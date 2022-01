US-Regierung fordert zahlreiche Mitarbeiter der russischen diplomatischen Vertretungen in den USA zur Ausreise auf.

Anatoli Antonow, der Botschafter Russlands in den USA hat mitgeteilt, dass 27 Mitarbeiter der russischen diplomatischen Vertretung bis zum 30. Januar die USA verlassen müssen. In einem Kommentar, der auf dem Facebook-Account der russischen Botschaft veröffentlicht wurde, wird erklärt.

„Im September letzten Jahres übergaben uns die US-Amerikaner eine Liste mit 55 Mitarbeitern der russischen bilateralen diplomatischen Vertretungen, die die USA in zwei Etappen bis 2022 verlassen sollen. 27 Mitarbeiter sollen bis zum 30. Januar und weitere 28 Mitarbeiter bis zum 30. Juni dieses Jahres gehen. Bislang sind bereits 23 Mitarbeiter der ersten Gruppe abgereist, vier weitere kehren am 29. Januar in die Heimat zurück.“

LINK Facebook: https://cutt.ly/fOs1Wue

