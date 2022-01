Lagebericht Donbass (russische Grenze) – space4peace.blog

https://space4peace.blogspot.com/2022/01/donbass-russian-border-situation-report.html?fbclid=IwAR2qjzPdzsJQOgdXvuj-lGdUadFl9qVTjaEXkUOtjFa3oNrdlNJxzoMFyks

Bitte beachten Sie, dass die Situation um den Donbass angespannter wird:

es gibt jetzt 150.000 ukrainische Truppen in der Nähe von Donbass (vor einigen Tagen waren es 120.000); Donbass hat nur 35.000 Soldaten, die die Ukraine nicht angreifen können;

der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte (UAF) hat den Masterplan zum Angriff auf den Donbass fertiggestellt;

die USA haben 250 Tonnen militärische Ausrüstung und Munition (MEA) an UAF geliefert;

45 weitere US-Transportflugzeuge sollen mit MEA in die Ukraine kommen;

Zivilkrankenhäuser in der Ukraine wurden in Militärkrankenhäuser umgewandelt;

alle regulären Jahresferien der ukrainischen GIs wurden auf unbestimmte Zeit gestrichen;

M141 Bunker Defeat Munition ist bei den UAF-Angriffskräften eingetroffen (Donbass hat sie nicht; also hat er sie nicht, um die Ukraine anzugreifen);

mehrere öffentliche Proteste gegen den Krieg gegen den Donbass wurden in der Nähe des ukrainischen Parlaments veranstaltet;

Kiew verstößt weiterhin gegen ein Waffenstillstandsabkommen im Donbass: Laut dem Bericht der OSZE-SMM in der Ukraine vom 28. Januar 2022 heißt es:

Tagesbericht 20/2022 der OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine (SMM), herausgegeben am 28. Januar 2022Zusammenfassung In der Region Donezk verzeichnete die SMM 173 Verstöße gegen den Waffenstillstand, darunter sechs Explosionen.Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurden in der Region 510 Waffenstillstandsverletzungen registriert.In der Region Lugansk verzeichnete die Mission 93 Verstöße gegen den Waffenstillstand, darunter 13 Explosionen.

Link: https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/510929



freundlichen Grüßen,

Dr. Vladimir Kozin



Mitglied, Russische Akademie der Militärwissenschaften

Mitglied, Russische Akademie der Naturwissenschaften,

Vizepräsident, russischer Staatsangehöriger Institut für globale Sicherheitsforschung

Gewinner des Preises für Generaloberst Varfolomei Korobushin (Russische Strategische Raketentruppen) und des Preises der Russischen Akademie der Naturwissenschaften

Führender Experte, Zentrum für militärpolitische Studien, Moskauer Staatliches Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO)

Ph.D., Senior Forscher (akademischer Rang)

