Fünfte Kolonne: Über 100 Unterzeichner einer Petition beklagten „kriminelles Abenteurertum“ der Moskauer Außenpolitik und bezeichnen die Regierung als „Kriegspartei“

Eine Gruppe von über 100 prominenter russischer Liberaler und Regierungskritiker hat jetzt eine Petition veröffentlicht, in der sie die Regierung davor warnen einen Krieg zu propagieren. Die Behörden werden wegen ihrer Rolle bei der Verschlechterung des außenpolitischen Klimas angeklagt.

Die Erklärung mit dem Titel „Erklärung der Friedensanhänger gegen die Kriegspartei in der russischen Regierung“ , wurde auf der Nachrichtenseite Echo of Moscow veröffentlicht.

Berichte über einen möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine werden zitiert und Lieferungen russischer Militärausrüstung in die Donbass-Region sowie auch die NATO-Aufrüstung in Osteuropa werden kritisiert.

In der Erklärung heisst es: „Die Bürger Russlands werden de facto zu Gefangenen des kriminellen Abenteurertums, der Richtung, die die russische Außenpolitik einschlägt“.

Die Unterzeichner behaupten, dass die staatlichen russischen Medien in Russland die Menschen zur Aggression auffordern und es heisst in diesem Zusammenhang. „Im Staatsfernsehen gibt es nur einen Standpunkt, und das ist der Standpunkt der Kriegsbefürworter,,,,,,Von dort hören wir deutliche Kriegsdrohungen, Aggressionen und Hass gegen die Ukraine, Amerika und westliche Länder. Aber das Gefährlichste ist, dass Krieg als akzeptable und unvermeidliche Entwicklung der Ereignisse behandelt wird.“

Man kritisiert weiterhin, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung des Landes ignoriert werden und die potenziellen Kosten eines Militäreinsatzes unverantwortlich sind.



Es heisst: „Russland braucht keinen Krieg mit der Ukraine oder dem Westen ……. Niemand bedroht uns, und niemand wird uns angreifen. Eine Politik, die auf der Förderung der Idee eines solchen Krieges beruht, ist amoralisch, unverantwortlich und kriminell und kann nicht im Namen des russischen Volkes betrieben werden.“

Die Erklärung ist ein Beweis dafür, dass in Russland entgegen hiesigen Medeinberichten sowohl Pressefreiheit als auch Meinungsfreiheit besteht.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related