Sevim Dagdelen: Entspannungspolitik mit Russland statt Waffenlieferungen an die Ukraine

Wer wie die US-Regierung Tausende Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt, Diplomaten aus der Ukraine abzieht und von seinen Geheimdiensten angebliche russische Komplott-Pläne gegen Kiew verbreiten lässt, torpediert jede Bemühung um Deeskalation und redet einen heißen Krieg auf europäischem Boden herbei. Alle Appelle an Russland zu sichtbaren Schritten der Deeskalation im Ukraine-Konflikt bleiben hohl und unglaubwürdig, wenn die USA und europäische NATO-Mitglieder gleichzeitig ankündigen, Truppen in die Russland-Anrainer-Staaten zu entsenden, und die Regierung in Kiew tonnenweise mit Waffen und Munition überschüttet wird. Wer es ernst meint mit Sicherheit, Stabilität und Frieden in Europa, darf die Sorgen und Sicherheitsinteressen Russlands mit Blick auf die NATO-Osterweiterung nicht länger ignorieren und immer nur alleine auf die Ukraine schauen. Es ist beschämend, wie wenig historisches Bewusstsein in dem Kontext vorhanden ist. Russlands Forderung nach Berücksichtigung seiner Sicherheitsinteressen resultiert unmittelbar aus dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 durch die deutsche Wehrmacht und den 27 Millionen Toten infolge des Vernichtungskrieges.

Zum Verständnis des aktuellen Konflikts ist ein Blick auf die Karten und die Zeitschiene hilfreich. Die Truppenübungen der russischen Armee, die als Beginn der aktuellen Eskalation dargestellt werden, finden auf russischem Boden statt – 350 Kilometer weit weg von der Grenze zur Ukraine! Im Unterschied dazu stehen die ukrainischen Soldaten wesentlich näher an der Grenze zu Russland, von den NATO-Truppen in den Nachbarländern ganz zu schweigen. Als Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation ist allerdings nicht das Militärmanöver in Russland zu werten, sondern der Angriff auf Stellungen der Aufständischen im Donbass im Oktober 2021 durch die ukrainische Armee mit türkischen Kampfdrohnen – die übrigens mit Hilfe Deutschlands entwickelt wurden, wie die Berliner Zeitung unter Verweis auf meine Anfragen an die Bundesregierung in Erinnerung ruft (https://www.berliner-zeitung.de/…/drohnen-aus-der…). Mit dem erstmaligen Einsatz der Killerdrohnen durch Kiew stand über Nacht die militärische Rückeroberung der selbsternannten Volksrepubliken als Drohung im Raum, auf die Russland seinerseits mit einer militärischen Drohkulisse reagierte sowie der Forderung nach umfassenden Sicherheitsgarantien und einer Absage an eine Aufnahme der Ukraine in die NATO.

Der Ukraine-Konflikt kann nur am Verhandlungstisch gelöst werden, nicht durch Rüstungslieferungen aus Deutschland – seien es Helme oder Haubitzen. DIE LINKE sieht sich in ihrer Ablehnung deutscher Rüstungslieferungen für die Ukraine durch jüngste Umfragen bestätigt. Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist gegen eine deutsche Aufrüstung Kiews. Statt mit bloßer Symbolpolitik eine weitere Militarisierung im Donbass und Destabilisierung der Region zu provozieren, muss die Bundesregierung Kiew zur Einhaltung des Minsker Abkommens drängen und jeden weiteren Einsatz von türkischen Kampfdrohnen durch die Ukraine unmissverständlich verurteilen. Wer die wachsende Kriegsgefahr in Europa stoppen will, darf nicht weiter wie die NATO unter US-Führung Benzin verschütten und Feuerzeuge verteilen! Stabilität und Sicherheit in Europa gibt es nur mit, niemals ohne oder gegen Russland.

