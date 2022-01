Umfrage von YouGov: Deutsche Bevölkerung überwiegend gegen die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine

59 Prozent der deutschen Bevölkerung unterstützen laut Umfrage von YouGov die Weigerung der Bundesregierung, tödliche Waffen an die Ukraine zu liefern. 20 Prozent befürworten, dass Berlin die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. 21 % der Befragten erklärten in dieser Frage unentschlossen zu sein.

Am höchsten war die Ablehnung der Waffenliferungen mit 71 % bei der Partei DIE LINKE, danach mit 67 % bei AfD-Wählern. 61 % der Wähler der Sozialdemokratischen Partei (SPD), und 56 % der CDU/CSU-Anhänger waren dieser Meinung. Mehr als 50 % der Wähler der Grünen und der FDP waren gegen Waffenlieferungen.

