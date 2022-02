Die USA ernten, was sie in der Ukraine gesät haben – Von Medea Benjamin u. Nicolas JS Davies (Popular Resistance)

https://popularresistance.org/america-is-reaping-what-it-sowed-in-ukraine/



Was sollen die US-Amerikaner also über die zunehmenden Spannungen in der Ukraine glauben? Die Vereinigten Staaten und Russland behaupten beide, dass ihre Eskalationen defensiv seien und auf Drohungen und Eskalationen von der anderen Seite reagierten, aber die daraus resultierende Eskalationsspirale kann einen Krieg nur wahrscheinlicher machen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt davor, dass die „Panik“ der US-amerikanischen und westlichen Führer bereits zu einer wirtschaftlichen Destabilisierung in der Ukraine führt.

Nicht alle US-Verbündeten unterstützen die derzeitige US-Politik. Deutschland weigert sich klugerweise , weitere Waffen in die Ukraine zu schleusen, im Einklang mit seiner langjährigen Politik, keine Waffen in Konfliktgebiete zu schicken. Ralf Stegner, ein hochrangiger Bundestagsabgeordneter der regierenden deutschen Sozialdemokraten, sagte am 25. Januar gegenüber der BBC, dass der 2015 von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine vereinbarte Minsk-Normandie-Prozess immer noch der richtige Rahmen für die Beendigung des Bürgerkriegs sei.

„Das Minsker Abkommen wurde von beiden Seiten nicht angewandt“, erklärte Stegner, „und es macht einfach keinen Sinn zu glauben, dass es durch die Forcierung der militärischen Möglichkeiten besser würde. Ich denke vielmehr, es ist die Stunde der Diplomatie.“

Im Gegensatz dazu haben sich die meisten US-Politiker und Wirtschaftsmedien einem einseitigen Narrativ angeschlossen, das Russland als den Aggressor in der Ukraine darstellt, und sie unterstützen den Versand von immer mehr Waffen an die ukrainischen Regierungstruppen. Nach Jahrzehnten von US-Militärkatastrophen, die auf solch einseitigen Narrativen beruhen, sollten die US-Amerikaner es inzwischen besser wissen. Aber was sagen uns unsere Führungskräfte und die Konzernmedien dieses Mal nicht?

Die kritischsten Ereignisse, die aus dem politischen Narrativ des Westens herausgeputzt wurden, sind die Verletzung von Vereinbarungen westlicher Führer, die am Ende des Kalten Krieges getroffen wurden, die NATO nicht nach Osteuropa auszudehnen, und der von den USA unterstützte Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014.

Berichte der westlichen Mainstream-Medien datieren die Krise in der Ukraine auf die Wiedereingliederung der Krim durch Russland im Jahr 2014 und die Entscheidung ethnischer Russen in der Ostukraine, sich von der Ukraine als Volksrepubliken Lugansk und Donezk abzuspalten.

Aber das waren keine unprovozierten Aktionen. Sie waren Reaktionen auf den von den USA unterstützten Putsch, bei dem ein bewaffneter Mob, angeführt von der Neonazi-Miliz des Rechten Sektors, das ukrainische Parlament stürmte und den gewählten Präsidenten Janukowitsch und Mitglieder seiner Partei zwang, zu fliehen um ihr Leben zu retten. Nach den Ereignissen vom 6. Januar 2021 in Washington dürfte das für US-Amerikaner nun besser nachvollziehbar sein.

Die verbleibenden Abgeordneten stimmten für die Bildung einer neuen Regierung und untergruben damit den politischen Übergang und die Pläne für Neuwahlen, denen Janukowitsch am Vortag nach Treffen mit den Außenministern Frankreichs, Deutschlands und Polens öffentlich zugestimmt hatte.

Die Rolle der USA bei der Bewältigung des Putsches wurde durch eine durchgesickerte Audioaufnahme aus dem Jahr 2014 enthüllt, in der die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland und der US-Botschafter Geoffrey Pyatt an ihren Plänen arbeiteten, zu denen auch gehörte, die Europäische Union an den Rand zu drängen („Fuck the EU“, wie Nuland es ausdrückte). und das Herumschnüffeln des US-Schützlings Arseniy Yatsenyuk („Yats“) als Premierminister.

Am Ende des Anrufs sagte Botschafter Pyatt zu Nuland: „… wir wollen versuchen, jemanden mit einer internationalen Persönlichkeit dazu zu bringen, hierher zu kommen und bei dieser Sache zu helfen.“

Nuland antwortete (wörtlich): „Also zu diesem Stück, Geoff, als ich die Notiz schrieb, kam [Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake] Sullivan [sehr schnell?] zu mir VFR zurück und sagte, Sie brauchen [Vizepräsident] Biden, und ich sagte wahrscheinlich morgen für einen atta-boy und um die deets [details?] zum kleben zu bekommen. Biden ist also bereit.“

Es wurde nie erklärt, warum zwei hochrangige Beamte des Außenministeriums, die einen Regimewechsel in der Ukraine planten, Vizepräsident Biden als „Hebamme für dieses Ding“ und nicht ihren eigenen Chef, Außenminister John Kerry, ansahen.

Jetzt, da die Krise um die Ukraine in Bidens erstem Jahr als Präsident mit aller Macht in die Luft geht, sind solche unbeantworteten Fragen zu seiner Rolle beim Staatsstreich 2014 dringender und beunruhigender geworden. Und warum hat Präsident Biden Nuland auf die Position Nr. 4 im Außenministerium berufen, trotz (oder war es wegen?) ihrer entscheidenden Rolle bei der Auslösung des Zerfalls der Ukraine und eines achtjährigen Bürgerkriegs, der bisher mindestens 14.000 Menschengetötet hat?

Beide von Nulands handverlesenen Marionetten in der Ukraine, Ministerpräsident Jazenjuk und Präsident Poroschenko, wurden bald in Korruptionsskandale verstrickt . Jazenjuk musste nach zwei Jahren zurücktreten und Poroschenko wurde in einem Steuerhinterziehungsskandal geoutet , der in den Panama Papers aufgedeckt wurde. Nach dem Putsch bleibt die vom Krieg zerrissene Ukraine das ärmste Land in Europa und eines der korruptesten.

Das ukrainische Militär hatte wenig Begeisterung für einen Bürgerkrieg gegen das eigene Volk in der Ostukraine, also bildete die Regierung nach dem Putsch neue „ Nationalgarde “-Einheiten, um die separatistischen Volksrepubliken anzugreifen. Das berüchtigte Asow-Bataillon rekrutierte seine ersten Rekruten aus der Miliz des Rechten Sektors und zeigt offen Neonazi-Symbole, doch es hat weiterhin US-Waffen und Ausbildung erhalten, selbst nachdem der Kongress seine US-Finanzierung im Haushaltsjahr 2018 für Verteidigungsaneignungen ausdrücklich eingestellt hatte.

Im Jahr 2015 führten die Verhandlungen von Minsk und der Normandie zu einem Waffenstillstand und dem Abzug schwerer Waffen aus einer Pufferzone um die von Separatisten gehaltenen Gebiete. Die Ukraine hat zugestimmt, Donezk, Luhansk und anderen ethnisch russischen Gebieten der Ukraine eine größere Autonomie zu gewähren, hat dies jedoch nicht eingehalten.

Ein föderales System, in dem einige Befugnisse auf einzelne Provinzen oder Regionen übertragen werden, könnte dazu beitragen, den Alles-oder-nichts-Machtkampf zwischen ukrainischen Nationalisten und den traditionellen Verbindungen der Ukraine zu Russland zu lösen, der ihre Politik seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991 verfolgt.

Aber das Interesse der USA und der NATO an der Ukraine betrifft nicht wirklich die Lösung ihrer regionalen Differenzen, sondern etwas ganz anderes. Der US-Putsch war darauf ausgelegt, Russland in eine unmögliche Lage zu bringen. Wenn Russland nichts unternehme, würde die Ukraine nach dem Putsch früher oder später der NATO beitreten, worauf sich die NATO-Mitglieder bereits 2008 grundsätzlich geeinigt hätten. Die NATO-Streitkräfte würden bis an die russische Grenze vorrücken und Russlands wichtiger Marinestützpunkt Sewastopol auf der Krim würde der NATO unterfallen Kontrolle.

Hätte Russland anders auf den Putsch mit einem Einmarsch in die Ukraine reagiert, hätte es vor einem katastrophalen neuen Kalten Krieg mit dem Westen kein Zurück mehr gegeben. Ganz zu Washingtons Frustration fand Russland einen Mittelweg aus diesem Dilemma, indem es das Ergebnis des Referendums auf der Krim akzeptierte, um sich Russland anzuschließen, aber die Separatisten im Osten nur verdeckt unterstützte.

Im Jahr 2021, als Nuland erneut in einem Büro des Außenministeriums installiert war, heckte die Biden-Regierung schnell einen Plan aus, um Russland in eine neue brenzlige Situation zu bringen. Die Vereinigten Staaten hatten der Ukraine seit 2014 bereits 2 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe gegeben, und Biden hat weitere 650 Millionen US-Dollar hinzugefügt , zusammen mit dem Einsatz von US- und NATO-Militärausbildern.

Die Ukraine hat die in den Minsker Vereinbarungen geforderten Verfassungsänderungen immer noch nicht umgesetzt, und die bedingungslose militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten und der NATO hat die ukrainische Führung ermutigt, den Minsk-Normandie-Prozess effektiv aufzugeben und einfach die Souveränität über das gesamte Territorium der Ukraine wiederherzustellen, einschließlich Krim.

In der Praxis konnte die Ukraine diese Gebiete nur durch eine größere Eskalation des Bürgerkriegs zurückerobern, und genau darauf schienen sich die Ukraine und ihre NATO-Unterstützer im März 2021 vorzubereiten. Aber das genau veranlasste Russland, mit der Verlegung von Truppen und der Durchführung von Militärübungen zu beginnen. innerhalb des eigenen Territoriums (einschließlich der Krim), aber nahe genug an der Ukraine, um eine neue Offensive der ukrainischen Regierungstruppen abzuschrecken.

Im Oktober startete die Ukraine neue Angriffe im Donbass. Russland, das noch etwa 100.000 Soldaten in der Nähe der Ukraine stationiert hatte, reagierte mit neuen Truppenbewegungen und Militärübungen. US-Beamte starteten eine Informationskriegskampagne, um die russischen Truppenbewegungen als unprovozierte Drohung mit einer Invasion der Ukraine darzustellen, und verschleierten ihre eigene Rolle beim Anheizen der drohenden ukrainischen Eskalation, auf die Russland reagiert. Die US-Propaganda ist so weit gegangen, jeden tatsächlichen neuen ukrainischen Angriff im Osten präventiv als russische Operation unter falscher Flagge abzutun.

All diesen Spannungen liegt die Expansion der NATO durch Osteuropa bis an die Grenzen Russlands zugrunde, was gegen die Verpflichtungen verstößt, die westliche Beamte am Ende des Kalten Krieges eingegangen sind. Die Weigerung der USA und der NATO, anzuerkennen, dass sie diese Verpflichtungen verletzt haben, oder eine diplomatische Lösung mit den Russen auszuhandeln, ist ein zentraler Faktor für den Zusammenbruch der Beziehungen zwischen den USA und Russland.

Während US-Beamte und Konzernmedien US-Amerikanern und Europäern mit Geschichten über eine bevorstehende russische Invasion in der Ukraine Angst einjagen, warnen russische Beamte davor, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland. kurz vor dem Bruch stehen. Wenn die Vereinigten Staaten und die NATO nicht bereit sind, neue Abrüstungsverträge auszuhandeln, US-Raketen aus den an Russland angrenzenden Ländern abzuziehen und die NATO-Erweiterung zurückzurufen, werden russische Beamte sagen, dass ihnen keine andere Wahl bleibt, als mit „geeigneten militärisch-technischen Gegenmaßnahmen“ zu reagieren.

Dieser Ausdruck bezieht sich möglicherweise nicht auf eine Invasion in der Ukraine, wie die meisten westlichen Kommentatoren angenommen haben, sondern auf eine umfassendere Strategie, die Aktionen beinhalten könnte, die westliche Führer viel näher treffen.

Beispielsweise könnte Russland nukleare Kurzstreckenraketen in Kaliningrad (zwischen Litauen und Polen) in Reichweite europäischer Hauptstädte platzieren; es könnte Militärstützpunkte im Iran, Kuba, Venezuela und anderen befreundeten Ländern errichten; und es könnte mit Hyperschall-Atomraketen bewaffnete U-Boote in den Westatlantik entsenden, von wo aus sie Washington, DC in wenigen Minuten zerstören könnten.

Unter US-Aktivisten ist es seit langem üblich, auf die rund 800 US -Militärbasen auf der ganzen Welt zu verweisen und zu fragen: „Wie würde es den USA gefallen, wenn Russland oder China Militärbasen in Mexiko oder Kuba bauen würden?“ Nun, wir werden es vielleicht gleich herausfinden.

Hyperschall-Atomraketen vor der US-Ostküste würden die USA in eine ähnliche Lage bringen wie die NATO die Russen. China könnte eine ähnliche Strategie im Pazifik verfolgen, um auf US-Militärstützpunkte und Stationierungen an seiner Küste zu reagieren.

Der wiederbelebte Kalte Krieg, den US-Beamte und Hacker der Unternehmensmedien gedankenlos bejubeln, könnte sich also sehr schnell in einen verwandeln, in dem sich die Vereinigten Staaten genauso eingekreist und gefährdet wiederfinden würden wie ihre Feinde.

Wird die Aussicht auf eine solche Kubakrise im 21. Jahrhundert ausreichen, um unverantwortliche Führer in den USA zur Vernunft zu bringen und zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, um damit zu beginnen, das selbstmörderische Durcheinander, in das sie geraten sind, aufzulösen? Das hoffen wir natürlich.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran .

Nicolas JS Davies ist unabhängiger Journalist, Forscher bei CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq .

