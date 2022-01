Appello: No alla guerra contro il Donbass e contro la Russia! Basta con la demonizzazione della Russia!

La demonizzazione della Russia si sta intensificando sullo sfondo della crisi dell’Ucraina e ora minaccia di degenerare in un’escalation aperta.

Si minacciano sanzioni ancora più dure contro la Russia, l’interruzione delle relazioni commerciali di gas e petrolio, e persino le operazioni di pagamento. Anche un conflitto militare è entrato nela sfera delle possibilità.

L’Occidente usa la narrazione di accusare la Russia di prepararsi alla guerra e di pianificare un’invasione dell’Ucraina. Si sostiene che la Russia minacci l’Ucraina se muove le sue truppe sul proprio territorio, cosa che viene costantemente promossa dai media occidentali come un segno dell’aggressività della Russia. Si sentono solo poche voci di avvertimento.

Di fatto, però, sono sempre più numerose le unità militari di USA, Canada, Gran Bretagna e UE in Ucraina e lungo tutto il confine occidentale della Russia. Ecco perché Mosca chiede ora agli Stati Uniti e alla NATO garanzie concrete di sicurezza militare e giuridica.

Parte della crisi si manifesta nella difficile situazione economica e politica dell’Ucraina. La Russia chiede l’istituzione di una sostanziale neutralità nel paese. L’accordo di Minsk II, riconosciuto dal diritto internazionale, consente una soluzione non violenta e duratura del conflitto intra-ucraino.

Le nazioni occidentali garanti di Minsk II, Germania e Francia, devono infine esigere che l’Ucraina negozi con i rappresentanti delle repubbliche del Donbass con l’obiettivo di risolvere definitivamente il conflitto concedendo l’autonomia interna.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i loro alleati devono immediatamente fermare le loro provocazioni, compreso l’addestramento dell’esercito ucraino, così come la vendita e la consegna di armi al paese.

Chiediamo l’immediata attenuazione della crisi causata da USA, UE e NATO prima che sia troppo tardi. La minaccia alla pace mondiale sul confine occidentale della Russia deve essere discussa e condannata dalle Nazioni Unite per sostenerne la Carta.

Ci appelliamo al governo tedesco affinché mantenga il suo rifiuto di fornire armi all’Ucraina. Invitiamo la Germania a prendere finalmente posizione affinché le parti intra-ucraine del conflitto avviino i negoziati tra di loro in formato Normandia.

Chiediamo agli Stati Uniti e alla NATO di affrontare le esigenze di sicurezza della Russia in conformità all’Atto NATO-Russia del 1997, secondo il quale i diritti di autodeterminazione degli stati coinvolti non devono essere a spese di altre parti.

Chiediamo che questo appello sia sostenuto e diffuso. La solidarietà internazionale è di massima importanza, specialmente sullo sfondo della crisi del coronavirus.



