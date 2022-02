Schachmatt in der Ukraine – Von Scott Ritter (Consortium News)

Rückblickend betrachtet war Russlands Forderung nach einer schriftlichen Antwort eine Falle, die weder die USA noch die Nato bisher erkannt haben, schreibt Scott Ritter.

Bereits im Dezember schickte Russland den USA und der NATO zwei Vertragsentwürfe ,in denen es seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit der Haltung der NATO in Osteuropa darlegte . Diese Forderungen kamen in einem Klima der Spannungen, das sowohl durch eine russische Militäraufrüstung an der Grenze zur Ukraine als auch durch die Hysterie der USA und der NATO über einen ihrer Ansicht nach bevorstehenden russischen Militäreinmarsch in die Ukraine angeheizt wurde.

Die schriftlichen Antworten, die am 22. Januar eintrafen, scheiterten – wie erwartet – daran, Russlands Bedenken auszuräumen, einschließlich der roten Linie der fortgesetzten NATO-Erweiterung. Vielmehr haben die USA und die NATO alternative Wege zum diplomatischen Engagement aufgelistet, einschließlich Rüstungskontrolle und Begrenzung militärischer Übungen, und sie kleiden die anhaltende Krise nun als Wahl zwischen der Annahme des von ihnen diktierten diplomatischen Offramps oder des Krieges.

Russland ist jedoch viel zu raffiniert, um sich in eine solche Ecke drängen zu lassen. In den kommenden Wochen und Monaten wird Russland derjenige sein, der den Ausgang dieser Krise diktiert – was ein durchschlagender russischer Sieg sein wird.

Die russische Aufrüstung in ihren westlichen und südlichen Militärbezirken sowie in Weißrussland hat zwei Ziele. Das sekundäre Ziel besteht darin, die Fähigkeit Russlands zu demonstrieren, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl genügend militärische Macht in die Ukraine zu projizieren, um die ukrainischen Streitkräfte überwältigend zu besiegen und seine Regierung zu stürzen.

Um es klar zu sagen: Russland hat mit keinem dieser Ergebnisse gedroht. Sie behauptet, dass die militärische Aufrüstung lediglich eine Übung sei, um sicherzustellen, dass sie auf die aggressive Expansion der NATO-Streitkräfte entlang ihrer Westflanke reagieren kann. Er führt die Konfrontation auf die „Erbsünde“ der NATO, die Erweiterung, zurück.

Historische Tatsachen unterstützen die russische Interpretation: Das russische Mantra „Keinen Zentimeter nach Osten“ leitet sich von einem mündlichen Versprechen ab , das der ehemalige Außenminister James Baker dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung gegeben hat. Aber Russlands Ziel ist es nicht, Diskussionspunkte zu sammeln, sondern vielmehr die NATO-Politik umzukehren, und das Posieren erachtet es als schädlich für seine nationale Sicherheit.

Zu diesem Zweck besteht der Hauptzweck der militärischen Aufrüstung Russlands darin, die politische, militärische und wirtschaftliche Ohnmacht der US-NATO-Partnerschaft durch eine Reihe von Krisen – unabhängig von einem militärischen Einmarsch in die Ukraine – aufzudecken, für die die USA und die NATO nicht tragfähig sind andere Antwort, als den meisten, wenn nicht allen Forderungen Russlands nach Sicherheitsgarantien nachzugeben.

Heulender Wolf‘

Die Bühne für die aktuelle Krise wurde im Frühjahr 2021 zurückgeworfen, als Russland rund 100.000 Soldaten nach heutigem Muster mobilisierte. Die USA und die NATO begannen sofort einen auf Rhetorik basierenden Krieg des Wahrnehmungsmanagements, indem sie Mainstream-Medien und Denkfabriken nutzten, um ein Bild von russischem Fehlverhalten und westlicher Entschlossenheit zu zeichnen.

Es kam zu einem persönlichen Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Joe Biden, und Russland zog schließlich seine Streitkräfte ab – aber nicht ohne mehrere hervorstechende Punkte zu machen: Es verlangte, dass der Westen die Ukraine mit den Füßen ins Feuer hält, um seine Erfüllung zu erreichen Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen von 2015 . Und nach einer Übung zur „Freiheit der Schifffahrt“, bei der ein britischer Zerstörer in umkämpfte Gewässer vor der Krim gebracht wurde, erklärte es rote Linien, zu deren Verteidigung Russland bereit sei, notfalls mit Gewalt.

Russland hat daraus zwei Lehren gezogen. Erstens, dass weder die USA noch die NATO eine tragfähige militärische Antwort hatten. Die militärische Überlegenheit Russlands in einem künftigen Konflikt mit der Ukraine war so gut wie gesichert. Zweitens, dass die einzige Antwort, die entweder den USA oder der NATO einfallen könnte, sich auf Wirtschaftssanktionen konzentrieren würde. Dieser Stresstest deckte mehrere kritische Schwächen auf, die Russland ausnutzen könnte.

Bewaffnet mit diesen wichtigen Erkenntnissen wartete Russland bis letzten Herbst, um den Stresstest zu wiederholen, mobilisierte erneut mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe der Ukraine und entsandte Zehntausende Elite-Stoßtruppen – die Panzerarmee der Ersten Garde – nach Weißrussland. Auch hier sprach Russland keine Drohungen aus und erklärte wiederholt, es führe lediglich routinemäßige Militärübungen durch.

Die USA und die NATO hingegen werteten die russische Aufrüstung sofort als positiven Beweis für ihre Absicht, in die Ukraine einzudringen. Mit dieser Schlussfolgerung – trotz der Ablehnung Russlands und der Ablehnung der Ukraine, dass ein solches Ergebnis unvermeidlich ist – begründeten sowohl die USA als auch die NATO ihre Position effektiv auf dem Prinzip der Unantastbarkeit der NATO-Politik der „offenen Tür“, die besagt, dass jede Nation dafür in Frage kommt Die NATO-Mitgliedschaft sollte die Möglichkeit haben, beizutreten.

Russland stellte seinerseits fest, dass die NATO-Osterweiterung ein inakzeptables nationales Sicherheitsrisiko geschaffen habe. Sie beansprucht das Recht, einen Einflussbereich um ihre Grenzen auszuüben, was impliziert, dass jeder NATO-Beitritt der ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine oder Georgiens als existenzielle Bedrohung angesehen wird, die eine „militärisch-technische“ Antwort erfordern würde. Russland hat dies in den beiden Vertragsentwürfen, die es im Dezember vorgelegt hat, zum Ausdruck gebracht. Darüber hinaus verlangte Russland, dass sowohl die NATO als auch die USA schriftlich antworten.

Eine Falle stellen

Rückblickend betrachtet war Russlands Forderung nach einer schriftlichen Antwort eine Falle, die weder die USA noch die Nato bisher erkannt haben. Durch die Zurückweisung russischer Forderungen nach Sicherheitsgarantien haben sich die USA und die NATO an eine Haltung gewöhnt, die durch die Politik der „offenen Tür“ in Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft definiert ist. Als Russland sich weigerte, seine Mobilisierung angesichts von Sanktionsdrohungen einzustellen , hatten die USA und die NATO keine andere Wahl, als den Gang zu wechseln und den Eindruck einer militärischen Reaktion zu erwecken, die darauf abzielte, Druck auf die Ostflanke Russlands auszuüben – obwohl Washington es ausdrücklich gesagt hat es würde die Ukraine nicht vor einem russischen Angriff schützen.

Was sich zunächst herausstellte, war, dass weder die USA noch die NATO in der Lage sind, selbst innerhalb der eigenen Grenzen der NATO bedeutende militärische Macht zu projizieren. 8.500 US-Truppen für einen möglichen Einsatz in Europa in Alarmbereitschaft zu versetzen, ist wie einen Gartenschlauch zu einem Drei-Alarm-Feuer zu bringen.

Darüber hinaus führte die Drohung, die schnelle Eingreiftruppe der NATO für eine Nicht-NATO-Angelegenheit zu aktivieren, zu Brüchen in der Einheit der NATO. Deutschland hat gezögert. Die Tschechische Republik und Bulgarien haben ihren Truppen verboten, sich an solchen Abenteuern zu beteiligen. Die Türkei betrachtet die gesamte Ukraine-Krise als eine Verschwörung der USA und der NATO, um die regionalen Ambitionen der Türkei einzudämmen, indem sie sie mit einem Konflikt mit Russland in Verbindung bringt.

Diese militärischen Brüche, zusammen mit dem Zögern Europas, wirtschaftlichen Selbstmord zu begehen, indem es Sanktionen mit sich bringt, die es von russischer Energie trennen würden, die es zum Überleben benötigt, haben Russland drei wichtige Erkenntnisse geliefert: Die NATO ist militärisch machtlos; Weder innerhalb der NATO noch in Europa herrscht Einigkeit über Wirtschaftssanktionen gegen Russland; und die NATO – eine auf Konsens basierende Organisation – ist politisch tief zersplittert.

Geht zu Schachmatt

Trotz der wiederholten westlichen Warnungen ist es höchst unwahrscheinlich, dass Russland in die Ukraine einmarschiert – zumindest noch nicht. Stattdessen scheint Russland in eine neue Phase des Krisenmanagements einzutreten, das versucht, die Schwächen in der US/NATO-Allianz auszunutzen, die durch ihre schriftlichen Antworten auf seine Forderungen hervorgehoben wurden.

Erstens wird sich Russland die diplomatische Option offen halten, aber zu seinen Bedingungen. Moskau hat bereits Gespräche im sogenannten Normandie-Format mit Russland, Frankreich, Deutschland und der Ukraine über die anhaltende Krise im Donbass geführt. Bei dem ersten Treffen einigten sich alle Parteien darauf, den geltenden Waffenstillstand einzuhalten und sich in zehn Tagen erneut zu treffen – das genaue Gegenteil einer bevorstehenden Invasion durch Russland. Beachten Sie die Abwesenheit der USA und der NATO bei diesen Gesprächen.

Als nächstes wird Russland die Androhung von Sanktionen gegen die USA und Europa wenden. Russland hat bereits erklärt, dass sein Ausschluss aus dem Swift-System für internationale Geldtransaktionen zum sofortigen Stopp der russischen Energielieferungen nach Europa führen wird. Es wird erwartet, dass Russland bald wichtige Wirtschaftsabkommen mit China unterzeichnen wird, die es weiter von Wirtschaftssanktionen abschirmen werden. China hat deutlich gemacht, dass es Russland in der aktuellen Krise unterstützt und anerkennt, dass es bald einem ähnlichen Angriff ausgesetzt sein wird, wenn sich der Westen gegen Russland durchsetzt.

Schließlich wird Russland die Heuchelei der USA in Bezug auf Einflusssphären und Militärallianzen ausnutzen, indem es militärische Beziehungen mit Kuba, Venezuela und Nicaragua eingeht und ein Marinegeschwader in die Karibik entsendet, mit dem Potenzial für zusätzliche Truppenentsendungen in der Zukunft.

Mit diesen drei Maßnahmen versucht Russland, die USA weiter von der NATO und Europa zu isolieren. Am Ende werden die USA mit einer von zwei Möglichkeiten konfrontiert sein, entweder die NATO-Politik der offenen Tür gegen eine russische Zustimmung einzutauschen, nicht in der westlichen Hemisphäre stationiert zu werden, oder eine Konfrontation zu erzwingen, die zu einer russischen Invasion in der Ukraine führen wird von Europa als Schuld der USA angesehen.

Die Schachfiguren werden bereits bewegt. Während die USA es vielleicht nicht sehen, kann ein russisches Schachmatt eher früher als später vorhergesagt werden.

Dieser Artikel stammt von Energy Intelligence .

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, dessen Dienst in einer über 20-jährigen Karriere Dienstreisen in der ehemaligen Sowjetunion zur Umsetzung von Rüstungskontrollvereinbarungen umfasste und während des Golfkriegs und später im Stab von US-General Norman Schwarzkopf diente Scott Ritter als Chefwaffeninspektor bei den Vereinten Nationen im Irak von 1991 bis 1998.

