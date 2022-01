Leonard Peltier an Covid erkrankt – Kurz vor Beginn seines 47sten Haftjahres (leonardpeltier.de)￼

Seit gestern jagen sich die Infos. Kurz nach Erscheinen des letzten Huffpost Artikels, in dem auch ein Statement zum Komplex „Knast, Covid und seine eigene Situation“ von Leonard enthalten ist, erhielten wir seine Nachricht, dass es ihm nicht gut ginge. Er hoffte lediglich schwer erkältet zu sein, doch nach dem er, nicht zuletzt aufgrund öffentlichen Drucks, getestet wurde haben jetzt die Bestätigung.

Kurz vor Beginn Leonards 47sten Haftjahres am 6.2.2022 ist er an Covid erkrankt. Wir werden in den kommenden 24 Stunden zusätzlich zu den Aktionen, die für die Zeit vom 5. bis 7.2. geplant sind, weitere Aktionen überlegen und euch spätestens Montag informieren.

Schaut daher ab dem 30.1. ab 19:00 Uhr auf unsere Website und unsere Facebook- und Twitterseiten.

www.leonardpeltier.de

