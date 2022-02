Das private US-Militärunternehmen Blackwater, ist mit dem Asow-Bataillon im Donbass aktiv – Von Manlio Dinucci (ilmanifesto.it)

Das Telefonat zwischen Präsident Biden und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sei „nicht gut gelaufen“, titelt CNN: Während „Biden davor warnte, dass eine russische Invasion im Februar praktisch sicher ist, wenn der gefrorene Boden Panzern die Durchfahrt ermöglicht“, sagte Selenskyj. und er bat Biden, seinen Ton abzumildern, und argumentierte, dass die russische Bedrohung immer noch zweideutig sei“. Während der ukrainische Präsident selbst eine vorsichtigere Haltung einnimmt, sammeln sich die ukrainischen Streitkräfte im Donbass in der Nähe des von der russischen Bevölkerung bewohnten Gebiets von Donezk und Lugansk.

Laut Berichten der OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine, die von unserem Mainstream verschwiegen werden, die nur über den russischen Einsatz spricht, sind hier Einheiten der ukrainischen Armee und der Nationalgarde in der Stärke von etwa 150.000 Mann stationiert. Sie werden von US-NATO-Militärberatern und -ausbildern bewaffnet und ausgebildet und somit effektiv kommandiert.

Laut dem US Congressional Research Service stellten die USA der Ukraine von 1991 bis 2014 ungefähr 4 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, die nach 2014 um über 2,5 Milliarden Dollar aufgestockt wurden, plus über eine Milliarde aus dem NATO-Treuhandfonds, an dem auch Italien beteiligt ist. Das ist nur ein Teil der Militärinvestitionen der Nato-Großmächte in der Ukraine. So schloss Großbritannien beispielsweise verschiedene Militärabkommen mit Kiew und investierte unter anderem 1,7 Milliarden britsche Pfund in die Stärkung der ukrainischen Marinekapazitäten: Dieses Programm sieht die Bewaffnung ukrainischer Schiffe mit britischen Raketen, die gemeinsame Produktion von 8 schnellen Raketenwerfern, der Bau von Marinestützpunkten am Schwarzen Meer und auch am Asowschen Meer zwischen der Ukraine, der Krim und Russland. In diesem Rahmen werden die ukrainischen Militärausgaben,

Zusätzlich zu den US-NATO-Militärinvestitionen in der Ukraine gibt es den 10-Milliarden-Dollar-Plan, der von Erik Prince, Gründer des privaten US-Militärunternehmens Blackwater, jetzt umbenannt in Academy, umgesetzt wird. Blackwater stellt Söldner für die CIA, das Pentagon und das Außenministerium auf, für verdeckte Operationen (einschließlich Folter und Attentaten), und verdient dabei Milliarden von Dollar. Der Plan von Erik Prince, der durch eine Untersuchung des Time Magazine aufgedeckt wurde, besteht darin, eine Privatarmee in der Ukraine durch eine Partnerschaft zwischen der Firma Lancaster 6, mit der Erik Prince Söldner im Nahen Osten und Afrika gestellt hat, und dem wichtigsten ukrainischen Geheimdienst zu schaffen, der von der CIA. Es ist natürlich nicht bekannt, was genau die Aufgaben der vom Gründer von Blackwater in der Ukraine geschaffenen Privatarmee sein würden, sicherlich mit Finanzierung durch die CIA.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders alarmierend, dass der russische Verteidigungsminister Schoigu anprangerte, dass es in der Region Donezk, private US-Militärunternehmen gibt, die eine Provokation unter Verwendung unbekannter Chemikalien vorbereiten“. Es könnte der Funke sein, der die Detonation eines Krieges im Herzen Europas auslöst: ein chemischer Angriff auf ukrainische Zivilisten im Donbass, der sofort den Russen von Donezk und Lugansk zugeschrieben wird, die von den bereits stationierten ukrainischen Streitkräften angegriffen werden Region, um Russland zu zwingen, zu ihrer Verteidigung militärisch einzugreifen.

An vorderster Front, und bereit, die Russen im Donbass abzuschlachten, steht das Asow-Bataillon, das zu einem Spezialeinheitsregiment befördert wurde, das von den USA und der NATO ausgebildet und bewaffnet wurde und sich durch seine Wildheit bei Angriffen auf die russische Bevölkerung der Ukraine auszeichnet. Das Asow-Batalion, das Neonazis aus ganz Europa unter seiner Flagge rekrutiert, die von der SS Division „Das Reich“ abstammt, wird von ihrem Gründer Andrey Biletsky kommandiert, der zum Oberst befördert wurde. Das Asow-Batalion ist nicht nur eine Militäreinheit, sondern eine ideologische und politische Bewegung, deren charismatischer Anführer Biletsky vor allem für die Jugendorganisation ist, die mit seinem Buch „Die Worte des weißen Führers“ zum Russenhass erzogen wird.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Italienisch auf Il Manifesto veröffentlicht.

