte dort legal Truppen stationiert; nicht ein Schuss wurde abgefeuert; und das Volk der Krim stimmte in einem Referendum für den Wiederanschluss an Russland.

Thomas-Greenfield warf Russland dann vor, die Diplomatie zu meiden, als Russland um diplomatische Treffen mit den USA in Genf und der NATO in Brüssel bat. Russland berief diese Treffen ein, um seine Sicherheitsbedenken zu erörtern, während die US-Führung und ihre Medien dies fälschlicherweise als letzte Initiative der USA darstellen, um eine Invasion Russlands zu verhindern.

„Russland könnte natürlich einen anderen Weg wählen: den Weg der Diplomatie“, sagte sie. „In den letzten Wochen haben die Vereinigten Staaten zusammen mit unseren europäischen Verbündeten und Partnern und anderen Nationen auf der ganzen Welt, die von Russlands Bedrohung der Ukraine betroffen sind, weiterhin alles getan, um diese Krise friedlich zu lösen“, so Washington und seine loyalen Medien welche die Trommeln des Krieges schlagen.

Die US-Vertreterin projizierte ihre eigene Propaganda auf Russland und sagte: „Russisches Militär und Geheimdienste verbreiten Desinformationen über staatliche Medien und Proxy-Sites. Und sie versuchen ohne jede sachliche Grundlage, die Ukraine und westliche Länder als Aggressoren hinzustellen, um einen Vorwand für einen Angriff zu erfinden.“

Russland antwortet

Nebenzia antwortete, dass Russland selbst in „diesen verrückten Zeiten“ Zeuge einer „sehr ungewöhnlichen Situation“ sei.

„Truppenverlegungen innerhalb unseres eigenen Staatsgebiets, die schon oft in größerem oder kleinerem Umfang stattfanden und nie hysterisch betrachtet wurden“, sagte er, „sowie die Verlegung von Militärpersonal …, das in ihren Garnisonen statt in der Ukraine stationiert ist -Russische Grenze, wird von unseren US-amerikanischen und westlichen Kollegen als Bestätigung [einer] angeblich geplanten Militärkampagne … Russlands gegen die Ukraine angesehen, die in den nächsten Wochen, wenn nicht Tagen beginnen wird.“

Nebenzia fügte hinzu: „Gleichzeitig liefern sie keine Beweise für solche schwerwiegenden Anschuldigungen.“ Die USA haben Satellitenfotos von russischen Militäranlagen auf russischem Boden veröffentlicht, ohne Hinweis darauf, wie nahe diese der Ukraine sind. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag gegenüber der Presse, der ukrainische Geheimdienst habe die Satellitenbilder anders interpretiert als die USA und keine Invasionsbereitschaft gesehen.

Nebenzia sagte: „Unsere westlichen Kollegen sagen, dass eine Deeskalation erforderlich ist, aber sie sind die ersten, die Spannungen aufbauen, die Rhetorik verstärken und die Situation eskalieren. Gespräche über einen bevorstehenden Krieg sind per se provokativ. Es könnte den Anschein haben, dass Sie danach verlangen, dass sie es wollen und darauf warten, dass es so kommt, als ob Sie wollten, dass Ihre Anschuldigungen wahr werden.

Er widerlegte die Behauptung von Thomas-Greenfield, Russland habe mit einer Invasion gedroht. „Kein russischer Politiker oder Persönlichkeit des öffentlichen Lebens hat irgendeine Drohung über eine geplante Invasion der Ukraine ausgesprochen“, sagte Nebenzia. Und dann wies der russische Botschafter darauf hin, was niemand sonst im Saal tun würde, am allerwenigsten Thomas-Greenfield.

„Hätten unsere westlichen Kollegen nicht 2014 einen tödlichen, verfassungswidrigen Staatsstreich in der Ukraine provoziert und unterstützt, der Nationalisten, Radikalen, Russophoben und Nazis die Macht brachte, hätten Russland und die Ukraine bis dahin als gute Nachbarn gelebt, die an einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beteiligt waren Tag“, sagte er.

„Jemand im Westen scheint ein solches Szenario jedoch zu hassen. Was heute passiert, ist ein weiterer Versuch, einen Keil zwischen Russland und die Ukraine zu treiben“, sagte Nebenzia. Dann beschrieb er die Ukraine nach dem Putsch:

„Ukrainer werden einer Gehirnwäsche unterzogen, um russophobe und radikale Gefühle zu kultivieren. Ihnen wird beigebracht zu glauben, dass die strahlende Zukunft der Ukraine davon abhängt, ob sie eine EU- und NATO-Mitgliedschaft anstrebt, und nicht, ob sie versucht, die Beziehungen zu ihren Nachbarn zu verbessern. Die russische Sprache, die einem bedeutenden (wenn nicht sogar dem größten) Teil der Ukrainer eigen ist, wird verboten, eine Spaltung der Kirche wird provoziert, und diejenigen, die sich während des Zweiten Weltkriegs auf die Seite Hitlers gestellt haben und Juden, Polen, Ukrainer und Russen getötet haben, werden als solche verehrt, nämlich als Helden.“

Er sagte, Russlands „westliche Kollegen“ kümmerten sich nicht um die Ukrainer, sondern nur darum, die Ukraine von Russland zu trennen, um Russland zu schwächen. Die USA hätten Schreie über eine russische Invasion fälschlicherweise mit Russlands Vertragsvorschlägen an die USA und die NATO in Verbindung gebracht, sagte er.

„Unsere sicherheitsbezogenen Forderungen sind viel umfassender“, fuhr Nebenzia fort. „Der Nichtbeitritt der Ukraine zur NATO und die Nichtstationierung ausländischer Truppen auf dem Territorium der Ukraine stellen nur einen kleinen Teil der dringend benötigten Vorkehrungen dar, die die militärische und politische Situation in Europa und in der ganzen Welt erheblich verbessern könnten.“

Der russische Botschafter drehte den Spieß dann um und fragte den Rat, welches Land die wirkliche Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstelle:

„Die Manöver, die die Vereinigten Staaten unternommen haben, um dieses Treffen einzuberufen, erscheinen besonders unangemessen und heuchlerisch angesichts der Tatsache, dass es die US-Amerikaner sind, die eine Rekordrate an militärischer Präsenz außerhalb ihres Staatsgebiets haben. US-amerikanische Militäroffiziere, Berater und Waffen (einschließlich Nuklearwaffen) befinden sich oft Tausende von Kilometern von Washington entfernt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass US-amerikanische militärische [Abenteuer] Dutzende und Hunderte [von Tausenden] Menschenleben in den Ländern forderten, denen sie Frieden und Demokratie brachten. Die Vereinigten Staaten haben wiederholt (in den letzten Jahren) ohne Zustimmung des Sicherheitsrates Gewalt gegen andere Staaten angewandt. Ihr Instrumentarium umfasst einseitige Sanktionen und Zwangsmaßnahmen sowie Drohungen, die sie als eine Art Urteil des Obersten Gerichtshofs betrachten und versuchen, alle dazu zu bringen, sich daran zu halten. Wie von US-amerikanischen Experten berichtet, waren 84 von 193 UN-Mitgliedsstaaten bis zu einem gewissen Grad der US-Besatzung oder -Aggression ausgesetzt. Im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts wurden US-Truppen auf die eine oder andere Weise in 191 Staaten stationiert. Laut Open-Source-Daten aus dem Internet unterhalten die Vereinigten Staaten etwa 750 Militärbasen in mehr als 80 Staaten der Welt. Die Gesamtzahl der US-Militärs im Ausland beträgt 175.000, mehr als 60.000 von ihnen sind in Europa stationiert. Das US-Militärbudget im Jahr 2020 belief sich auf 778 Milliarden Dollar, während das russische nur 61 Milliarden Dollar betrug, was 12-mal weniger ist. All diese Beispiele sind klare und konkrete Bedrohungen für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit.“

In einer Antwort darauf sagte Thomas-Greenfield, sie sei „enttäuscht“ von Nebenzias „falscher Äquivalenz“ – der Bestandslinie aus dem Kalten Krieg, die besagt, dass es falsch sei, das Verhalten der USA mit der Aggression anderer gleichzusetzen. „Es gibt keine Pläne, Russland zu schwächen“, sagte sie. „Wir heissen Russland als verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft willkommen“, was natürlich bedeutet, dem Washingtoner Konsens zu folgen.

Nebenzia antwortete daraufhin, dass er kein Wort von Thomas-Greenfield über die Minsker Vereinbarungen gehört habe, „und das ist sehr bezeichnend“.

Die Ukraine spricht

Die Augen waren auf dann den UN-Botschafter der Ukraine, Sergiy Kyslytsya, gerichtet, angesichts der Äußerungen von Selenskyj und anderen ukrainischen Beamten letzte Woche, in denen sie die Kriegspropaganda der USA zurückwiesen, dass eine russische Invasion ihres Landes „unmittelbar bevorsteht“. Würde er ähnliche Aussagen vor dem US-Botschafter auf einer Weltbühne machen?

Er würde seine Bemerkungen nicht vor Nebenzia machen, der kurz bevor der Ukrainer sprechen sollte, erklärte, er habe einen Termin mit dem UN-Generalsekretär, und den Saal verließ. Die Brüskierung hat Kyslytsya eindeutig getroffen.

Seine Äußerungen gegenüber Russland waren aggressiver als die von Thomas-Greenfield, ohne einen Hinweis auf die Position seines Präsidenten. Es war, als hätte Zelensky nicht die Bemerkungen gemacht, die er gerade drei Tage zuvor gemacht hatte. Tatsächlich versuchte Kyslytsya zu sagen, der russische Botschafter habe sich alles ausgedacht.

„Es ist wichtig, dass die Stimme der Ukraine heute im Sicherheitsrat gehört wird und nicht in der Übersetzung verloren geht, wenn [die] Position meines Landes von einem ausländischen Botschafter auf Russisch ‚vorgetragen‘ wurde“, sagte er. „Meine Führung spricht ihre eigene Sprache, hat ihre eigenen Botschafter und Sprecher. Daher besteht keine Notwendigkeit, die Worte der ukrainischen Beamten zu interpretieren.“

Nur hat Kyslytsya genau das getan. Er sagte nichts von dem, was Zelenksy und andere ukrainische Beamte deutlich gemacht hatten: dass die Ukraine keine Angst vor einer bevorstehenden Invasion habe und dass die USA und ihre Verbündeten im Wesentlichen alles erfunden hätten.

Kyslytsya brach mit seinem Präsidenten und schlug Alarm: „Tatsache ist, dass heute etwa 112.000 russische Truppen an den Grenzen der Ukraine und auf der Krim zusammengezogen wurden, und zusammen mit den maritimen und luftfahrttechnischen Komponenten erreicht ihre Zahl etwa 130.000 Soldaten.“

Er ging weiter:

„Am 26. Januar startete die russische Flotte eine weitere militärische Übung im Schwarzen Meer, an der Fregatten, Patrouillenschiffe, Raketenschiffe, Angriffslandungsschiffe und Minensuchboote beteiligt waren. Dies erinnert uns an die anhaltende schwere Militarisierung der vorübergehend besetzten Krim, des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres durch Russland, die eine ernsthafte Bedrohung für die Ukraine, alle Anrainerstaaten und die gesamte Region darstellt. … Die Frage ist, warum all diese russischen Streitkräfte dort sind? … Heute haben wir von russischer Seite gehört, dass sie nicht beabsichtigen, einen Krieg gegen mein Land zu beginnen, obwohl man eher davon sprechen sollte, eine neue Phase der russischen Aggression einzuleiten. Es ist eine sehr wichtige Botschaft, da uns immer noch glaubwürdige Erklärungen Russlands für seine Aktionen und militärischen Bewegungen fehlen. Aufgrund der Erfahrung können wir russischen Erklärungen nicht glauben, sondern nur praktischen Schritten zum Abzug der Truppen von der Grenze.“

Warum ignorierte Kyslytsya völlig, was Selenskyj gesagt hatte? UN-Botschafter berichten direkt an ihre Außenminister, nicht an ihre Präsidenten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist ein Hardliner. Im vergangenen Monat verurteilte er Deutschland für die Weigerung, Waffen an die Ukraine zu liefern. „Die deutschen Partner müssen aufhören, mit solchen Worten und Taten die Einheit zu untergraben und Wladimir Putin zu einem neuen Angriff auf die Ukraine zu ermutigen“, twitterte er.

Und Kubela beteuerte „die kategorische Unannehmbarkeit“ der Äußerungen des inzwischen ehemaligen Chefs der deutschen Marine , die Idee einer russischen Invasion sei „Unsinn“.

Es könnte durchaus zu einem Machtkampf zwischen Kuleba und Selenskyj kommen, der den Außenminister zum Abtrünnigen werden lässt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die USA enormen Druck auf Selenskyj ausgeübt haben, sich von seinen Äußerungen zurückzuziehen. Der Blogger Moon of Alabama hat spekuliert , dass die US-Amerikaner Selenskyj bald als Präsidenten „ablösen“ könnten.

Thomas-Greenfield wurde am Dienstag im National Public Radio interviewt:

FRAGE: Aber ich muss Sie fragen, wissen Sie, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich auch über US-Warnungen beschwert hat, die sagen, dass sie unnötigerweise eine Panik ausgelöst haben, die die ukrainische Wirtschaft gefährdet. Was hälst du davon?

BOTSCHAFTER THOMAS-GREENFIELD: Nun, wissen Sie, der Ständige Vertreter, der Botschafter der Ukraine, war gestern bei dem Treffen, und er bekräftigte unsere Besorgnis und die Besorgnis der Ukraine über die Situation an ihrer Grenze. Und wir haben uns mit dem Präsidenten getroffen, wir haben uns mit dem Außenminister getroffen, und ich glaube, Sie hatten heute Morgen den Außenminister am Telefon –

FRAGE: – Mary Louise Kelly hat gestern mit ihm über „All Things Considered“ gesprochen.

BOTSCHAFTER THOMAS-GREENFIELD: Ja. Und er sagte, dass sie absolut einverstanden sind. Er bestätigte, dass mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze seien. Ihre Botschaft unterscheidet sich von unserer, in dem was er feststellte, aber die Ziele sind die gleichen.

Frankreich weicht aus

Frankreich war in einer ähnlichen Position wie die Ukraine: Ihr Präsident hatte im vergangenen Monat in einer Rede vor dem Europäischen Parlament eine neue Sicherheitsvereinbarung in Europa gefordert, die Russland einschließen würde. Das wurde in zwei Telefonaten bekräftigt, die Emmanuel Macron in den letzten fünf Tagen mit Wladimir Putin geführt hat. Gleichzeitig hat Frankreich zugestimmt, seine Truppen mitten in der Krise nach Osteuropa zu entsenden. Würde sich der französische Botschafter Nicolas de Rivière auf Macrons Position beziehen? Nein!

Er bezeichnete den russischen Einsatz im eigenen Hoheitsgebiet als „bedrohlich“ und forderte „die Nichtanwendung oder Androhung von Gewaltanwendung; und die Freiheit der Staaten, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu wählen oder zu ändern. Sie sind weder verhandelbar noch revidierbar oder neu interpretierbar.“ Das ist die Linie der USA und der NATO, die Russlands Sicherheitsforderung zurückweist, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und dass die NATO-Mitgliedschaft in der Nähe von Russland rückgängig gemacht wird.

Rivière sagte dann, was mehrere US-Verbündete im Rat wiederholten: „Die Vorstellung einer Einflusssphäre hat im 21. Jahrhundert keinen Platz.“ Dies ist eine Absage an Russlands Wunsch nach einem Sicherheitspuffer gegenüber einem aus seiner Sicht aggressiven Westen. Es steht auch im Widerspruch zur US-amerikanischen Monroe-Doktrin, die in Lateinamerika immer noch lebendig und wohlauf ist, und sogar zu Frankreichs kontinuierlichem Engagement, sowohl politisch als auch militärisch, in ihren ehemaligen afrikanischen Kolonien.

Zwischen Nato und Russland

Martin Kimani, Kenias UN-Gesandter, sagte, was jedem klar ist, der nicht im Bann der USA steht: „Die Hauptfrage in dieser Krise ist die zwischen der NATO und Russland.“

Kimani sagte: „Bei Streitigkeiten unterstützen wir geduldige Diplomatie als erste, zweite und dritte Option.“ Er sagte: „Wenn es um Großmächte geht, muss es Kompromisse geben. Die NATO und Russland haben die Möglichkeit, ihre Differenzen beizulegen.“

Der kenianische Gesandte warnte vor einem „neuen Zeitalter“ der „Eindämmung, Provokation und Stellvertreteraktion“.

„Das haben wir erlebt“, sagt er. „Der Kalte Krieg hat unser Afrika schwer beschädigt. Wenn Elefanten kämpfen, leidet das Gras.“

Der Botschafter von Gabun, Michel Xavier Biang, verurteilte die „alarmierende Kriegsrhetorik“ und wies darauf hin, was der ukrainische Botschafter nicht tun würde, nämlich dass der „ukrainische Präsident sagte, er solle es unterlassen, Panik zu schüren“.

Brasiliens ständiger Vertreter, Botschafter Ronaldo Costa Filho, sagte: „Brasilien … betont die Notwendigkeit von Treu und Glauben, um legitime Sicherheitsbedenken aller Parteien, einschließlich Russlands und der Ukraine, anzusprechen.“

Mexiko war gegenüber Russland skeptisch und sagte: „Es war ermutigend, von dem russischen Vertreter zu hören, dass er wiederholte, dass es keine geplante Invasion gibt. Nun, wie gut wäre es, wenn das der Fall wäre. Aber das ist eine einseitige Erklärung.“

China fragt: „Welcher Krieg?“

Als wichtigster Verbündeter Russlands sagte Chinas UN-Botschafter Zhang Jun : „Einige von den USA angeführte Länder haben behauptet, dass in der Ukraine ein Krieg droht. Russland hat wiederholt erklärt, dass es keine Pläne für eine Militäraktion hat. Und die Ukraine hat deutlich gemacht, dass sie keinen Krieg braucht. Was ist unter solchen Umständen die Grundlage für die betroffenen Länder, darauf zu bestehen, dass es einen Krieg geben würde?“

Zhang sagte, dass „in einer Zeit, in der Dialog und Verhandlungen im Gange sind und konkrete Fortschritte noch erzielt werden müssen, die Abhaltung eines solchen offenen Treffens durch den Rat eindeutig nicht dazu beiträgt, ein günstiges Umfeld für Dialog und Verhandlungen zu schaffen, und dies auch nicht tut förderlich für die Entschärfung der Spannungen.“

Zhang forderte auch, Russlands Bedenken gegenüber der NATO zu respektieren:

„Die Erweiterung der NATO ist ein schwer zu umgehendes Problem bei der Bewältigung der aktuellen Spannungen. Die NATO ist das Produkt des Kalten Krieges, und die NATO-Erweiterung verkörpert Blockpolitik. Wir glauben, dass die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Länder erreicht werden sollte. Noch weniger sollte sich die regionale Sicherheit auf die Stärkung oder gar den Ausbau von Militärblöcken stützen. Heute im 21. Jahrhundert sollten alle Parteien die Mentalität des Kalten Krieges vollständig aufgeben und durch Verhandlungen zu einem ausgewogenen, effektiven und nachhaltigen europäischen Sicherheitsmechanismus kommen, wobei die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands ernst genommen und angegangen werden.“

Großbritannien und Norwegen unterstützen die USA

Danach bekräftigten die NATO-Mitglieder Norwegen und Großbritannien, was die USA gesagt hatten. Mona Juul, Norwegens Gesandte, ging vielleicht sogar noch weiter und nannte Russlands Vorschläge zur NATO „unrealistische Forderungen, die die europäische Sicherheit bedrohen“. Sie sagte: „Russland hat der NATO vorgeworfen, Spannungen zu schaffen. Die NATO ist eine defensive und freiwillige Organisation.“

Es ist eine Organisation, die sich weit über ihr europäisches Operationsgebiet hinaus gewagt hat, um aggressive Aktionen gegen Jugoslawien, Afghanistan und Libyen zu starten und Übungen durchzuführen, die einen Angriff nahe der russischen Grenze simulieren.

Als treuester US-Verbündeter sagte der britische Botschafter James Kariuki: „Im besten Fall ist das Ausmaß der auf drei Seiten der Ukraine versammelten russischen Streitkräfte zutiefst destabilisierend. Im schlimmsten Fall ist es die Vorbereitung einer militärischen Invasion eines souveränen Landes.“

Er sagte: „Russland bestreitet, dass seine Streitkräfte eine Bedrohung für die Ukraine darstellen. Aber wieder einmal sehen wir Desinformation, Cyberangriffe und destabilisierende Komplotte, die sich gegen ein unabhängiges, demokratisches Land richten.“

Indien, das versucht, seine Beziehungen zu den USA und Russland ins Gleichgewicht zu bringen, forderte in einer kurzen Ansprache einfach eine diplomatische Lösung und unterstützte die Minsker Vereinbarungen. Der Sicherheitsrat hörte auch von Albanien, Litauen und Polen, deren Äußerungen abfällig darüber waren, dass Russland in dieser Angelegenheit eigene Interessen habe.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London und begann seine berufliche Tätigkeit als junger Reporter für die New York Times. Er ist unter jolauria@consortiumnews.com zu erreichen und es kann ihm auf Twitter unter @unjoe gefolgt werden

