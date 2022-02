Der indigene Bürgerrechtler Leonard Peltier ist an Covid-19 erkrankt – Der Worte sind schon viele gefallen, jetzt müssen wir weitere Taten sprechen lassen. 

Wir zeigen am Montag, 7. Februar von 17 – 18 Uhr am US-Generalkonsulat Leipzig, Wilhelm-Seyfferth-/Ecke Wächterstraße Flagge.

Weitere Kundgebungen gibt es am 5.2., 11 Uhr, in Stade, Holzstraße

6.2., 14.30 Uhr, Düsseldorf, Mannesmannufer/Höhe KIT-Café/Rhein

6.2., 14 Uhr, Frankfurt/Main, Am Römerberg – 14.30 Uhr, am Eisernen Steg

6.2., 16 – 17 Uhr, Berlin, US-Botschaft am Brandenburger Tor

7.2., 14 Uhr, Hamburg, US-Generalkonsulat, Alsterufer 27/28

7.2., 16 Uhr, München, US-Generalkonsulat, Königinstr. 5

7.2., 18 Uhr, Frankfurt/Main, US-Generalkonsulat, Gießener Straße 30

Elke und Holger Zimmer als Vertreter der Tokatá-LPSG Rhein/Main

Portrait *Freedom for Leonard Peltier

von Bärbel Brede

*What I am

Is a father,

a grandfather,

a great grandfather.

And I am an artist.

I am a man who loves

his people

and wants to go Home!

