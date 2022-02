DONEZK, 28. Januar. /TASS/. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte plant unter Führung von US-Militärberatern eine Offensive im Donbass, erklärte der stellvertretende Chef der Miliz der Volksrepublik Donezk, Eduard Basurin, am Freitag in einer Pressekonferenz.

„Nach unseren Erkenntnissen gibt der ukrainische Generalstab unter der Leitung von US-Beratern des ukrainischen Verteidigungsministeriums dem Plan für eine Offensivoperation im Donbass den letzten Schliff. Das Datum der Aggression gegen die Volksrepubliken wird festgelegt, wenn die Angriffsgruppen stattfinden erstellt und der Plan der Operation vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine genehmigt worden“, sagte er.

Das Kommando der ukrainischen Streitkräfte, sagte Basurin, wird weitere drei Brigaden in das Konfliktgebiet verlegen – die 72. mechanisierte Infanteriebrigade, die 10. Bergangriffsbrigade und die 80. Luftlandeangriffsbrigade, die als die kampfbereitesten und fähigsten angesehen werden Offensivoperationen durchführen.“

Die Volksmiliz, sagte Basurin, habe Beweise dafür, dass die ukrainische Eisenbahn vom Verteidigungsministerium angewiesen wurde, Züge für den Transport der militärischen Ausrüstung und des Personals der drei Brigaden von den Bahnhöfen Belaya Tserkov, Kolomyia und Lvov vom 3. bis 10. Februar bereitzustellen.

Ausländische Berater

Basurin sagte bei der Pressekonferenz, dass die 80. Luftlandeangriffsbrigade ihre Ausbildung in einem Ausbildungszentrum in Starichi in der Region Lemberg abgeschlossen habe und unter dem Deckmantel des sogenannten Internationalen Friedens- und Sicherheitszentrums operiere. Basurin sagte, das Training sei von britischen Ausbildern der Trainingsmission Orbital durchgeführt worden. Die ukrainischen Streitkräfte wurden für die Durchführung von Operationen im städtischen Gelände ausgebildet. Basurin schloss nicht aus, dass die ausgebildeten Fallschirmjäger in Angriffsgruppen in städtischen Gebieten auf dem Weg nach Gorlowka und Donezk eingesetzt werden könnten.

Basurin sagte auch, dass der Sumy-Zweig der nationalistischen ukrainischen Organisation National Corps mit der Feldausbildung für Söldner unter der Leitung von Nationalisten mit Erfahrung in Kampfhandlungen während Kiews Razzia im Donbass im Sommer 2014 begonnen habe Trainingsmilitante sind Ausbilder der privaten US-Militärunternehmen Forward Observation Group und Academia.

Quelle: https://tass.com/world/1394379

